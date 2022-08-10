佩洛西訪台後，《環時》撰文批外媒曲解中國網上言論
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《紐約時報》稱民族主義是雙刃劍（double-edged sword），若運用不當，可能會劍指自身。
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，《紐約時報》本月4日報道，指中國網民因中共當局無如預期般強硬回應，因而罕有地批評當局。報道引述有網民說解放軍浪費納稅人金錢，將中國男子足球與解放軍並列，對近日共軍在台灣周圍軍事演習，諷刺喻「省點油吧」；有人回覆「現在油可貴呢」。
該報稱這反映民族主義是雙刃劍（double-edged sword），若運用不當，可能會劍指自身。
對此，中國官媒《環球時報》作者James Smith署名文章表示，《紐約時報》惡意描繪中國網民成民族主義者，但其實他們希望的只是和平統一。Smith認為西方媒體常常根據微博言論標籤中國網民，而這次《紐約時報》的文章有誤導成份。
Smith首先指出，社交媒體上的仇恨言論是全球共有的問題，人們傾向在社媒上情緒化發言，因此不應視社媒為可靠的參照資料。他承認中國網民就台灣問題感受深切，但這遠遠不達呼籲國家軍事入侵（call for aggression）。他說，中國的世界觀建基在被殖民勢力瓜分的「百年恥辱」集體創傷上，國人對主權和領土議題敏感，但只希望和平統一。
外媒從業員報道中國時，不時關注微博為資訊，如微博網站於佩洛西訪台後短暫崩潰，《紐約時報》專欄作家袁莉則在Twitter稱「佩洛西擊潰了（crashed）微博」。
不過，《環球時報》也曾用網民言論為己論證。在佩洛西訪台後，作者Wang Qi撰文稱，「網民全面支持中方反制美方和佩洛西，打了外媒的臉（Slap in the face）」。
另外，《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博承認，中共對佩洛西訪台的回應不達公眾預期。早前，他說過若佩洛西赴台的航班有美軍戰鬥機護航，解放軍「可以」把它擊落；又指就此等待到隔日凌晨1點，稱非常失望。
《金融時報》引述，北京一名台灣政策顧問說，社媒上的熱烈討論，與傳統媒體的分野已經非常極端。他續指，官方現時沒有指示，該如何就佩洛西訪台，轉達中國的原生言論；所以人們感到非常氣憤。一些官媒從業員收到指示，要控制社交媒體上的極端言論。不同媒體現一致效仿《人民日報》、《中央電視台》等黨媒口吻，傳播高層官員和《新華社》的訊息。
一名北京媒體的管理層形容，「我們必須根據官方主旋律，來表達自己的愛國情感」。
新聞來源：
- Perils of Preaching Nationalism Play Out on Chinese Social Media（New York Times）
- NYT sinisterly portrays Chinese netizens as nationalist, but they just hope for peaceful unification（環球時報）
- China Disappointment at Taiwan Response Puts Pressure on Xi（Bloomberg）
- ‘Take down Pelosi’s plane’: Chinese social media users react to Taiwan visit（Financial Times）
- Rage, Confusion, and Disappointment on the Chinese Internet Follow Pelosi’s Taiwan Arrival（中國數字時代）
- ‘Slap in the face’ of US media as Chinese netizens express full support for govt’s countermeasures against US and Pelosi（環球時報）
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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。
「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。
透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」
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