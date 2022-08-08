【專訪】宏都拉斯大使：台宏邦誼穩固實現對美承諾，盼接手尼加拉瓜斷交後的牛肉、砂糖等市場
我們想讓你知道的是
布羅德明確表達宏國新政府對於與中華民國邦交的立場，意義十分重大。卡蕬楚去年11月29日總統大選前發表政見時，曾提到可能轉與中國建交，雖然她當選後重新表態將與台灣維持邦交，但台宏關係仍不時被形容為處在危機當中。
（中央社）中國挖角台灣友邦宏都拉斯的傳聞不斷，7月上任的宏國駐中華民國大使布羅德（Harold Burgos）表示，宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）親自向他表示，台宏邦誼穩固，這不僅是對台灣的承諾，也是對美國的承諾，「宏國政府跟中國並無接觸」。
布羅德近日在接受《中央社》記者訪問時證實，美國高度關注宏都拉斯與台灣的邦交，曾透過副總統賀錦麗（Kamala Harris）直接傳達華府的立場。
33歲的布羅德擔任宏都拉斯新任駐台大使的消息傳出之後，部分台灣媒體曾因他年輕、非外交體系出身，揣測宏國不重視對台關係，因為尼加拉瓜去（2021）年12月與中華民國斷交前的末代駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）也十分年輕。
但涉外人士指出，布羅德長期追隨宏國總統卡蕬楚，成為她的核心幕僚。布羅德7月12日向外交部長吳釗燮遞交到任國書副本時，即曾特別轉達卡蕬楚與宏國外長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）的問候。
布羅德接受《中央社》專訪時表示，他與宏國總統、外長都有長期建立的信任關係，宏國政府任命他擔任大使，可說是宏國總統特別要向台灣傳達「台宏關係很親近、邦誼很穩固」的訊號。布羅德說得篤定，記者因此在訪問結束前，請他在鏡頭前再說一次。
布羅德明確表達宏國新政府對於與中華民國邦交的立場，意義十分重大。卡蕬楚去年11月29日總統大選前發表政見時，曾提到可能轉與中國建交，雖然她當選後重新表態將與台灣維持邦交，但台宏關係仍不時被形容為處在危機當中。
對此布羅德不諱言，他作為駐台大使需要有信心，因此他赴任前曾親自向卡蕬楚確認政府的立場。他說，卡蕬楚向他保證會與台灣維持邦交，而且宏國政府跟中國沒有接觸。他知道中國會努力嘗試，通常是透過教育或商業管道，「但中國跟宏國行政部門目前沒有直接往來。」
布羅德表示，他知道在宏國國會有部分議員認為美國無法幫助宏都拉斯，或許中國可以，但那只代表一種多元意見，對宏國行政部門來說「不是選項」。
布羅德說，卡蕬楚派他出使台北，同時是向美方傳達訊息，宏都拉斯將維持跟美國緊密的關係，特別在當前局勢下，這點非常重要。
美國國務院官員2月曾在國會聽證會證實，賀錦麗出席卡蕬楚就職典禮時，曾親自關切台宏邦交。美國駐宏都拉斯大使杜古（Laura Farnsworth Dogu）獲提名時也強調，鞏固台宏邦交將是她上任後的「優先事項」。
布羅德對此表示，在美國與宏都拉斯的高層對話中，台灣議題確實是重要議題。他說，賀錦麗參加卡蕬楚就職典禮時與宏國政府高層對話，最重要的議題是移民，其次就是宏國與台灣的邦交。
促進貿易，宏都拉斯大使：盼接手尼國斷交後市場
（中央社）出身經貿背景的宏都拉斯新任駐中華民國大使布羅德7月中上任以來，已對台宏貿易全面盤點。他表示，他的經貿工作重點在於推廣宏都拉斯的咖啡，並希望接手原本尼加拉瓜對台出口的牛肉、砂糖等市場。
布羅德擁有政治大學經濟學士與拉美排名第一的INCAE商學院企管碩士學位。他近日接受《中央社》專訪時表示，來台任務之一是增進宏都拉斯對台貿易額，他認為宏國的咖啡、可可、牛肉等都是潛力商品。
布羅德表示，台宏兩國2008年簽屬自由貿易協定（FTA）後，雙邊貿易額顯著成長，但宏國主要對台出口商品是白蝦，咖啡銷量只占一小部分，相對日本、韓國都進口大量宏都拉斯咖啡，他認為對台市場還有很大開發的空間。
布羅德檢視後也發現，台灣消費大量牛肉，很大一部分是從尼加拉瓜進口，台灣還從尼加拉瓜進口不少砂糖，他認為在尼國與台斷交後，應可由宏都拉斯接手這些市場。
布羅德指著桌上一盒立陶宛露特（Ruta）巧克力舉例說，行銷需要故事，也需要創新，不管是透過理念同盟的加值，或透過新口味研發，宏都拉斯在這點上都有些落後，需要注入創造力。
布羅德表示，行銷還要因地制宜，例如宏都拉斯人喜歡帶濃厚苦味的咖啡，台灣人喜歡口味較清淡的咖啡，而成功的商業模式必須能應付客戶各種高標準要求。
布羅德認為，商業模式是宏都拉斯可向台灣學習的重要面向，台灣企業發現問題後，會透過研發取得所需技術來克服問題，宏都拉斯企業則常以成本太貴為由，不願追求創新改變，目前已有些與台、韓合作的創新計畫送交宏國總統評估，希望會有很正向的結果。
布羅德表示，過去12年宏都拉斯發展停滯，今（2022）年1月成立的新政府現在有很多事要做，必須推動宏都拉斯往前，在全球層次上競爭，就這點來說，台灣不僅是最好的模範，也實際提供了宏都拉斯許多科學技術面的協助。
根據外交部對各國的簡介，宏都拉斯人口約990萬人，2021年對台灣出口金額為8065萬美元，從台灣進口金額為6810萬美元。
18歲來台求學5年，宏都拉斯大使：台灣是我第二個家
（中央社）宏都拉斯新任駐中華民國大使布羅德上任還不到一個月，但對台灣並不陌生。早在2007年，他尚未成年時就隻身來台求學。他表示，那一段經歷對他人生影響很深，「台灣是我第二個家」。
33歲的布羅德是宏都拉斯執政黨「自由重建黨」（LIBRE）內長期栽培的菁英。他在現任總統卡蕬楚夫婿、前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）執政時期，獲台灣外交部獎學金來台，在政治大學取得經濟學士學位。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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