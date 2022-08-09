台灣需要什麼樣的城市外交？在設立「國際事務局」時，也別忘考慮這些事
我們想讓你知道的是
本次選舉，陳時中和林佳龍都提出為國際事務設立專責一級機關的政見，對此筆者樂見其成，同時也提出下列的建議，希望新的直轄市長在下個四年能為台灣的城市外交打開新的格局。
文：林甘泉（前新北市政府國際事務科專員及代理科長，現為泰國朱拉隆功大學東南亞研究碩士生）
民進黨台北市長候選人陳時中及新北市長候選人林佳龍日前均表示當選後將成立「國際事務局」以整合市府的涉外事務，此發言在台灣的城市外交上注入討論熱度，筆者期待就此機會簡單介紹目前我國城市外交的現況，並就過去工作經驗提出幾點建議。
六都的「國際事務」，目前各是由哪個單位負責的？
國際事務在現行六都的組織架構中，新北市、台北市、桃園市及台中市均由秘書處統籌，台北市又另有隸屬於市長室的國際事務辦公室協同運作；台南市有新聞及國際關係處，高雄市政府則是高雄市政府行政暨國際處。
以組織層級而言，台南及高雄均已將「國際」置於一級機關的名稱中，與兩位候選人建議成立國際事務局的概念相似，然就目前成果而言，以秘書處運籌涉外事務的另外四都，在國際城市外交圈中實際上更為活躍。可見國際事務能否順利推展，除了在組織設計上下功夫外，更重要的資源的投入及首長的重視度。
另外就職能而言，台南以外的五都將國際事務科與文書、辦公廳舍管理、總務等本質差異相當大的職能放置於同一個一級機關中（即「秘書處」或「行政暨國際處」），優點是秘書處更像是市長的幕僚的角色，能直接提供市府高層有關國際事務的意見並作為局處間溝同協調的角色，缺點是國際事務僅秘書處的其中一科，其首長的任命有各種考量，最後的人選未必熟悉國際事務。
舉例來說，以文書管理專長考量任命的秘書處長，其國際事務經驗或許比其他局處如新聞、經濟發展缺乏；此外，以一個「科」的能量統整城市的國際事務略顯心有餘而力不足，除非有市長或秘書處長大力支持，讓其他單位願意配合，否則容易淪為整理表格、翻譯及端茶倒水的角色。
台南將國際事務與新聞結合，可以看出其更強調國際宣傳與溝通的目標，這樣的設計雖看似脫離傳統國際事務單位的職能，但同時也與高度相關的新聞事務綑綁合作，應能激盪出更新穎的國際事務策略，這個安排也值得其他城市學習並思考，究竟這個城市（在特定期間，例如一個市長的任期）推動國際事務有沒有其獨特的定位，以及其首要的目標是什麼。
在設立「國際事務局」時，也別忘考慮這些事
兩位候選人主張為國際事務設立專責的一級機關國際事務局，並投入更多資源，就增加台灣的國際能見度及培養政府機關人才的角度，筆者樂見其成，謹提出以下幾點一般性的建議，希望新的直轄市長在下一個四年能為台灣的城市外交打開新的格局：
一、專責組織的定位再思考
市府機關的組織設計上與中央各部會相似，「局」是獨立執行業務的機關，「處」則較類似是幕僚單位的概念，例如主計、人事、政風等，兩者在直轄市的組織編制中均為一級機關，並無高低之分，差別就是能從名稱中一眼看出業務性質。
如果該專責的國際事務單位主要功能是整合與溝通協調或提供市長諮詢意見，仍以「處」為佳，最近的例子是科技部在由國科會改組成立8年後，在今年又改回國科會，因後來發現跨部會溝通協調仍是該機關的主要職能，因此「局」的話則在有專屬的業務及與其他局處的明確分工的情況下較適合。
或者可以參考紐約市的國際事務團隊係直屬於市長辦公室下，事實上這可以是相當有趣的嘗試，讓國際事務在市長的職權下更能調度各局處資源，台北市已有類似的結構，但與秘書處國際事務科的分工則需進一步協調。
二、以台灣國際聲量為總體目標的城市外交方向
筆者工作期間，偶有城市外交的推動上無力感，或因為地方自治的範圍畢竟有限，沒有簽訂經貿、農業協定等具明確實益事項的權力，故姊妹市、友好城市等雙邊機制在簽訂後的工作推展常常缺乏亮點，因此國際間城市外交也逐漸轉向以議題導向的多邊城市機制如國際組織及會議。惟這類工作大多停留在關係建立與施政交流的層次，距離一般民眾也較遙遠。
然而在此遠程目標不夠清晰的情況下，台灣城市還是能努力結合自身特色，成功發展國際外展策略。例如台北市以智慧城市的先進科技治理形象，在國際間定位明確；新北市則另闢蹊徑致力於對焦聯合國永續發展目標及宣誓成為無煤城市，受國際各界肯定；桃園市在烏克蘭戰爭中迅速回應參與自由城市協議的市長對話，搭配市長捐出薪水及市府大樓點燈，突顯自由及人權等普世價值，令人印象深刻。
以上各城市透過自身努力，在需要快速吸引眼球的時代殺出重圍，但也顯現出各自單打獨鬥，沒有共同戰略的困境。事實上城市在國際場域上不受主權國家資格的限制，也能更靈活搭配實事議題快速擬定策略，如能與外交部協調搭配，更能有助滲透到國家層級無法觸及的場域，讓國際社會看見一個韌性及活力城市的同時，也看見背後有一個民主及自由的國家，相得益彰。
三、透過組織編制的再設計，活用民間人才
從事國際事務的人員，是代表市政府對外交涉的第一線，其給人的印象也代表著城市乃至於國家的形象，必須是上得了廳堂（presentable）的。
然而，台灣政府公務員在選才及培訓的過程中，除了外交部及經濟部有獨立招考的管道，大部分著重的是學科考試成績，及穩定、細心與耐心等能夠勝任事務性工作的特質，較不強調能夠獨立工作、對外交涉的能力，故各國際事務單位在召募人才時，公務員職位通常需要更多的覓才、約雇人員礙於薪水過低及結構僵固，難以吸引民間優秀人才。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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