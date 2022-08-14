戀人絮語：《蒙馬特遺書》與《其後》的文本互文性
我們想讓你知道的是
讀者若比對兩本小說，便可發現邱妙津與賴香吟敘事風格截然不同，對兩人情感的定義也尚在討論中，對外宣稱更是扞格不入至今。在《其後》中亦鋪陳關於太宰治情死的辯證，兩人閱讀文本的緊密交織，但文學意見又截然不同，於五月是尋死，於「我」則是要活。
文：陳鈺欣
若非身體，我是不能體驗到她是誰，
她是如何在愛著我，我之於她是甚麼意義，
懂得最核心最重要的她是如何的純潔，脆弱，美麗……
——邱妙津《蒙馬特遺書》第十七書
《蒙馬特遺書》出版二十六年，至今除繁、簡中文版外，亦譯成多國語言，包含英文版、法文版、德文版、義大利版、西班牙版、土耳其版…等。其中英文版譯作Last Words from Montmartre，譯者韓瑞（Heinrich）清晰地掌握了《蒙馬特遺書》中對於身體認同、同性慾望的辯證與掙扎。唯一美中不足的，是將第十七書裡的小詠段落，誤植為絮。
除了解釋為中文不似英文語句，常以人稱代名詞開頭之外，恐怕是因為邱妙津《蒙馬特遺書》中同性情愛對象輪番上場，令人目不暇給，乃至譯者若非按照書信寫作時間順序讀下來，很容易就張冠李戴。翻譯筆誤本無可厚非，但二○一二年賴香吟《其後》出版，無論在行銷語言或相關評論，都直指《其後》與《蒙馬特遺書》的文本互文性；二○二○年《其後》在中國以簡體中文出版，流傳的文案是：「被遺忘的台灣作家賴香吟，大陸竟然無法了解她的隱秘歷史」，一時流言蜚語甚囂塵上。
作為台灣同志文學研究的一員，我自忖：如果中文讀者自一九九六年《蒙馬特遺書》出版以來，已經明確指認出在東京求學的主角人物小詠所本，即現實生活中的作家賴香吟，那麼，又有何隱密？甚或二○一二年賴香吟重拾寫作，出版《其後》回應，流言所謂何來？為了回答上述問題，我將針對邱妙津與賴香吟的文本進行精讀，讀出台灣一九九○年代初期學運世代的同性情愛，以及信件展示與小說對話的文本互文性。
本事
《蒙馬特遺書》是以二十封書信，連綴首尾兩篇見證寫就。敘事時間自主人翁Zoë巴黎第八大學碩士班求學，師事蘇西，至一九九五年至東京探訪碩士班求學的小詠，返回巴黎。在故事裡，絮與Zoë有過婚姻的盟誓，而絮離開了她，情感受挫精神狀態不佳的Zoë飛到東京投靠小詠，幾夜溫存後，回到巴黎蒙馬特，開始寫作遺書。
邱妙津直面性的書寫，直接、強烈，Zoë與小詠的東京情事主要在第十七書，即：
在身體的底層，太美，太絕對，指名向我的一股愛欲之濤流，正是由於三年裡針對我愛欲的指名性在她身體靈魂裡形成，她將這份堅強的愛欲給了垂死邊緣掙扎的我，將我從死亡那邊贖回，重新點燃我對生命的慾望。
遺憾遺書寫作成為真的「遺書」，邱妙津逝世於巴黎，賴香吟強忍悲痛，親手打字遺留手稿，《蒙馬特遺書》付梓出版。
學運世代的同性情愛
《蒙馬特遺書》出版於一九九六年，時年畢業於台灣大學的賴香吟二十七歲，與邱妙津同年。即至《其後》二○一二年出版，賴香吟等學運世代已步入四十歲中年，同輩之人早已在政壇嶄露頭角，或身居要職。二○一九年台灣同婚專法通過，同志平權嶄露曙光，文化部長鄭麗君於媒體專訪憶學運、憶好友邱妙津；二○二○年卸任部長職位後，她首度走入台灣同志遊行，媒體所下標題為「同志大遊行 鄭麗君向已故作家邱妙津說：我們做到了」。
