【專訪】宏都拉斯大使：台宏邦誼穩固實現對美承諾，盼接手尼加拉瓜斷交後的牛肉、砂糖等市場

（中央社）中國挖角台灣友邦宏都拉斯的傳聞不斷，7月上任的宏國駐中華民國大使布羅德（Harold Burgos）表示，宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）親自向他表示，台宏邦誼穩固，這不僅是對台灣的承諾，也是對美國的承諾，「宏國政府跟中國並無接觸」。

布羅德近日在接受《中央社》記者訪問時證實，美國高度關注宏都拉斯與台灣的邦交，曾透過副總統賀錦麗（Kamala Harris）直接傳達華府的立場。

33歲的布羅德擔任宏都拉斯新任駐台大使的消息傳出之後，部分台灣媒體曾因他年輕、非外交體系出身，揣測宏國不重視對台關係，因為尼加拉瓜去（2021）年12月與中華民國斷交前的末代駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）也十分年輕。

但涉外人士指出，布羅德長期追隨宏國總統卡蕬楚，成為她的核心幕僚。布羅德7月12日向外交部長吳釗燮遞交到任國書副本時，即曾特別轉達卡蕬楚與宏國外長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）的問候。

布羅德接受《中央社》專訪時表示，他與宏國總統、外長都有長期建立的信任關係，宏國政府任命他擔任大使，可說是宏國總統特別要向台灣傳達「台宏關係很親近、邦誼很穩固」的訊號。布羅德說得篤定，記者因此在訪問結束前，請他在鏡頭前再說一次。

布羅德明確表達宏國新政府對於與中華民國邦交的立場，意義十分重大。卡蕬楚去年11月29日總統大選前發表政見時，曾提到可能轉與中國建交，雖然她當選後重新表態將與台灣維持邦交，但台宏關係仍不時被形容為處在危機當中。

對此布羅德不諱言，他作為駐台大使需要有信心，因此他赴任前曾親自向卡蕬楚確認政府的立場。他說，卡蕬楚向他保證會與台灣維持邦交，而且宏國政府跟中國沒有接觸。他知道中國會努力嘗試，通常是透過教育或商業管道，「但中國跟宏國行政部門目前沒有直接往來。」

布羅德表示，他知道在宏國國會有部分議員認為美國無法幫助宏都拉斯，或許中國可以，但那只代表一種多元意見，對宏國行政部門來說「不是選項」。

布羅德說，卡蕬楚派他出使台北，同時是向美方傳達訊息，宏都拉斯將維持跟美國緊密的關係，特別在當前局勢下，這點非常重要。

美國國務院官員2月曾在國會聽證會證實，賀錦麗出席卡蕬楚就職典禮時，曾親自關切台宏邦交。美國駐宏都拉斯大使杜古（Laura Farnsworth Dogu）獲提名時也強調，鞏固台宏邦交將是她上任後的「優先事項」。

布羅德對此表示，在美國與宏都拉斯的高層對話中，台灣議題確實是重要議題。他說，賀錦麗參加卡蕬楚就職典禮時與宏國政府高層對話，最重要的議題是移民，其次就是宏國與台灣的邦交。

Photo Credit: 《中央社》 宏都拉斯共和國新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）接受《中央社》專訪表示，台灣消費大量牛肉，很大部分是從尼加拉瓜進口，台灣還從尼加拉瓜進口不少砂糖，在尼國與台斷交後，應可由宏都拉斯接手這些市場。《中央社》記者吳家昇攝 111年8月7日

促進貿易，宏都拉斯大使：盼接手尼國斷交後市場

（中央社）出身經貿背景的宏都拉斯新任駐中華民國大使布羅德7月中上任以來，已對台宏貿易全面盤點。他表示，他的經貿工作重點在於推廣宏都拉斯的咖啡，並希望接手原本尼加拉瓜對台出口的牛肉、砂糖等市場。

布羅德擁有政治大學經濟學士與拉美排名第一的INCAE商學院企管碩士學位。他近日接受《中央社》專訪時表示，來台任務之一是增進宏都拉斯對台貿易額，他認為宏國的咖啡、可可、牛肉等都是潛力商品。

布羅德表示，台宏兩國2008年簽屬自由貿易協定（FTA）後，雙邊貿易額顯著成長，但宏國主要對台出口商品是白蝦，咖啡銷量只占一小部分，相對日本、韓國都進口大量宏都拉斯咖啡，他認為對台市場還有很大開發的空間。

布羅德檢視後也發現，台灣消費大量牛肉，很大一部分是從尼加拉瓜進口，台灣還從尼加拉瓜進口不少砂糖，他認為在尼國與台斷交後，應可由宏都拉斯接手這些市場。

布羅德指著桌上一盒立陶宛露特（Ruta）巧克力舉例說，行銷需要故事，也需要創新，不管是透過理念同盟的加值，或透過新口味研發，宏都拉斯在這點上都有些落後，需要注入創造力。

布羅德表示，行銷還要因地制宜，例如宏都拉斯人喜歡帶濃厚苦味的咖啡，台灣人喜歡口味較清淡的咖啡，而成功的商業模式必須能應付客戶各種高標準要求。

布羅德認為，商業模式是宏都拉斯可向台灣學習的重要面向，台灣企業發現問題後，會透過研發取得所需技術來克服問題，宏都拉斯企業則常以成本太貴為由，不願追求創新改變，目前已有些與台、韓合作的創新計畫送交宏國總統評估，希望會有很正向的結果。

布羅德表示，過去12年宏都拉斯發展停滯，今（2022）年1月成立的新政府現在有很多事要做，必須推動宏都拉斯往前，在全球層次上競爭，就這點來說，台灣不僅是最好的模範，也實際提供了宏都拉斯許多科學技術面的協助。

根據外交部對各國的簡介，宏都拉斯人口約990萬人，2021年對台灣出口金額為8065萬美元，從台灣進口金額為6810萬美元。

Photo Credit: 《中央社》 宏都拉斯共和國新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）接受《中央社》專訪時表示，台灣商業模式是宏都拉斯可以學習的重要面向。《中央社》記者吳家昇攝 111年8月7日

18歲來台求學5年，宏都拉斯大使：台灣是我第二個家

（中央社）宏都拉斯新任駐中華民國大使布羅德上任還不到一個月，但對台灣並不陌生。早在2007年，他尚未成年時就隻身來台求學。他表示，那一段經歷對他人生影響很深，「台灣是我第二個家」。

33歲的布羅德是宏都拉斯執政黨「自由重建黨」（LIBRE）內長期栽培的菁英。他在現任總統卡蕬楚夫婿、前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）執政時期，獲台灣外交部獎學金來台，在政治大學取得經濟學士學位。