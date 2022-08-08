中共威脅與台海危機：為什麼越來越多台灣年輕人開始學習作戰與槍支訓練？
我們想讓你知道的是
「自從2月份，參加（槍支訓練）的人數猛增了50％，而某些訓練班裡報名的女生人數現在達到40－50％」 他告訴我。「人們已經開始意識到大國侵略弱小鄰國的現實。他們已經看到了烏克蘭所發生的事，那表明它也能在這裡發生。」
文：傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）
為抗議美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國從8月4日至7日進行「環台」實戰軍演。美國指責北京「挑釁」和「不負責任」。但中國表示，裴洛西訪台「嚴重威脅」了台灣海峽的和平與穩定。
就在這一大背景以及俄烏戰爭下，《BBC》記者傅東飛採訪了近期在台灣興起的年輕人「習武」熱。
得知我在台灣後，朋友們開始給我發來越來越多的警告短信：「我希望你有防彈衣！」「你住的酒店有防空洞嗎？」
他們看到中國官方媒體，尤其是《環球時報》充滿火藥味的修辭，因此認為裴洛西的台灣之旅注定會帶來非常糟糕的結局。
的確，也有一些身在美國的知名中國學者表達了同樣的看法，稱裴洛西此次造訪非常「魯莽」，並警告不要「把北京逼近死角」。
但這裡的人對此並不這麼看。
林昶佐（Freddy Lim）曾是台灣一名重金屬樂隊的歌手，現今則是執政黨立法委員。他留著短髮、身穿時髦襯衫，但從他整齊的袖口處還是能看到他的紋身。
他告訴《BBC》說，「我們的基本原則是歡迎像裴洛西這樣的高層政客到台灣來。這非常重要。它不是對中國的挑釁。這就像任何其他國家一樣，以正常方式歡迎一位朋友。」
這是台灣所有主要政黨所達成的一個共識。
台灣反對黨國民黨立委陳以信曾擔任過總統府發言人。他之前曾表示，如果這次裴洛西能來台灣，那將是美國支持台灣、支持台灣民主的一個關鍵時刻。
在台灣看來，美國第三大最有影響力的政治領袖來台具有巨大的象徵意義。它同時也有助於讓高層訪問正常化，台灣希望看到更多這樣的訪問（上次美國眾議長來台是在25年前）。
裴洛西訪台本身並不會改變根本問題——台灣作為一個自由和民主社會瀕臨危險。
人們越來越意識到，中國「統一台灣，必要時使用武力」的威脅是真實存在的，而且，中國現在的軍事實力要遠遠超過台灣。
上周，台灣舉行了為期5天的漢光38號實彈操演，空軍和海軍全部登場以展示其軍事實力。
對一般旁觀者來說，它看上去是一場現代化軍力的精彩展現。但對專家來說，他們可以看出台灣軍力同中國相比落後有多遠。
它的坦克、大炮以及戰鬥機都很老舊。它的海軍艦艇缺乏最先進的雷達和導彈系統，而且也沒有現代化的潛艇。
毫無疑問，如果正面交鋒中國將會取勝。但什麼會引發中國攻台呢？對北京來說，傳統上的紅線是台灣正式宣布獨立。
陳以信說，現任蔡英文政府和她的民進黨正在危險地接近這條紅線。
「北京攻打台灣的條件可能是它認為台灣正在走向獨立，而且沒有退路，」他說。「因此，如果下屆總統大選民進黨候選人再次當選，那北京也許會決定早日攻台，以防止其獨立。」
這也許是來自一個迫切想重新掌權政黨的一種比較自私的說法。但它的確說明了台灣政治的深度分化。
一方面是希望確保北京台灣不會改變現狀的國民黨；另一方面則是像林昶佐這樣的人，他們認為安撫中國失敗了，（拯救）台灣的唯一答案就是擁有更強大的國防力量。
「我們幾十年以來一直試圖姑息中國，（最後）還是證明根本做不到，」林昶佐說。
他說，「俄烏戰爭後，民調清楚顯示台灣人民支持加強國防⋯⋯尤其是年輕一代表現出保衛我們自己國家的強烈願望。」
林先生說的對，俄烏戰爭給台灣帶來巨大影響。
上周末，在距離台北半小時車程的一家廢棄廠房中，我觀摩了大約30名年輕男女學習基本射擊技能。他們使用的雖然是氣槍，但跟真槍幾乎一模一樣。該培訓公司是由蔣先生（Max Chiang）經營的。
「自從2月份，參加（槍支訓練）的人數猛增了50％，而某些訓練班裡報名的女生人數現在達到40－50％」 他告訴我。
「人們已經開始意識到大國侵略弱小鄰國的現實。他們已經看到了烏克蘭所發生的事，那表明它也能在這裡發生。」
在隔壁一棟樓中，一個更高級班正在進行巷戰演練。他們全副武裝，身穿防彈服、頭戴頭盔以及無線通信設備。
麗莎（音譯，Lisa Hsueh）正在一個桌子旁練習給槍上子彈。
「如果我們與中國的緊張關係導致戰爭，我將會挺身保護我自己和家人。這就是我學習用槍的原因，」她說。
「像我這樣的女性不會上前線作戰。但如果戰爭爆發，我們將能在家中保護自己。」
我問她為什麼她認為凖備好為台灣而戰如此重要。
「我珍惜我們的自由。我們生活在一個民主國家。因此，這些是我們基本的權力。我們必須維護這些價值觀，」她回答說。
「中國是沒有民主權利的國家，因此在台灣長大我覺得很幸運。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
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註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
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