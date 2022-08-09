民進黨選對會拍板最後3縣市提名：周江杰選新竹縣長、李問選連江縣長、陳光復選澎湖縣長

民進黨選舉對策委員會昨（8）日召開會議，選對會一致同意，建議徵召民進黨客家部主任周江杰參選新竹縣長、民進黨連江縣黨部主委李問參選連江縣長、前澎湖縣長陳光復參選澎湖縣長；這也是民進黨2022年底九合一選舉的最後一波提名，待中執會通過之後，民進黨總共提名21人投入年底大選。

蔡英文：「會做事」也要「做對事」

民進黨昨日晚間發布新聞稿，黨主席蔡英文說明，民進黨在新竹縣提名年輕世代的周江杰，周江杰不僅是新竹縣在地的年輕客家人才，過去也曾任新竹縣議員，對於地方服務不遺餘力。這幾年更擔任民進黨中央黨部客家部主任並兼任發言人，對於客家鄉親的服務從未間斷，擔任民進黨發言人積極為黨的政策辯護；這次周江杰願意回鄉投入新竹縣長選舉，民進黨期待年輕人才深耕地方，用最大的熱情與創意，改變新竹縣的未來。

蔡英文表示，民進黨將在離島連江縣提名現任連江縣黨部主委李問參選連江縣長。李問這幾年深耕連江縣，感動許多地方鄉親，也看見耕耘的初步成果。今年是民進黨在馬祖首次提名和徵召的地方公職，包括議員、鄉代和村長共9人，顯示民進黨在李問的努力下，在馬祖有更多的可能性。因此，今年的縣長選舉，民進黨盼李問親自率隊出征，在連江縣再創好成績。

蔡英文指出，今年民進黨在澎湖，將提名前澎湖縣長陳光復參選澎湖縣長。澎湖縣作為台灣面積最大離島，有其得天獨厚的天然觀光資源可以發展。面對後疫情時代的來臨，澎湖縣如何和中央政府合作，打造更健康幸福的未來是至為關鍵時刻。陳光復過去曾擔任縣長，這次再次參選，加上現任民進黨澎湖縣立委楊曜的合作，一定更能夠整合地方與中央的資源合作，發揮一加一大於二的效果「光復澎湖」，再次為鄉親服務。

蔡英文強調，民進黨期待所有提名的縣市長候選人，除了要「會做事」，也要「做對事」；縣市長參選人未來也要能和中央政府合作，一起照顧家鄉，一起為下一代拚未來。

蔡英文表示，歷經數個月的提名作業，選對會就每一個縣市的局勢，經過多方徵詢與完整討論，進行縝密布局。加上這次提名的3位候選人，民進黨總共提出21位縣市長候選人投入年底大選。「顧家鄉、拚未來」的選舉主軸不僅是民進黨對於台灣人民的承諾，也是民進黨的使命。本屆縣市長候選人的提名作業，將在本次選對會舉行後告一段落，後續等中執會同意，就完成本屆的提名作業。

陳光復再戰澎湖，李問首次挑戰連江

陳光復表示，4年前因年改及韓流等大環境問題，沒能保住縣長一職，不過從施施政態度，招商及還債、減債能力等各方面政績比較，相信數據會說話。近年賴峰偉執政滿意度，連續都是後段班，他任縣長時，澎湖是還債，但賴這屆在任是舉債，福利措施也沒做得比他好，「大家很清楚誰在做事」。這次選戰，他會針對漁業、觀光倍增、年輕人就業機會、年長者照顧及醫療等層面為主軸，有信心替綠營再扳回局勢。

李問表示，感謝馬祖鄉親及民進黨選舉對策委員會的肯定支持，這是民進黨創黨36年以來，首次在連江縣提名縣長參選人，對地方及他個人意義重大，他願意承擔責任，投入2022年連江縣縣長選舉。

李問說，2年前民進黨連江縣黨部成立後就積極為民服務，並扮演中央與地方的橋梁，民進黨在馬祖沒有黨籍縣議員情況下，透過黨籍立委的協助，解決地方需求。近日透過立委洪申翰辦公室的協助，向衛福部爭取，成功為馬祖建立清冠一號「視訊看診，在地領藥」的領藥機制。縣黨部團隊也服務鄉親，不論是地方公益捐助、舉辦免費兒童英語教學、向中央爭取建設資源、反映意見、監督縣府施政等，而「選舉就是把團隊服務的精神延續下去」。

周江杰表示，過去4年雖然在台北擔任黨部的工作，但他仍然住在新竹，並且持續關注新竹的議題，像是竹北的台知園區、BOO焚化爐、湖口的生命園區開發案等，都有比目前的新竹縣政府更務實、前瞻的做法。他更指出「新竹縣在國民黨治理的20年間，看不到科技城該有的進步腳步，也看不到城鄉發展的共好平衡」他也表示自己沒有背景、沒有包袱「身為一個政治工作者，我有的是良心、能力和對大新竹的夢想藍圖」。

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核稿編輯：翁世航