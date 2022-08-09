誰是蔣萬安的「金溥聰」？真正的問題是，現在的蔣萬安需要「金溥聰」嗎？
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有這麼多人願意幫蔣萬安，看起來得道多助，但相較於民進黨是戰功論英雄，先打下江山再談權力，國民黨的倒過來，還沒打贏就分起來了，這也是為什麼蔣萬安的「金溥聰」的出現時機，如此令人憂心。
蔣萬安身邊有「金溥聰」，而且不只一人。
媒體報導，政大教授俞振華在國民黨圈子中被指自封是蔣萬安的「金溥聰」。爆料者熟知內情，而且認為此一現象對蔣是負面形象，引來決策圈狹隘質疑。我不敢說訊息是意圖傷蔣，但至少是意圖傷俞。儘管蔣萬安稱團隊各司其職，否認有「金溥聰」。但無風不起浪，內情值得深究。
回想當時的「大連艦隊」
蔣萬安的幕僚一定認為他「大有贏面」，才會有外部人士投入陣營，積極打入核心圈。內外層權力交疊，外頭的想衝進去，裡面的賣力阻擋，因此暗藏漩渦。
我想起2014年連勝文選台北市長，聲勢如日中天。也有類似的情形。連曾私下表示，「我不去找政治，政治都要來找我。」他曾發下豪語：「我如果叫新生代，世界上沒有年輕人了！」可見年輕和民氣，是連勝文自認最大的本錢。連當時身邊有一堆政媒圈人士圍繞，儼然「大連戰艦」、以小內閣自居。
但戰艦慘敗給民進黨加柯文哲後，八年來遲未療傷完成。
蔣萬安面對高知名度與中央執政優勢的陳時中、柯文哲力挺的黃珊珊，三腳督選情未必樂觀得起來。蔣萬安再強，有2014年的柯文哲強嗎？有1998年擊敗陳水扁當選台北市長的馬英九、2008年掀「小馬哥」旋風當選總統的馬英九強嗎？何以蔣萬安此時身邊需要所謂「金溥聰」？可見，有人在鬥，或爭搶蔣萬安的「金溥聰」寶座。
爭奪權力和資源，表示自己人的看好度，未必是壞事，但蔣萬安必須是好的分配者和仲裁者，否則如何讓人相信他會是好的市長？浮上檯面的「金溥聰現象」，絕對是蔣參選路上有待理順的政治哲學，也是政治現實。
真正的問題是，現在的蔣萬安需要金溥聰嗎？
回到金溥聰的「角色主義」從政風格，從馬市長、馬總統、馬主席當權，橫跨18年期間，代表的不是黨政分際，而是金溥聰即馬英九分身、影武者。正因這樣的關係，老金所在之地，藍營政治人物無不望風而披靡。
由此看來，蔣萬安和俞振華的互動，締造了何等的光環？蔣此時需要所向披靡的政治伴侶嗎？蔣萬安身邊的一個或二個「金溥聰」真這麼神？從蔣萬安參選至今的政治表現來看，答案不言而喻。
如果説蔣萬安有「金溥聰」代表選舉的狼性，我還真看不出野、殘、貪、暴的拚搏精神。民進黨是戰功論英雄，先打下江山再談權力；國民黨的倒過來，還沒打贏就分起來了。蔣萬安的「金溥聰」的出現時機，同樣令人憂心。
有這麼多人願意幫蔣萬安，看起來得道多助。蔣萬安和「金溥聰們」都是以獵物的姿態出現，政治的獵人。看似按兵不動，等著對方走進陷阱，沒想到你的按兵不動，全在對方的眼裡。
對方看似衝動、如你所願，其實是你一步一步走向對方設定的世界。然而，他們的政治調情已經結束。
蔣萬安和「金溥聰們」的問題不在於覬覦大位和可能的權力。而是「互吃」以後，沒有發揮加乘和對應的戰力。徒留「金溥聰」的虛名。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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