《激進1949》推薦序：距今已超過70年的白色恐怖郵電案，對現今台灣社會有什麼啟發？
我們想讓你知道的是
本書透過梳理第一手史料、訪談多位郵電案受難者，以及重現當年郵電工人創辦的刊物《野草》，深度描繪、再現戰後台灣勞工和底層民眾的苦悶和不滿，乃至紛紛投入抗爭的激情年代。對於重建台灣白色恐怖真相，反思轉型正義的當代意涵，都具有非凡的意義。
文：顧玉玲（作家、社運工作者）
【推薦序】民主行動的機會與方法
與其說計老師吸收我加入地下工作，倒不如說，她給了我一個機會。同時，也給了我一個方法。這樣的機會跟方法，讓我可以想的更完整。至於有人問我，會不會為這樣的經歷感到後悔？不會。我當然不會。 我這一輩子，從年輕到現在，仍然為此感到光榮。
——劉建修
陳柏謙編著的《激進1949：白色恐怖郵電案紀實》，打破過往以個人為主、偏向「時序縱軸式」的口述歷史書寫，改以案件為中心的研究取徑，依「案件橫軸式」重建史實，將個別案件鑲嵌在更大的政治、經濟局勢中。
全書共分三部分，第一部分以郵電案為核心，梳理二戰結束至戒嚴前密集的工人抗爭風潮，建立「省籍為表、階級與民主為裡」的歷史詮釋，定性其為台灣民主運動中不可忽視的一環。第二部分的口述歷史訪談，以及第三部分精選的郵電工人文章，以郵電工人作為發聲主體，改寫過往白色恐怖受難者無知、無助的單一形象，呈現戰後青年積極學習、建立思想、團結行動的歷程，並留下光復初期的社會現況及勞動者心聲。
左翼工人組織推動台灣民主運動
序言就從一九四九年三月二十六日的郵電工人大遊行的畫面開始，微雨中拉著布條與標語的郵電工人，從台北郵局遊行至台灣省政府，爭取台灣員工「歸班」，納入郵電局的正式編制，與外省籍員工同工同酬。
這場戒嚴前最大規模的群眾行動，回溯自一九四六年甫成立的郵務工會所設立的「國語補習班」，促成工人自主結盟組成「補習班同學會」，發行《野草》刊物，積極參與工會活動。遊行結束後，郵局與電信局正式分家，歸班問題也獲解決。
但同年五月《台灣省戒嚴令》正式公告，隨後施行《懲治叛亂條例》、《戒嚴期間防止非法集會結社遊行請願罷課罷工罷市罷業實施辦法》、《檢肅匪諜條例》等，政府強力鎮壓社會進步力量。一九五○年起，郵電案人員陸續被逮捕，計梅真、錢靜芝兩名江蘇籍的國語教員遭到槍斃、三十三名台灣籍郵局與電信員工獲判七至十五年不等刑期。
在那個時代，郵電工人抗爭並非偶然的孤立事件。本書的研究團隊爬梳一九四六至一九五○年間《民報》、《公論報》、《和平日報》所刊載的重大勞資爭議事件，整理出總計五十六起的工人抗爭行動：包含清潔工、垃圾工、醫院員工、學校教職員、公部門職員、國營企業工人、礦工、廠工、司機、船工等，以各式激烈手段在職場罷工、罷教、罷診、怠工。他們的訴求以薪資、年終考績、歸班等勞動條件為主，但也不乏米價、鼠疫等社會議題，更有多起抗議軍警憲兵毆打工人。
從列表得以看出，彼時普遍性的社會不滿，一來是因為嚴重的通貨膨脹，幣值快速下滑，原有薪給入不敷出，二來則源自國府來台接收國營企業後，將本省籍員工留用多年未能歸班，導致本外省籍薪水相距五、六倍。
脫離殖民統治後，台灣已出現各行各業工人積極組建工會，見諸二二八事件處理委員會中，也曾提列罷工權及勞動保護議題，延續至上述的工運剪報佐證，在在說明了戰後至戒嚴間曾有一波重要的工運風潮，在台灣爭民主的歷程中占據主力，卻遭當代史家輕忽、遺忘。
這本書的關鍵作用即在於此：以郵電案為中心的研究取徑，既重建白色恐怖鎮壓工運的史實，也連結二戰前後不曾缺席的左翼戰鬥史，豐富台灣轉型正義的視域，積極與當代社會對話。
工人作為主體的組織與行動
身為工運組織者，郵電案史料中最觸動我的，是扎扎實實的組織工作及方法。
戰後脫離殖民統治，台灣人民自發性學習中文的熱潮，促成了郵電工會開設「國語補習班」。組織經驗豐富的計、錢兩位老師，選讀魯迅、巴金、老舍、高爾基等人的作品，帶動工人從閱讀文學，反思自身經驗，經由對話與現實分析，建立全新的價值觀與世界觀。歷經一年半的課堂討論、日常拜會等密集接觸後，成立「補習班同學會」。
針對一般成員，以研究、編輯、團康的任務編組，藉著郊遊、爬山、海水浴場、音樂欣賞會等軟性活動，或討論會、座談會等研究學習，保持人與人的接觸與思想提升。針對核心成員，則有計劃性地發展工作，一方面由許金玉等人進入省郵務工會，直接介入工會運作；一方面編輯出版《野草》刊物，向全台灣的郵電員工徵稿，並製作歸班運動專題及員工問卷調查。最終這兩條路徑匯聚在工人的集體請願行動。
也就是說，組織的先決條件，在於創造符合工人需求的機會。補習班滿足工人的現實需求（學習國語），語言教材取自歌詞、電影、文學等作品，引發學員對自身處境（階級與社會不平等）的認識，建立思想與知識配置。工人的學習需求是組織的初步機會，但還得繼續挖掘共通的勞動困境，才得以推動進一步的集結。要求「歸班」、「同工同酬」以解決台籍工人遭受不平等的待遇，就是一個足以召喚全省郵電工人的機會。
至於組織方法，則是在教學與日常生活中融入思辨的對話，促成學員間的相互提問與討論，尊重工人的發言主體，而非單向灌輸進步理念。劉建修是電信局的事務員，他提及「每一堂課計老師會讓同學盡量發表意見」，並經常到宿舍找他談話，「談話的內容從家庭到生活日常，無所不談。……了解彼此的出身背景，漸漸的擴大到對於社會與時局的看法。」透過課堂討論與私下的心得報告，「這個過程，我逐漸明白了什麼是階級與不平等。」他的轉變歷程，幾乎也是許多核心成員的共通經歷，從口述記錄中，都可以找到具體互動的證詞，非常細膩且動人。
組織工作的繁複、細密，個別的人在其中所受的啟蒙、所下的決心，絕非官方判決文所言：「渠等素受日治時代奴化教育，對於政治認識膚淺，易於被人誘惑。」當個別的成員入黨後，也開始發展組織工作，既要動腦筋在同學會辦活動，也要花力氣觀察適合發展的對象，並在接觸中作出風險判斷，而這個歷程是由老手帶新手的就地鍛練，既是智識上的補強，也是能力上的精進。
Tags：
從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。