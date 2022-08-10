裴洛西訪台之後：中共軍演打造兩岸關係「新常態」，盡顯蔡政府捉襟見肘的兩岸政策

裴洛西訪台會蔡英文和人權人士​

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率國會代表團於8月2日晚間抵達台北，同行還有其他五名民主黨籍眾議員，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、 民主黨助理黨鞭克里斯納莫托西（Raja Krishnamoorthi）、 戴貝妮（Suzan DelBene）和金安迪（Andy Kim）。

裴洛西此次訪台，是自1997年共和黨籍時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，時隔25年再有美議長訪台。​

裴洛西8月3日上午前往AIT早餐會後，陸續拜會總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌及跨黨派立法委員，並召開媒體記者會。下午則由美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）前往景美紀念園區，與台灣非政府組織工作者李明哲、香港銅鑼灣書店老闆林榮基、中國六四民運人士吾爾開希等人士見面，參訪國家人權博物館，並與國家人權委員會主席、監察院長陳菊及公民團體代表進行圓桌論壇。​

裴洛西會面的人權人士，不免都踩在中國的敏感神經上。

中國對台經濟、軍事、政治多管齊下，強硬反制​

自裴洛西訪台一事曝光後，中國就連續對美發出強烈警告訊息，稱此訪問會造成「災難性的後果」。裴洛西抵台，中國多個相關部會也立刻譴責。​​

除了文攻外，中國也對台展開近年來規模最大的經濟制裁。裴洛西訪台前一日（8月1日）深夜，中共海關總署宣布台灣百家食品商違反相關規定，緊急停止進口。被禁的知名食品商包含：統一食品、維格餅家、京典食品、郭元益食品、維力食品、味全食品及泰山企業等。​

此外，國台辦發言人馬曉光表示，即日起對從台灣輸往大陸的葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚採取暫停輸入措施，同時暫停天然砂對台出口。

國台辦還宣佈，為了懲罰「台獨頑固分子」的相關機構，中國將對台灣民主基金會、國際合作發展基金會、宣德能源、凌網科技、天亮醫療和天眼衛星科技進行制裁，禁止中國企業團體或個人與其交往，並禁止負責人登陸。

另外，中共中台辦8月3日晚間宣布，以「長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全」為由，對台灣人楊智淵實施刑事拘傳審查。​

除了經濟制裁外，中國更是展開自1996年第三次台海危機以來，最令人擔憂的軍事演習。中國解放軍宣布從8月4日至7日在台灣周邊海域六處進行實彈演習，其演習規模和演習地點，都較96年台海危機更令人擔憂，不少專家將解放軍在台灣周邊海域演習稱為「類封鎖」。

後又根據我國交通部航港局8月4日公告指出，中共公布於台灣周邊海域進行軍演海域新增東部海域一處，演習時間也從8月7日延長至8月8日10時。​

平心而論，北京這單方面一系列的對台經濟、政治、軍事的制裁理應被國際社會譴責，且這些舉動恐怕只會將台灣民心推得更遠。不過，就北京角度思考，北京在裴洛西訪台前的強硬警告，在不發動戰爭的前提下，北京勢必要際出比以往都更加強硬的手段，不僅是要部分滿足國內的期待，更是要向美國、台灣和整個國際社會傳達北京對「統一台灣」的堅定決心。​

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美自由、獨立、保守派媒體紛批裴洛西訪台，國會則跨黨派支持此行​

裴洛西此行在美國國內則有正反兩面的聲浪。從美國國會來看，兩黨都對裴洛西此行給予支持。民主黨籍美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）投書《紐約時報》（The New York Times），稱美國有和台灣人民同在的道義責任，應與台灣合作更新軍備，嚇阻北京武力犯台。​

另一方面，時常與民主黨唱反調的共和黨，也支持裴洛西訪台。《國會山莊報》（The Hill）報導，美國參議院少數黨共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）和25名共和黨參議員，共同簽署一份聯合聲明中支持裴洛西訪問台灣。​

雖然裴洛西看似得到國會跨黨派和不少美國卸任官員的支持，但不少外國媒體對裴洛西訪台一事持批判態度。

《紐約時報》外交事務專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）8月1號發表社論，批評裴洛西訪台魯莽、危險且不負責任的行為。他指出，這趟象徵性的訪問，不會讓台灣變得更繁榮或更安全，更可能發生許多不好的事件，包含中國軍事反制。而這反制可能導致美國與中國和俄國，這兩個有核武器的國家發生間接衝突。​

《華盛頓郵報》（Washington Post）社論也直接的批評此行相當「不明智」。 社論指出，我們不能理解為何裴洛西這麼堅持以這種方式、在這種時候表達她對台灣的支持，此前與她同黨的美國總統拜登（Joe Biden），早已警告該區域地緣政治情勢相當不穩。然而，裴洛西似乎想在卸任眾議院議長前，取得一個里程碑，選在習近平正嘗試取得第三任期前訪台，相當不明智。​

《CNN》8月3日分析，裴洛西這趟訪問激怒中國，最終受罪很可能是台灣不是美國。《CNN》引述美國華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻說：「裴洛西這趟訪問，將在可預見的未來，中國對台的軍事脅迫再次上升。這種反制方式是關鍵，因為中國沒辦法用這種方式懲罰美國。」