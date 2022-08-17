陳時中提大巨蛋政見三大方針：體育館功能優先，保證「一定可以舉辦棒球比賽」
我們想讓你知道的是
陳時中則表示，不管過去的歷史如何，錯誤必須面對，他將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾的期待。
大巨蛋爭議不斷，日前傳出審查卡關，今年開幕無望，被台北市長柯文哲質疑是中央故意「卡蛋」；民進黨台北市長參選人陳時中今（17）日公布大巨蛋相關政見三大方針，強調將秉持「保證安全、體育優先、公布檔案」等3大原則，且保證一定會讓大巨蛋舉辦棒球賽事。陳時中表示，大巨蛋最早的目的是為了打棒球，不能廢棄主要目的，「相關爭議可以止了，已經吵了20年」，應透過公布檔案，讓大家本於事實作討論。
阮昭雄提出大巨蛋七大問題
政策小組成員、台北市議員阮昭雄今天在會中透過簡報說明，大巨蛋的幾個大問題包括原始契約沒有要求權利金；選址問題背離常規，本來從關渡平原，改在市區的松菸；而且大巨蛋的主要用途不符合期待，288個營運天數，有192天用來舉辦演唱會與其他活動，僅58天作為體育用途，演唱會的比例比體育活動多，而且「可打棒球」不等於「打職棒」。
另外對於公共安全部分，2021年8月避難層突然更改，從1樓改為B1，4次變更設計，遠雄至今未提出符合國家標準的測試方法；以及要疏散人潮費時，4萬人至少要疏散1小時；最後是租金1天160萬元，對球團來說這樣的租金過高。
阮昭雄昨天也在臉書上強調，大巨蛋興建的初衷，是想要一座不被氣候影響的棒球場。但目前相關報告看下來，顯示它不是一座對於體育友善的場館，而是費用高昂，讓體育團體無力使用的場地；更迫切的問題是，若大巨蛋未來用途非體育項目為主，就不符合當初申請使用執照的規範，市府要如何解套，他會持續監督。
陳時中提三大原則：大巨蛋應該是個體育館
陳時中則表示，不管過去的歷史如何，錯誤必須面對，他將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾的期待，保證會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；另外也會將過去24年所有的決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，大家本於事實來討論才有意義。
陳時中說，大巨蛋最早的目的是為了打棒球，他認為不能把主要目的廢棄了，就像如果要蓋一棟醫院，不能只有一樓門診，其他改成商場，不符合主要目的使用，就不符合大眾期待，大巨蛋應該是一個體育館，不該是「充分運用非體育活動後，剩下的再來舉辦體育活動」，應回歸設立的出發心，讓民眾可以快樂、安心的看棒球，不要為了建了一個體育館，把台北變得越來越不健康。
至於運動賽事要舉辦幾天，才算是合乎原本的建設目的？陳時中強調，任何運動賽事的場地設計、管理都是專業，他將交給專業的團隊來做，不過現在遠雄規劃的賽事的確少了一點，他當然希望有常駐職業球隊在此，但也不能勉強強球隊，未來若有任何隊伍有意進駐，市府的角色就是盡可能提供各種協助。
對於大巨蛋開幕期程表示，目前內政部還在審議中，所以要等到審議完成後才較能掌握時間點，他希望盡快，若台北市長柯文哲任內就能通過審議的話，他樂觀其成；沒通過的話，他將來會加快腳步。
陳時中也說，8年前他被說服大巨蛋是弊案，如今主事者態度轉變，好像又不像弊案了。陳時中說，這件事就是教訓，再次驗證，事實完整呈現前就貿然論斷，不是正確的作法，所以他才提出要把相關資料公開，讓大家本於事實各自辯論，對社會的傷害減到最低。
「相關爭議可以止了，已經吵了20年」，陳時中表示，這其中有很多困難、苦處；留下很多歷史傷痛，對於台北市、國家來說沒有幫助希，望這些歷史的爭議可以早日停止，因此他主張公開資料，讓批評有所本，讓大巨蛋案朝向光明、健康的路走，他認為，很多文字上的爭議是沒意義的，像是避難層測試的問題，遠雄如果有更好、更先進的測試方法，就應該要提出來，「要解決問題，就要把事情做好，要立刻來做，不是在那邊爭」。
大巨蛋審查未過，年底勢必無法營運
《蘋果日報》報導，據悉，內政部審查大巨蛋原60幾項缺失，7月審查時，內政部一位委員未到場，以書面方式審查，造成大巨蛋缺失暴增為80多項。遠雄副總經理楊舜欽證實，7月底消防署進行防火避難性能審查時，委員增加14人，變成開大會的形式審查，而人數增多，意見也隨之增加；對委員意見都予以尊重，會分門別類後慢慢修正整合。由於預定8月25日還要再次審查，今年勢必無法營運。
而台北市長柯文哲質疑，內政部針對「防火避難層」審查時間過久，願與內政部來場公開辯論，「花敬群不要逃」，並由彭振聲、蔡炳坤拜會內政部交換意見，然大巨蛋審查意見不減反增，柯文哲15日赴議會進行專案報告更批評，內政部拖延防火避難性能變更審查，更好笑的是，提出意見的委員不來開會；喊話民進黨「不要為了政黨利益，犧牲國家利益。」
今天記者會上媒體也詢問陳時中關於柯文哲屢次質疑中央「卡蛋」。陳時中則回答，草率地將公共事務討論升高到政黨惡鬥是不恰當的，須先了解到底市府有沒有要求遠雄配合內政部審查、遠雄有沒有趕快提出好方法。將來若他能入主台北市，不會用口水戰取代實質進展。
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核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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