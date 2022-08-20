盜獵犯罪變得更加高端，印度保護區管理員如何利用人工智慧保護野生動物？
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在2018年的調查中，AI借助相機拍攝的圖片識別被拍攝的動物，如果用人工，這是個非常繁重的工作。印度國家老虎保護局現在希望把AI運用提升到新水平。一個正在研發的新系統能夠告訴保護區管理員，在他們涵蓋的複雜、廣大的地區最佳的巡邏路線。
22年來，獸醫阿希萊什（Akhilesh）一直在印度中央邦（Madhya Pradesh）的彭奇國家公園，照料那裡的野生動物。
他最喜歡的動物是老虎。他說：「老虎很了不起，很優美。我撫摸它們柔軟的皮就會感到放鬆。」
「照料一隻受傷的老虎，讓牠能重返森林，這就是讓我最快樂的事情。」
他說，一隻老虎的生存很不容易，特別是雌虎：「在我看來，雌虎比雄虎更強壯。她會為幼虎奮勇搏鬥。她像一個女神──時刻凖備著向想要傷害幼虎的更大的老虎搏鬥。」
他治療的老虎大部分是捕食或保護幼虎的時候受傷的，或者是被盜獵者下毒，盜獵者把毒藥放進老虎去喝水的水塘裡。
他說，「當我看到那些無辜的老虎因為它們的皮毛、虎爪和虎牙被人獵殺，我的心都碎了。」
在印度保護老虎是個艱巨的工作：2018年印度老虎數量幾乎有3000頭，大部分生活在印度的51個保護區裡，那些保護區的面積幾乎達到7萬4000平方公里。
僅僅對老虎的總數做出評估，就是個十分艱巨的任務。
印度國家老虎保護局（NTCA）在最近的一次調查中，在2萬6838個位於不同地點的拍攝點，拍攝了3485萬8623幅野生動物照片。
此外，研究人員還步行了成千上萬公里尋找老虎和牠們獵物的蹤跡。
為篩查全部數據，印度國家老虎保護局使用了人工智慧（AI）技術，他們訓練AI識別不同的動物。
在2018年的調查中，AI借助相機拍攝的圖片識別被拍攝的動物，如果用人工，這是個非常繁重的工作。
印度國家老虎保護局現在希望把AI運用提升到新境界。一個正在研發的新系統能夠告訴保護區管理員，在他們涵蓋的複雜、廣大的地區最佳的巡邏路線。
AI分析老虎數量、活動和當地地形的數據，然後向管理人員做出提示。
國家老虎保護局的助理檢查主任穆哈木德．薩基德．蘇丹（Mohmad Sajid Sultan）預測，AI會幫助保護區管理人員發現針對野生動物的犯罪。
更多科技手段帶來了良好效果，但是在保護區的工作人員說，技術仍然代替不了兩條腿走路。
環保人士岱比．郭恩卡（Debi Goenka）說，在保護性園區內老虎的保護工作很成功，但是在保護區外的老虎「很容易受到傷害」。
他說，「除非我們能擴大保護區網絡和野生動物走廊，否則老虎數量不可能增加。」
郭恩卡說，需要裝備更好、更多的管理人員巡邏。
他還說，「真正需要的是野外巡邏和使用監測和保護技術。要加強使用無人機、拍攝點、時常跟蹤盜獵者、使用金屬探測器尋找陷阱。」
謹慎監測的重要性超過了以往任何時候，因為老虎和人的活動範圍越來越接近。
蘇尼爾．利馬耶（Sunil Limaye）是印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）塔杜巴國家公園的森林保護區負責人。他說，在他的邦裡老虎的數量在過去4年當中從312隻增加到了400隻。
但是隨著老虎數量增加，老虎和人遭遇也更加頻繁，特別是當地人的活動範圍不斷向老虎獵食和棲息的森林靠近。
他說：「捕食牲畜和攻擊人的事件，導致對老虎負面的看法。」
利馬耶說，老虎在從一個森林地區向另外一個森林轉移的時候特別容易受到傷害。他希望AI這時候能夠發揮作用，幫助管理人員預測老虎在森林周邊的活動。
但是保護區管理人員仍將必不可少。利馬耶說，還不可能讓AI完全替代人。
野生動物權益活動人士，AVI基金會主席傑里爾．巴納特（Jerryl Banait）指出，盜獵犯罪變得更加高端。他們研究保護區管理人員的巡邏路線，避開常見的路線，而且他們了解攝影點在哪裡。
他的機構已經開發了一種AI，它能利用相機和管理人員收集的數據，輔以從衛星和當地居民那裡得到的數據進行分析。
他希望將來印度各地的森林部門，利用更先進的混合技術更好地保護野生動物，特別是在國家公園和野生動物保護區外面的野生動物。
他說：「野生動物的活動區域受到了限制的情況下，人不要干涉已經縮小的野生動物棲息地，這一點至關重要。」
在彭奇國家公園， 阿希萊什希望保護工作能夠防止類似著名的「巴金娜拉」老虎死亡的類似悲劇。
2016年，那只12歲的老虎被發現和她的兩個幼虎在彭奇老虎保護區中毒死去。
阿希萊什設法挽救了第三個幼虎，現在牠在保護區生活得很好，已經有了自己的幼虎，
「看到她真令人高興，我們撫養大這只老虎，她學會了捕食技能，能夠在嚴酷的森林環境中生存。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
我們想讓你知道的是
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一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
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說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
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時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）