岸田文雄閃電宣布改組內閣，安倍胞弟岸信夫可能卸防衛大臣，新閣員將審查是否與統一教有關

（中央社）日本首相岸田文雄6日正式宣布改組內閣，傳出時間點落在10日，從宣布到進行改組只有短短4天。日媒研判顯示岸田意圖掌握人事主導權，但最後是否顧及黨內派閥平衡也成關注焦點。

日本讀賣新聞報導，岸田這次從正式宣布到即將進行內閣與黨務主管人事改組，僅有短短4天，顯示希望針對黨內各派閥先發制人，掌握人才進用主導權態勢。但有看法認為，岸田重視「全黨一致」，所以最後相關人事改組，可能也不得不顧及各派閥平衡。

日本內閣改組時，自民黨內各派閥依例會向首相方面提出希望入閣的議員名單，自民黨內最大派閥「安倍派」代理會長塩谷立4日曾到訪首相官邸，被認為已將名單提交給岸田。

不過，自民黨內主流看法原本預期人事改組會在9月才進行，多數派閥尚未採取正式行動。

岸田身旁人士說，改組時間拖愈久，「爭取官職活動」就會愈激烈，也就無法依原先預想進行人事改組，「這種在極短時間內完成人事改組，顯示首相有意確保改組的自由意志。」

相關人士透露，岸田這次有意參考前首相安倍晉三在2017年8月進行的內閣改組。安倍當時面臨內閣支持率持續下滑、且自民黨在當年7月舉行的東京都議員選舉慘敗的大環境。

安倍當時意圖讓內閣支持率有所回升，所以提前啟動內閣改組，以重視「即戰力」的方式進行大規模內閣改組，總計有14名閣員異動（當時閣員總數19人）。

不過，岸田著眼打開困難局面，同時也想確保黨內團結，在這種情況下要想在人事方面展現「岸田風格」，可能被迫面臨困難抉擇。

岸田內閣閣員目前以黨內最大派閥安倍派及第2大派閥茂木派同為4人最多，屬「派閥均衡型」內閣。

黨內各派閥有意推銷自家的「入閣待命組」，意指曾當選5次以上眾議員或3次以上參議員、且無入閣經驗人士。一名曾任閣員的人士說，岸田這次也不得不在某種程度上，顧及各派閥想法。

產經新聞則報導，岸田這次內閣改組幅度可能多達逾半閣員。

岸田2021年就任首相後，在組閣及黨務主管人事安排上，相當程度考量到黨內各派閥意見；不過，岸田今（2022）年7月率領自民黨打贏參議院選舉，看似希望藉由內閣大幅改組展現「岸田風格」，致力解決內外各項課題。

目前的岸田內閣是2021年11月10日上路。

岸信夫傳因健康因素卸防衛大臣、高市早苗也可能被撤換黨職

《中央社》報導，此次岸田內閣改組，前首相安倍晉三的胞弟、防衛大臣岸信夫可能會因為健康因素卸除職務，63歲的岸信夫自2020年9月擔任防衛大臣至今。日媒報導，岸信夫據稱有髖關節方面的疾病，先前也曾拄拐杖。他上月出面說明與統一教之間的關係時，坐著輪椅出席記者會。

沒有參加參院大選、即將卸任參議員的國家公安委員長二之湯智和農林水產大臣金子原二郎也將去職。

《共同社》報導，岸田文雄有意讓財務大臣鈴木俊一、公明黨的國土交通大臣齊藤鐵夫留任。公明黨著眼明春的統一地方選舉，要求維持管轄基礎設施建設和災害應對的國交相一職。黨首山口那津男在廣島市召開記者會時稱「齊藤履行了作為國交相的職責」，暗示期待其留任。

《中央社》報導，自民黨內4要職（黨四役）目前傳出幹事長茂木敏充（茂木派）可望留任，至於總務會長、政務調查會長與選舉對策委員長，正檢討進行人事異動；自民黨副總裁麻生太郎（麻生派）料將留任。

自民黨現任政調會長是與已故前首相安倍晉三關係親近、但未隸屬任何派閥的高市早苗。目前傳出的可能方案，是新任政調會長由黨內最大派閥安倍派內曾任閣員人士接任。

內閣改組另一重點：閣員是否與「統一教」有關

《中央社》報導，因安倍晉三遇刺，宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）與自民黨議員之間的關係備受關注。岸田指示，針對10日入閣的新閣員，要審查是否與統一教存有關係，現任閣員與副大臣也是審查對象。

《共同社》報導，在現任閣僚當中，安倍胞弟、防衛大臣岸信夫的選舉活動得到過教會志願者的協助，文部科學大臣末松信介的政治資金集會券曾有教會相關人士購買，經濟產業大臣萩生田光一則承認曾在關聯活動上致辭。

岸信夫、末松、萩生田3人均屬於安倍派。與教會方面的關係已曝光的自民黨議員很多也是安倍派。參議員井上義行被指在7月參院選舉中得到關聯團體的支援。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航