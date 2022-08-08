U12世界盃台灣隊擊敗多明尼加勇奪季軍，美國隊拿下隊史第4冠，委內瑞拉亞軍

U12世界盃：台灣隊9比5擊敗多明尼加拿下季軍

（中央社）U12世界盃棒球賽台灣隊昨（7）日以9比5擊敗多明尼加拿下季軍，雖然沒能挑戰連霸，但總教練賴朝榮表示，從集訓到現在，辛苦了將近45天，希望大家多給球員們鼓勵。

U12世界盃棒球賽季軍戰在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，比賽前半段兩隊攻勢往來，也都有全壘打表現，多明尼加野手梅耶（Miguel Angel Mella）單場雙響砲，2局、3局都開轟。

台灣隊吳聖智2局下敲出3分砲，陳瑞鑫3局敲出陽春砲，吳聖智敲個人賽會首轟，陳瑞鑫則是敲出第3轟，兩隊3局打完5比5戰成平手，台灣隊4局抓準多明尼加投手、守備都有狀況一口氣拿下3分、奠定勝基，5局再添1分，順利拿下季軍。

Photo Credit: 中央社 吳聖智2局敲出3分砲。

Photo Credit: 中央社 台灣小將陳瑞鑫（左）3局轟出陽春砲，幫助球隊扳平比數，回本壘後與隊友擊掌致意。

比賽3局上1人出局後因雨暫停約2個多小時，先發投手吳聖智比賽恢復進行後再多抓1個出局數退場。被問起暫停時間較久，卻選擇讓吳聖智繼續投的原因，賴朝榮表示，當時多明尼加攻佔一、三壘，吳聖智是左投，比較可以看管壘上跑者。

吳聖智總計投2.2局被敲4支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、2次保送，失掉4分、都是責失分，邱允洲後援投3.1局被敲3支安打，投出5次三振、失掉1分責失分，也挨1轟。

賴朝榮表示，有發現多明尼加打者打全壘打都是抓變化球，所以有馬上改變策略，比賽後半段讓投手投較多的直球，收到不錯的效果。

台灣隊過去參加U12世界盃棒球賽總計拿下2冠、3亞，2019年拿下冠軍，今年力拚連霸失利，賴朝榮表示，雖然沒能將冠軍留在台灣，但從集訓到現在，大家辛苦了將近45天，也希望能多給球員們鼓勵。

美國隊拿下隊史第4冠，吳聖智、陳柏笙拿個人獎

（中央社）U12世界盃棒球賽昨天落幕，美國隊抱走冠軍，委內瑞拉亞軍，台灣隊拿下季軍，台灣隊吳聖智拿下明星球員外野手獎、陳柏笙拿下明星球員捕手獎。

U12世界盃棒球賽今天落幕，台灣隊挑戰連霸失利，今天擊敗多明尼加拿下季軍，美國隊擊敗委內瑞拉、拿下隊史U12世界盃第4冠，委內瑞拉拿下亞軍。

大會個人獎項，台灣隊有2名球員獲獎，昨天季軍戰擔任先發投手又開轟的吳聖智拿下明星球員外野手獎，陳柏笙拿下明星球員捕手獎。

Photo Credit: 中央社 台灣隊與多明尼加交手，台灣小將陳柏笙 （後）敲出二壘安打，上壘成功後他高舉雙手比出小 愛心。

Photo Credit: 中央社 比賽結束後台灣小將們與總教練賴朝榮（右）擊掌致意。

其他明星球員獲獎名單為，先發投手獎多明尼加傑爾曼 （Altagracia German）、後援投手獎為美國隊柯爾（Levi Jackson Kerr）。

明星球員一壘手獎美國隊佛勞斯托（Anthony Frausto III） 、二壘手獎美國隊維拉維瓦（Maximus Villalva）、三壘手獎墨西哥隊韋拉德（Ezequiel Rivera Velarde）、游擊手獎韓國隊鄭宇燦、外野手獎美國隊安德森（Colin Anderson）、薩肯（Jonah Saken），指定打擊為美國隊里昂（Jordan Leon）。

個人獎項打擊王美國隊佛勞斯托、防禦率王為多明尼加傑爾曼、勝投王為美國隊柯爾、打點獎王和全壘打王都是美國隊的安德森，盜壘王為多明尼加的傑爾曼、得分王為佛勞斯托、最佳防守球員為維拉維瓦、最有價值球員為安德森。

總統讚：冷靜面對危機、展現永不放棄的精神

（中央社）總統蔡英文昨天透過臉書，恭喜台灣小將勇奪U12季軍，她感謝選手們的精采表現，在這一屆U12賽事中冷靜面對危機、展現永不放棄的精神，帶給大家滿滿的感動。

蔡總統說，昨天的U12世界盃少棒賽季軍賽非常精采，台灣小將個個在賽場上發揮光芒，雖然昨天的比賽，因為大雨中斷2個多小時，分數也曾經幾度落後，但都沒有因此澆熄台灣小將的得勝決心。台灣小將憑著強勁的打擊、堅強的韌性，最後以9比5奪勝，拿下本屆的季軍。

她說，要再次謝謝大家的精采表現，在這一屆U12賽事中冷靜面對危機、展現永不放棄的精神，帶給大家滿滿的感動。也要謝謝台南市長黃偉哲及台南市府團隊的投入，讓這次的比賽更順利圓滿。蔡總統請選手好好休息，繼續帶著笑容、開心迎接未來的每一場球賽。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航