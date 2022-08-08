裴洛西訪台延燒法國內政，激進左派梅朗雄「挺中」遭自家人砲轟
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NUPES聯盟一員歐洲議員格魯克斯曼公開批評：「梅朗雄從一個以集中營迫害上百萬人的政權中獲得祝賀與感謝，還不會難為情，此事非同小可」，並指出，「這個左派根深柢固的反美主義讓他們支持暴君，壓迫對抗他們的人民。」
（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台延燒至法國內政。激進左派梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）日前發文支持一中原則，獲得中國使館轉貼、感謝，引發爭議，同袍紛紛出面反對、發聲挺台，掀起左派聯盟嚴重內鬨。
美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國不僅出言恫嚇，更隨之進行史上最大規模軍演，導致印太地區動蕩，引發國際關注。台、美、中緊張局勢近日延燒到法國內政，使左派聯盟分歧浮出檯面。
激進左派不屈法國（LFI）領袖梅朗雄3日發表部落格文章表示，法國自1965年戴高樂（Charles de Gaulle）將軍後，就只承認一個中國。「台灣是中國的一部分……中國人會自己處理他們之間的問題，沒有更理性的解決方式。」
他強烈批評美國挑釁，譴責美國想要開啟新戰場，認為美國是為了自身利益在台海挑起爭端。
然而梅朗雄這篇文章接連兩天被中國駐法大使館轉推，並稱讚道，「謝謝梅朗雄一直支持一中政策」、「這篇文章顯示仍有西方重要政治人物了解到底發生了什麼。」
此舉立刻引發法國各界批評，再次把台海議題推上輿論，成為法國一中政策大辯論。不屈法國、社會黨（PS）、生態綠黨（EELV）、共產黨（PCF）等左派政黨集結而成的「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）更出現同袍的譴責與不滿，內部嚴重分化。
生態綠黨黨魁白武（Julien Bayou）5日批評梅朗雄「觀點落伍」、「地緣政治上的犬儒主義」。他指出梅朗雄也曾說烏克蘭挑釁，「台灣這個國家正自由的應對中國，好像一個民主國家就一定是在『挑釁』獨裁者。」前總統候選人賈多（Yannick Jadot）也表示，「中國民族主義是合理化野蠻的工具……一個中國，其實就是一個獨裁者。」
生態綠黨更隨即發表挺台聲明，譴責中國的軍事恫嚇，表示「支持台灣人民與台灣民主，並呼籲立即停止軍事演習」，拒絕和梅朗雄站在同一陣線。
同時社會黨主席弗和（Olivier Faure）則表示，「儘管裴洛西訪台的時機可以討論，但台灣人民渴望生活在民主中的意願卻不容爭議。」
NUPES聯盟一員歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）也公開批評：「梅朗雄從一個以集中營迫害上百萬人的政權中獲得祝賀與感謝，還不會難為情，此事非同小可」，並指出，「這個左派根深柢固的反美主義讓他們支持暴君，壓迫對抗他們的人民。」
他強調，「支持在北京獨裁者不斷脅迫下建立蓬勃民主的台灣人，是不容討論的。」
對於各界的強烈批評，梅朗雄6日再度發文捍衛自己，表示對「奇怪的反應」感到「訝異」，說只是遵守法國的中國原則，重申「我們不應該尋求新的戰線」。
國民議會歐洲事務委員會主席、執政黨共和前進（LREM）議員安格拉德（Pieyre-Alexandre Anglade）指責梅朗雄與不屈法國的立場，「他們一向支持威權政體，從不支持民主。同一時間，他們也反對瑞典和芬蘭加入北約，接著拋棄台灣。」
右派共和黨（LR）參議員勒魯杜利耶（Stéphane Le Rudulier）將梅朗雄稱為「北京的小傳聲筒」；歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）則在推特上針對中國大使館的轉推諷刺，「他們獲得應得的夥伴」。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
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