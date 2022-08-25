【書評】楊儒賓《多少蓬萊舊事》：以個人學思印記為軸線，回應中華文化在台灣的問題
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乍看之下，書中雜談孫立人、殷海光、臺靜農、孔德成等四九年渡海來台的前輩，皆可與《1949禮讚》一書所論相映互證。不過，連結至楊儒賓的學思歷程，它的意義顯然還不止於此。
文：梅家玲（國立臺灣大學中國文學系特聘教授）
「多少蓬萊舊事」語出秦觀詞作〈滿庭芳〉：「多少蓬萊舊事，空回首，煙靄紛紛」。而今用作楊儒賓教授的新書書名，卻似乎有了不同的意義。
原因是，台灣孤懸於東海之外，素有「蓬萊」之稱。但這座東海寶島，卻有著複雜的前世今生。它早先被中原大陸視為海上仙山，島上自有天地。自從鄭成功驅逐荷蘭人，以之作為反清復明基地以來，大量唐山子民先後渡海至此，落地生根，與原住民族共同俯仰於斯。隨之而來的中原文化，亦因此流播全島，成為島上的生活日常。
另一方面，四百年間，它的政權迭經更易，從明鄭、清領、日治，一路走到現今的「中華民國在台灣」，亦由此積累雜融了各方不同的文化質素與歷史想像，彼此激盪對話。其間，1895年清廷將台灣割讓日本，與1949年國民政府大舉播遷而來，對台灣所造成的影響尤其深遠。回首向來處，不少人都會同意，今日台灣的種種政經文化成果，主要正是由四九年自大陸渡海而來的前輩們，與走過日本殖民時期的台灣在地先賢所共同締造。
只是，近年裡「轉型正義」方興未艾，「去中國化」的浪潮波濤洶湧，此一「雙源匯流」的認知亦不免受到挑戰，「中華文化」的處境尤其尷尬——究竟，對於現今力求彰顯「主體性」的台灣而言，我們要如何看待盤結柢固於其中的中華文化，以及由四九年渡海一輩所帶來的文化資產？
這些問題經緯萬端，原有待學界多方梳理論辨。但在《多少蓬萊舊事》中，卻是讓它以個人多年來的學思印記為軸線，貫串起諸多前賢師友的行誼，從不同面向，對前述問題做出回應。於是，回首前塵，細說舊事，便不止於緬懷過往，反而具有直面當代的新義。
楊儒賓是精研中國思想與文化史的傑出學者，也是當代儒學研究的代表性人物之一。儘管學術著作等身，卻從不自限於此。他雅好翰墨文物，關懷台灣的歷史與文化；多年來，頻頻策畫舉辦各類展覽，鉤沉過往，為台灣歷史文化開展不同的觀照視域。2015年，他出版《1949禮讚》，高度肯定四九年國府渡海所帶來的「文化財」，更引發諸多議論。
《多少蓬萊舊事》雜憶自己一路走來的的學思經歷，感性知性兼具，卻被定位為「學術雜文集」與「另類學術註腳」，內容自然不會是一般的漁樵閒話。書分三輯：「大風起兮」寫與歷史人物的相遇；「泮池沉香」瑣談對故去之學林前輩的雜感；「前塵影事」回憶己身為學與生命歷程中的人情點滴。編排自遠而近，由歷史而學術文化，再回歸諸己，娓娓道來，自有引人入勝之處。
乍看之下，書中雜談孫立人、殷海光、臺靜農、孔德成等四九年渡海來台的前輩，皆可與《1949禮讚》一書所論相映互證。不過，連結至楊儒賓的學思歷程，它的意義顯然還不止於此。隱現於這些人物側影與個人瑣憶之中的，其實有兩個互為表裡的關懷面向：一是台灣歷史與中華文化在台灣的問題；二是儒學的現代／台灣轉型問題。它們不僅是「一九四九論」所以形構的基石，更關連著對於台灣歷史、文化與思想的全幅思考。
這些關懷，在全書開篇的〈崇禎皇帝在台灣〉一文中，便可見端倪：滿清入關，崇禎自縊，南明的抗清行動從此開始，由鄭成功開啟的「明鄭」時期成為台灣歷史文化的源頭，崇禎皇帝也羽化為太陽神君，成為江南與台灣民間共同膜拜的神祇。神明長在，被奉祀於全台各地，甚至還介入到爾後的漢民族反日鬥爭。
在此，楊儒賓試圖點出的是：由明鄭所帶入台灣的，既有源遠流長的中華文化，更有深具「反抗」精神的現代性特質。它攸關海外新儒家思想的生成發展，也為日後台灣的民主追求播下種子。以此為起點，我們便也不難理解，「大風起兮」談歷史人物，崇禎之後所以接著講朱舜水，正是因為他在明亡之後抗清意志至老不衰；雖然流寓日本，仍將儒家禮儀規範播散於扶桑，如此異域便等同故鄉。
論梁啟超，著重的是他與林獻堂會晤，促成台灣的議會政治。說到林獻堂與蔣渭水，則指出：兩人的政治主張雖有右派與左派之異，仍然共享中華文化的情感基盤：祖國派的蔣渭水，「他的中國是建立在文化傳統的現實中國」；自治派的林獻堂，「在文化意識上他認同中國文化，但在政治權益上是主張台灣人的主體性」。
此一思路，在「泮池沉香」的幾位學林人物身上同樣得到印證。以李鎮源為例，這位主張台獨，為了廢除刑法一百條走上街頭，甚至還被推舉擔任建國黨主席的醫界大老，在楊儒賓看來，卻是一位中華民族主義者。他之所以主張台獨建國，正是因為熱愛台灣，也熱愛中華民族，因此「他要甩開以中華為名的國家，主張台灣獨立，以免台灣落入不能代表中華民族的政權手裡，不管這個政權的名稱為何。」
在一般人看來，以這樣的方式去理解李鎮源，以及台獨理念與中華民族的關係，或許是不可思議的。然而放在儒學的現代／台灣轉型此一脈絡中，卻並非偶然。在〈海洋儒學與蔣年豐〉一文中，楊儒賓追思英年早逝的好友蔣年豐，同時藉著梳理蔣的「海洋儒學」，闡析當代台灣儒學的現代化轉型問題。他以為，相對於發源於東亞大陸的儒學，台灣的海洋儒學乃是自港台新儒家思想發展而來，並且上接明鄭與中國現代性的關係。
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
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今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
如果你也想品嘗BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒 ，趕緊上官網預購！
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