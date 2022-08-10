佩洛西訪台後，《環時》撰文批外媒曲解中國網上言論

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，《紐約時報》本月4日報道，指中國網民因中共當局無如預期般強硬回應，因而罕有地批評當局。報道引述有網民說解放軍浪費納稅人金錢，將中國男子足球與解放軍並列，對近日共軍在台灣周圍軍事演習，諷刺喻「省點油吧」；有人回覆「現在油可貴呢」。

該報稱這反映民族主義是雙刃劍（double-edged sword），若運用不當，可能會劍指自身。

對此，中國官媒《環球時報》作者James Smith署名文章表示，《紐約時報》惡意描繪中國網民成民族主義者，但其實他們希望的只是和平統一。Smith認為西方媒體常常根據微博言論標籤中國網民，而這次《紐約時報》的文章有誤導成份。

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Smith首先指出，社交媒體上的仇恨言論是全球共有的問題，人們傾向在社媒上情緒化發言，因此不應視社媒為可靠的參照資料。他承認中國網民就台灣問題感受深切，但這遠遠不達呼籲國家軍事入侵（call for aggression）。他說，中國的世界觀建基在被殖民勢力瓜分的「百年恥辱」集體創傷上，國人對主權和領土議題敏感，但只希望和平統一。

外媒從業員報道中國時，不時關注微博為資訊，如微博網站於佩洛西訪台後短暫崩潰，《紐約時報》專欄作家袁莉則在Twitter稱「佩洛西擊潰了（crashed）微博」。

不過，《環球時報》也曾用網民言論為己論證。在佩洛西訪台後，作者Wang Qi撰文稱，「網民全面支持中方反制美方和佩洛西，打了外媒的臉（Slap in the face）」。

另外，《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博承認，中共對佩洛西訪台的回應不達公眾預期。早前，他說過若佩洛西赴台的航班有美軍戰鬥機護航，解放軍「可以」把它擊落；又指就此等待到隔日凌晨1點，稱非常失望。

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《金融時報》引述，北京一名台灣政策顧問說，社媒上的熱烈討論，與傳統媒體的分野已經非常極端。他續指，官方現時沒有指示，該如何就佩洛西訪台，轉達中國的原生言論；所以人們感到非常氣憤。一些官媒從業員收到指示，要控制社交媒體上的極端言論。不同媒體現一致效仿《人民日報》、《中央電視台》等黨媒口吻，傳播高層官員和《新華社》的訊息。

一名北京媒體的管理層形容，「我們必須根據官方主旋律，來表達自己的愛國情感」。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin