U12世界盃台灣隊擊敗多明尼加勇奪季軍，美國隊拿下隊史第4冠，委內瑞拉亞軍
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台灣隊過去參加U12世界盃棒球賽總計拿下2冠、3亞，2019年拿下冠軍，今年力拚連霸失利，賴朝榮表示，雖然沒能將冠軍留在台灣，但從集訓到現在，大家辛苦了將近45天，也希望能多給球員們鼓勵。
U12世界盃：台灣隊9比5擊敗多明尼加拿下季軍
（中央社）U12世界盃棒球賽台灣隊昨（7）日以9比5擊敗多明尼加拿下季軍，雖然沒能挑戰連霸，但總教練賴朝榮表示，從集訓到現在，辛苦了將近45天，希望大家多給球員們鼓勵。
U12世界盃棒球賽季軍戰在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，比賽前半段兩隊攻勢往來，也都有全壘打表現，多明尼加野手梅耶（Miguel Angel Mella）單場雙響砲，2局、3局都開轟。
台灣隊吳聖智2局下敲出3分砲，陳瑞鑫3局敲出陽春砲，吳聖智敲個人賽會首轟，陳瑞鑫則是敲出第3轟，兩隊3局打完5比5戰成平手，台灣隊4局抓準多明尼加投手、守備都有狀況一口氣拿下3分、奠定勝基，5局再添1分，順利拿下季軍。
比賽3局上1人出局後因雨暫停約2個多小時，先發投手吳聖智比賽恢復進行後再多抓1個出局數退場。被問起暫停時間較久，卻選擇讓吳聖智繼續投的原因，賴朝榮表示，當時多明尼加攻佔一、三壘，吳聖智是左投，比較可以看管壘上跑者。
吳聖智總計投2.2局被敲4支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、2次保送，失掉4分、都是責失分，邱允洲後援投3.1局被敲3支安打，投出5次三振、失掉1分責失分，也挨1轟。
賴朝榮表示，有發現多明尼加打者打全壘打都是抓變化球，所以有馬上改變策略，比賽後半段讓投手投較多的直球，收到不錯的效果。
台灣隊過去參加U12世界盃棒球賽總計拿下2冠、3亞，2019年拿下冠軍，今年力拚連霸失利，賴朝榮表示，雖然沒能將冠軍留在台灣，但從集訓到現在，大家辛苦了將近45天，也希望能多給球員們鼓勵。
美國隊拿下隊史第4冠，吳聖智、陳柏笙拿個人獎
（中央社）U12世界盃棒球賽昨天落幕，美國隊抱走冠軍，委內瑞拉亞軍，台灣隊拿下季軍，台灣隊吳聖智拿下明星球員外野手獎、陳柏笙拿下明星球員捕手獎。
U12世界盃棒球賽今天落幕，台灣隊挑戰連霸失利，今天擊敗多明尼加拿下季軍，美國隊擊敗委內瑞拉、拿下隊史U12世界盃第4冠，委內瑞拉拿下亞軍。
大會個人獎項，台灣隊有2名球員獲獎，昨天季軍戰擔任先發投手又開轟的吳聖智拿下明星球員外野手獎，陳柏笙拿下明星球員捕手獎。
其他明星球員獲獎名單為，先發投手獎多明尼加傑爾曼 （Altagracia German）、後援投手獎為美國隊柯爾（Levi Jackson Kerr）。
明星球員一壘手獎美國隊佛勞斯托（Anthony Frausto III） 、二壘手獎美國隊維拉維瓦（Maximus Villalva）、三壘手獎墨西哥隊韋拉德（Ezequiel Rivera Velarde）、游擊手獎韓國隊鄭宇燦、外野手獎美國隊安德森（Colin Anderson）、薩肯（Jonah Saken），指定打擊為美國隊里昂（Jordan Leon）。
個人獎項打擊王美國隊佛勞斯托、防禦率王為多明尼加傑爾曼、勝投王為美國隊柯爾、打點獎王和全壘打王都是美國隊的安德森，盜壘王為多明尼加的傑爾曼、得分王為佛勞斯托、最佳防守球員為維拉維瓦、最有價值球員為安德森。
總統讚：冷靜面對危機、展現永不放棄的精神
（中央社）總統蔡英文昨天透過臉書，恭喜台灣小將勇奪U12季軍，她感謝選手們的精采表現，在這一屆U12賽事中冷靜面對危機、展現永不放棄的精神，帶給大家滿滿的感動。
蔡總統說，昨天的U12世界盃少棒賽季軍賽非常精采，台灣小將個個在賽場上發揮光芒，雖然昨天的比賽，因為大雨中斷2個多小時，分數也曾經幾度落後，但都沒有因此澆熄台灣小將的得勝決心。台灣小將憑著強勁的打擊、堅強的韌性，最後以9比5奪勝，拿下本屆的季軍。
她說，要再次謝謝大家的精采表現，在這一屆U12賽事中冷靜面對危機、展現永不放棄的精神，帶給大家滿滿的感動。也要謝謝台南市長黃偉哲及台南市府團隊的投入，讓這次的比賽更順利圓滿。蔡總統請選手好好休息，繼續帶著笑容、開心迎接未來的每一場球賽。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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