李登輝與安倍相繼去世後，誰能接棒維繫台日關係？高市早苗、賴清德有望成為關鍵人物

文：台灣數位外交協會

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初的亞洲行，行經台灣、日本、韓國等地，讓印太區域安全成為全球關注焦點，裴洛西上週拜會日本首相岸田文雄討論和平與安全議題，強調「不可讓中國孤立台灣」，更讓各界好奇，前日相安倍晉三生前不斷強調「台灣有事，就是美日同盟有事」，在他逝世後會由誰接續推展美日台安保問題，台日關係走向又會如何變動。

前國安會副秘書長楊永明接受台灣數位外交協會訪問時分析，台日關係奠基於經貿、民間與國會的密切交流，未來雖然少了安倍這樣強力的台日關係催促者，但日本各派系與政黨皆有與台關係不錯的政治人物，互動相當全面，短期之內不至於有重大變動。7月底甫訪台的前防衛大臣石破茂、前外務大臣前原誠司，就分別是非安倍派與非自民黨的代表人物。

據中央社報導，該日本訪團在7月31日記者會表示，台灣位處日本海上生命線關鍵位置，石破茂更直言應盡快擬訂具體政策或法條，或強化退役自衛官來台協助等非官方交流。日本產經新聞台灣支局長矢板明夫在臉書發表評論表示，曾為安倍主要競爭對手的石破，展現承襲安倍安保政策的遺志，可以說是自民黨就台灣議題已達成共識。

日本資深媒體人野島剛在接受台灣數位外交協會訪問時也指出，日本龐大的挺台民意讓自民黨政府不得不正視，因此日本社會對安倍逝世後的雙邊關係變化，並沒有太多擔心。反而是在李登輝與安倍相繼去世後，誰能接續維繫台日關係，目前還沒有定論。

楊永明表示，台日關係的維繫應不僅限於一、兩個人，短期內也很難有像安倍和李登輝的象徵性角色出現。野島剛也指出，肩負台日關係責任的重要人物很多，其中能成為雙邊關係橋樑的關鍵人物，應是現任要職的自民黨政調會長高市早苗，以及副總統賴清德。

Photo Credit: 中央社 副總統賴清德28日接見「思考日本安全保障議員之 會」訪問團相見歡，成員包括日本前防衛大臣石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、 參議院總務會副會長清水貴之、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人。 （總統府提供）

野島剛說明，賴清德在台南市長任內多次赴日交流，推廣觀光與農產有成，日本人對他相對了解，被認為是近年台灣的親日派代表。日媒也在賴受邀訪日弔唁安倍期間，報導其與安倍家庭的私交，足見賴對日本人脈有所掌握，相當有資格擔任台日關係的橋樑。