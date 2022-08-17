陳時中提大巨蛋政見三大方針：體育館功能優先，保證「一定可以舉辦棒球比賽」

大巨蛋爭議不斷，日前傳出審查卡關，今年開幕無望，被台北市長柯文哲質疑是中央故意「卡蛋」；民進黨台北市長參選人陳時中今（17）日公布大巨蛋相關政見三大方針，強調將秉持「保證安全、體育優先、公布檔案」等3大原則，且保證一定會讓大巨蛋舉辦棒球賽事。陳時中表示，大巨蛋最早的目的是為了打棒球，不能廢棄主要目的，「相關爭議可以止了，已經吵了20年」，應透過公布檔案，讓大家本於事實作討論。

阮昭雄提出大巨蛋七大問題

政策小組成員、台北市議員阮昭雄今天在會中透過簡報說明，大巨蛋的幾個大問題包括原始契約沒有要求權利金；選址問題背離常規，本來從關渡平原，改在市區的松菸；而且大巨蛋的主要用途不符合期待，288個營運天數，有192天用來舉辦演唱會與其他活動，僅58天作為體育用途，演唱會的比例比體育活動多，而且「可打棒球」不等於「打職棒」。

另外對於公共安全部分，2021年8月避難層突然更改，從1樓改為B1，4次變更設計，遠雄至今未提出符合國家標準的測試方法；以及要疏散人潮費時，4萬人至少要疏散1小時；最後是租金1天160萬元，對球團來說這樣的租金過高。

阮昭雄昨天也在臉書上強調，大巨蛋興建的初衷，是想要一座不被氣候影響的棒球場。但目前相關報告看下來，顯示它不是一座對於體育友善的場館，而是費用高昂，讓體育團體無力使用的場地；更迫切的問題是，若大巨蛋未來用途非體育項目為主，就不符合當初申請使用執照的規範，市府要如何解套，他會持續監督。

陳時中提三大原則：大巨蛋應該是個體育館

陳時中則表示，不管過去的歷史如何，錯誤必須面對，他將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾的期待，保證會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；另外也會將過去24年所有的決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，大家本於事實來討論才有意義。

陳時中說，大巨蛋最早的目的是為了打棒球，他認為不能把主要目的廢棄了，就像如果要蓋一棟醫院，不能只有一樓門診，其他改成商場，不符合主要目的使用，就不符合大眾期待，大巨蛋應該是一個體育館，不該是「充分運用非體育活動後，剩下的再來舉辦體育活動」，應回歸設立的出發心，讓民眾可以快樂、安心的看棒球，不要為了建了一個體育館，把台北變得越來越不健康。

至於運動賽事要舉辦幾天，才算是合乎原本的建設目的？陳時中強調，任何運動賽事的場地設計、管理都是專業，他將交給專業的團隊來做，不過現在遠雄規劃的賽事的確少了一點，他當然希望有常駐職業球隊在此，但也不能勉強強球隊，未來若有任何隊伍有意進駐，市府的角色就是盡可能提供各種協助。

對於大巨蛋開幕期程表示，目前內政部還在審議中，所以要等到審議完成後才較能掌握時間點，他希望盡快，若台北市長柯文哲任內就能通過審議的話，他樂觀其成；沒通過的話，他將來會加快腳步。

陳時中也說，8年前他被說服大巨蛋是弊案，如今主事者態度轉變，好像又不像弊案了。陳時中說，這件事就是教訓，再次驗證，事實完整呈現前就貿然論斷，不是正確的作法，所以他才提出要把相關資料公開，讓大家本於事實各自辯論，對社會的傷害減到最低。

「相關爭議可以止了，已經吵了20年」，陳時中表示，這其中有很多困難、苦處；留下很多歷史傷痛，對於台北市、國家來說沒有幫助希，望這些歷史的爭議可以早日停止，因此他主張公開資料，讓批評有所本，讓大巨蛋案朝向光明、健康的路走，他認為，很多文字上的爭議是沒意義的，像是避難層測試的問題，遠雄如果有更好、更先進的測試方法，就應該要提出來，「要解決問題，就要把事情做好，要立刻來做，不是在那邊爭」。

大巨蛋審查未過，年底勢必無法營運

《蘋果日報》報導，據悉，內政部審查大巨蛋原60幾項缺失，7月審查時，內政部一位委員未到場，以書面方式審查，造成大巨蛋缺失暴增為80多項。遠雄副總經理楊舜欽證實，7月底消防署進行防火避難性能審查時，委員增加14人，變成開大會的形式審查，而人數增多，意見也隨之增加；對委員意見都予以尊重，會分門別類後慢慢修正整合。由於預定8月25日還要再次審查，今年勢必無法營運。

而台北市長柯文哲質疑，內政部針對「防火避難層」審查時間過久，願與內政部來場公開辯論，「花敬群不要逃」，並由彭振聲、蔡炳坤拜會內政部交換意見，然大巨蛋審查意見不減反增，柯文哲15日赴議會進行專案報告更批評，內政部拖延防火避難性能變更審查，更好笑的是，提出意見的委員不來開會；喊話民進黨「不要為了政黨利益，犧牲國家利益。」

今天記者會上媒體也詢問陳時中關於柯文哲屢次質疑中央「卡蛋」。陳時中則回答，草率地將公共事務討論升高到政黨惡鬥是不恰當的，須先了解到底市府有沒有要求遠雄配合內政部審查、遠雄有沒有趕快提出好方法。將來若他能入主台北市，不會用口水戰取代實質進展。

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核稿編輯：翁世航