一九九○年三月，將近六千多名學生在中正紀念堂廣場（今日改名「自由廣場」）上集結，被稱為「野百合學運」。時值中華民國總統間接選舉，學運的主要訴求是「解散中華民國國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、以及「政經改革時間表」。
場景置換為虛構紀實小說，在賴香吟筆下，展開故事序幕的正是台灣大學的活動中心，引領野百合學運沸沸揚揚的學生會、大新、大論等社團，皆在其中。《其後》是這麼寫的：
那是八○年代的尾聲，所謂五年級發芽的時代，不顧一切的努力，把知性與情感榨壓到極限，且往往是情感越過了知性，人人多少談一點文學、哲學、性別，也談環保、歷史、政治，種種，各個小圈子匯集在活動中心裡來去，那些圈子裡的許多名字後來在不同領域有了各自的光芒，但那是另外的故事了，如果巧合，這些人的記憶盒裡，應該還留著五月所描述過的二樓社辦裡的空間狼藉，人與人的愛情與競合，懷抱理想的青年男女，執著地和自己的風車戰得精疲力盡。
也是在這個理想與情愛聚合的活動中心裡，主人翁五月與敘事者「我」首次相遇，五月是「一張小臉，下巴裹著紗布，全靠一雙晶亮大眼睛打招呼」。相對於五月的活絡、熱情，有本事跟每一個人打交道，「我」則沉靜內斂。但那一天，彷彿情感宿命自縫隙趁虛而入，開啟了兩人往後寫作生涯交織相連：
五月忽地伸過手來摸她的衣衫：這麼薄？
這瞬間，彷彿打了個寒顫似地，某些平靜的事態被驚擾了。
文本互文性（信件展示與小說對話）
「如果我都說真話，小詠，我是不是就要像太宰寫完《人間失格》之後，跳河情死呢？」。這是《其後》裡所指的《遺書》（邱妙津《蒙馬特遺書》）第十書中的句子，讀者若比對兩本小說，便可發現邱妙津與賴香吟敘事風格截然不同，對兩人情感的定義也尚在討論中，對外宣稱更是扞格不入至今。在《其後》中亦鋪陳關於太宰治情死的辯證，兩人閱讀文本的緊密交織，但文學意見又截然不同，於五月是尋死，於「我」則是要活：
實際的故事是，在那個星星閃耀的活動中心，虛榮與寵愛打造出來的舞台，她們一路走到這裡，接下來，也只能被推著逆向發展，變成一對承諾要彼此照護，活下去的伴侶。
讀不完的書、說不完的話、走不完的路……，是九○年代初期學運世代知識青年的寫照，或許也是每一個世代的。走上出國留學的道路，也是每一個世代台灣文化菁英的寫照。在沒有網路、沒有通訊媒體的時代，甚至沒有手機，書信與長途越洋電話成為跨越國界的戀人們的憑藉。在《蒙馬特遺書》與《其後》裡，更是收錄了給彼此的書信，同時互文。邱妙津在〈第十三書〉的篇首，置入了「九五年來自東京的關鍵信」，表達小詠對Zoë不要尋死的勸戒，再議死生：
不要死，我不畏懼談死亡。可是，不要抗議地死，那種孤獨與痛苦令我痛不欲生。所謂生者何堪，是的，即便是活著現在，想及你的痛苦都令我感到何堪，何況當我想及一個個夜裡消逝的你的形體內那些吶喊與不平……
Zoë從東京歸來寫作，原本是要生，小詠終於放開自己給予她完全的愛與欲，在第十七書中滿是她對東京愛欲生命的回憶：
關於東京的回憶，是櫻花，是黃昏的夕陽，是早晨她窗戶的光，是烏鴉的啼聲，是雨夜裡的暗屋巷景，是她情愫甚深的，臉…
對於同志研究的文本分析，它很難不是在討論誰跟誰上了床，背後的倫理性問題：究竟是糾結於解嚴之後國家體制的重整、抑或弱勢族群的平權議題？還是時代靜悄悄地沉默著、沒有人對她們伸出援手的集體共犯結構？
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。