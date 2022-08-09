【國際大風吹】25年前美國眾議院議長金瑞契就來過台灣，為什麼這次中國反應這麼激烈？

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），到底會不會訪問台灣，從事前消息走漏就引發全球高度關注，直到8月2號美國國會議員團的專機降落在台北，才塵埃落定。裴洛西成為25年來訪問台灣的最高層級美國官員。

台灣是世界上的韌性之島，台灣人已經向世界證明，只要帶著希望、勇氣、決心，有可能打造和平而繁榮的未來，儘管受到種種考驗，而此刻美國與台灣的團結重要性更勝以往，這是我們今天帶來的訊息。 ——美國眾議院議長 裴洛西

裴洛西這趟台灣行，引發中國政府高度不滿，除了事前警告美方玩火者必自焚之外，裴洛西成行之後，更祭出各種經濟制裁，同時也宣布要在台灣周邊海域舉行軍事演習。緊張氣氛讓外界擔心，可能已經構成第四次台海危機。

不過話又說回來，裴洛西並不是第一個造訪台灣的眾議院議長，為什麼這次中方反應這麼激烈？這一集就要來比較一下，2022年跟1996年兩次所謂台海危機，到底有哪些差別？上一次美國國會議長來台，又發生了什麼事？

李登輝訪美與總統直選：第三次台海危機

先來回顧第三次台海危機是怎麼發生的。最重要的背景原因之一，是前總統李登輝1995年的訪美行程。

主打務實外交的李登輝，那年3月受到母校康乃爾大學邀請，返校領取傑出校友獎並發表演說。然而，1978年底台美斷交之後，美國始終不准台灣領導人訪問美國，要不要發簽證讓李登輝成行，頓時為白宮帶來難題。最終，時任美國總統的柯林頓點頭，讓李登輝在6月份以非官方身份踏上美國國土，發表了「民之所欲長在我心」的演講。

李登輝這一趟被視為台灣外交突破。儘管中國在事發當下，沒有太大動作，但後來在同年7月到11月之間，中國解放軍對台灣東北方海域發射飛彈，又舉行海上攻防以及兩棲登陸演習。美國隨後在12月派尼米茲號航空母艦戰鬥群通過台灣海域。

緊張氣氛，到了隔年1996年升到最高點，因為台灣即將在3月23號舉行史上第一次總統直選。然而，從3月5號到25號，解放軍對基隆與高雄外海發射飛彈，舉行海上實彈演練，以及登陸作戰演習。

美國則派出獨立號與尼米茲號兩個航母戰鬥群到台灣東部海域，寫下越戰後美國在亞洲最大軍事部署行動，而中方潛艇部隊也全數下水待命。在濃厚火藥味當中，美國、日本、馬來西亞、菲律賓更宣布撤僑，以免在台國民被捲入戰爭。最終，台灣選出史上第一任民選總統。在美中台三方沒有進一步軍事行動下，第三次台海危機暫時平息。

首位造訪台灣議長金瑞契，未引發危機

第三次台海危機的隔年、1997年，就在香港主權即將移交回中國之前幾個月的敏感時機，共和黨籍美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich），3月率團訪問亞洲時造訪了台灣。

眾院議長在美國總統繼承順位當中僅次於副總統，因此被視為政壇第三號人物，而金瑞契這一趟可說是裴洛西之前，第一次創下美國訪台最高層級官員的案例。

美國人在同一趟行程停留北京和台北，非常罕見，其實我也到了香港，所以一個中國我已經去了三次。 前美國眾議院議長 金瑞契

看起來，金瑞契似乎試圖打破外交慣例，把美台官員互訪層級拉到新的高度。但當時的中方只有外交批評、抗議，反應比25年後裴洛西這一趟要小很多，並沒有在1996年之後釀成第四次台海危機。

時隔25年的兩趟議長行，美中關係已經不同

第三次台海危機，以及後來的金瑞契訪台，跟這次裴洛西訪台，相較之下有哪些相似和不同的地方呢？

共通點在於，背後都有美國行政跟立法部門，也就是白宮和國會的角力。1995年，負責外交的美國國務院，傾向不讓李登輝成行，以免影響美中關係，但美國各大報社論普遍支持，加上眾議院以396票對0票、參議院以97票對1票贊成發簽證，民意非常強烈，才讓柯林頓選擇放行。

而金瑞契則是打破戰略模糊，根據紐約時報報導，他在訪問台灣之前，先造訪北京，而且直接表示，美國一定會協防台灣，後來在離開台灣前又重複，如果中國用武力或威嚇的方式佔領台灣，美國將會盡一切方式加以阻止。

不過事後，美國官員說這完全是金瑞契個人看法，白宮也重申美國的一中政策完全沒有改變。

裴洛西此行，同樣在出訪前受到白宮的勸阻，總統拜登就透露軍方覺得不妥，然而，她也一樣獲得國會跨黨派支持力挺。白宮則是一方面說明國會議員有權自行決定出訪行程，另一方面也強調美國的兩岸政策完全不變。

我們提供協助還有地緣政治資訊，以及從國安角度來看她（裴洛西）可能要注意的因素，由她下最後決定。我們已明確表達一中政策沒有改變，是以1979年的台灣關係法為準，這點沒有變。 白宮發言人 尚皮耶（Karine Jean-Pierre）

不過，根據金瑞契自己的說法，其實行前北京當局就反對他訪台，但他回應如果不訪台也不會去北京，才逼迫對方就範。而裴洛西此行，從行前就引發中方強烈反彈，但她仍然堅持訪台，因此關鍵似乎不是官員層級，而是雙方有沒有默契。

另一個不同點在於美中關係。25年前，美中實力依然懸殊，但時至今日，雙方軍事實力差距相對縮小，從競爭到對抗的局勢也已經成形，因此中國的反應更加激烈。國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，這次演習的嚴重性高於1996年台海飛彈危機。當年共軍在基隆、高雄外海試射飛彈，範圍都在24海浬外，而大型軍演都在大陸東南沿海，但這次公布的演習區，有部分邊緣已經進入台灣領海範圍，甚至領海基線，同時也覆蓋高雄港、基隆港的航道，顯示出這次的態度確實比1996年更強硬。

七大工業國成員國外長已經在中國軍演第一天的4號發布聯合聲明，關切中共的威嚇行動，也兩次提及對台海和平穩定的承諾。被問到如何面對中國用軍演包圍台灣，白宮也表示沒有必要讓局勢升高，但也會依北京的行動採取因應措施。

北京沒有理由把這趟符合美國一貫政策的行程升高成危機，完全沒有理由。所以美國不尋求也不想要危機，但我們已經準備好處理北京所選擇的回應。 ——白宮發言人 尚皮耶

隨著中國軍演規劃區域跨越臺海中線，進入領海，範圍也擴增到台灣東部，擦槍走火的可能性，看似比1996年更高。但話又說回來，包含雷根號航母戰鬥群的美軍，以及國軍也正在觀察，到底3天的演習期間，解放軍的具體行動是什麼。至少，相較於當年，各國都沒有在事前宣布撤僑，可以視為全面開戰的風險不高。