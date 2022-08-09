誰是蔣萬安的「金溥聰」？真正的問題是，現在的蔣萬安需要「金溥聰」嗎？

蔣萬安身邊有「金溥聰」，而且不只一人。

媒體報導，政大教授俞振華在國民黨圈子中被指自封是蔣萬安的「金溥聰」。爆料者熟知內情，而且認為此一現象對蔣是負面形象，引來決策圈狹隘質疑。我不敢說訊息是意圖傷蔣，但至少是意圖傷俞。儘管蔣萬安稱團隊各司其職，否認有「金溥聰」。但無風不起浪，內情值得深究。

回想當時的「大連艦隊」

蔣萬安的幕僚一定認為他「大有贏面」，才會有外部人士投入陣營，積極打入核心圈。內外層權力交疊，外頭的想衝進去，裡面的賣力阻擋，因此暗藏漩渦。

我想起2014年連勝文選台北市長，聲勢如日中天。也有類似的情形。連曾私下表示，「我不去找政治，政治都要來找我。」他曾發下豪語：「我如果叫新生代，世界上沒有年輕人了！」可見年輕和民氣，是連勝文自認最大的本錢。連當時身邊有一堆政媒圈人士圍繞，儼然「大連戰艦」、以小內閣自居。

但戰艦慘敗給民進黨加柯文哲後，八年來遲未療傷完成。

蔣萬安面對高知名度與中央執政優勢的陳時中、柯文哲力挺的黃珊珊，三腳督選情未必樂觀得起來。蔣萬安再強，有2014年的柯文哲強嗎？有1998年擊敗陳水扁當選台北市長的馬英九、2008年掀「小馬哥」旋風當選總統的馬英九強嗎？何以蔣萬安此時身邊需要所謂「金溥聰」？可見，有人在鬥，或爭搶蔣萬安的「金溥聰」寶座。

爭奪權力和資源，表示自己人的看好度，未必是壞事，但蔣萬安必須是好的分配者和仲裁者，否則如何讓人相信他會是好的市長？浮上檯面的「金溥聰現象」，絕對是蔣參選路上有待理順的政治哲學，也是政治現實。

真正的問題是，現在的蔣萬安需要金溥聰嗎？

回到金溥聰的「角色主義」從政風格，從馬市長、馬總統、馬主席當權，橫跨18年期間，代表的不是黨政分際，而是金溥聰即馬英九分身、影武者。正因這樣的關係，老金所在之地，藍營政治人物無不望風而披靡。

由此看來，蔣萬安和俞振華的互動，締造了何等的光環？蔣此時需要所向披靡的政治伴侶嗎？蔣萬安身邊的一個或二個「金溥聰」真這麼神？從蔣萬安參選至今的政治表現來看，答案不言而喻。

Photo Credit: 政治大學 政治大學政治學系教授俞振華

如果説蔣萬安有「金溥聰」代表選舉的狼性，我還真看不出野、殘、貪、暴的拚搏精神。民進黨是戰功論英雄，先打下江山再談權力；國民黨的倒過來，還沒打贏就分起來了。蔣萬安的「金溥聰」的出現時機，同樣令人憂心。

有這麼多人願意幫蔣萬安，看起來得道多助。蔣萬安和「金溥聰們」都是以獵物的姿態出現，政治的獵人。看似按兵不動，等著對方走進陷阱，沒想到你的按兵不動，全在對方的眼裡。

對方看似衝動、如你所願，其實是你一步一步走向對方設定的世界。然而，他們的政治調情已經結束。

蔣萬安和「金溥聰們」的問題不在於覬覦大位和可能的權力。而是「互吃」以後，沒有發揮加乘和對應的戰力。徒留「金溥聰」的虛名。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航