分析《晶片法案》對台廠的利弊：美國想重振本土半導體製造業，短期內恐難以實現
我們想讓你知道的是
目前總經環境仍相對不明，包括俄烏衝突未解、中國疫情升溫、美國經濟進入衰退等，又加上近期美國晶片法案正式通過，對台灣半導體廠造成的影響為何，又該如何觀察後續景氣動能及股市的變化？
近期美國晶片法案增加了台廠的不確定性，同時，我們也看到部分半導體終端廠逐漸開出不如預期的財測，開始反映通膨巨獸對消費性電子的需求侵蝕，該如何觀察判斷目前半導體的循環位階、晶片法案的影響以及台股未來的可能走勢？本文將一一解析。
主計處於7月29日公布台灣Q2 GDP的初估結果，年增（YoY）為3.08％（前3.14％），增速保持3％以上，主因出口有來自車用及高速運算等領域的支撐，內需則在消費沒有出現明顯掉速、又有資本支出高達9.43％的支撐下作為本季主要動能。但出口成長已沒有過去的亮眼表現，Q2年增降至4.31％（前8.95％），而進口卻在高原物料價格下維持高檔，導致淨外需求轉為負貢獻。
目前總經環境仍相對不明，包括俄烏衝突未解、中國疫情升溫、美國經濟進入衰退等，又加上近期美國晶片法案正式通過，對台灣半導體廠造成的影響為何，又該如何觀察後續景氣動能及股市的變化？我們將在下面章節做詳細解析。
美國晶片法案正式通過，將如何影響台灣半導體廠商？
首先，市場近期關注焦點落在晶片法案對於台灣半導體廠的利弊衝擊，周旋了約1年的晶片法案，終於在7月29日於美國眾議院以243對187票通過，全名為《美國晶片與科學法案》（CHIPS & Science Act），為總計高達2800億美元的補貼法案，其中527億美元將用作直接的財政補助，提供給在美國內的半導體製造商進行相關的設施建設，因此受惠廠商除了美國自己的半導體廠外，也包括到美國設廠的外資企業。
當然這條法案並非毫無條件地給予補助，最主要的一個限制就是規定拿到補貼的企業，在10年內不能投資中國或其他與美國不友善的國家，目的就是為了防堵中國在半導體技術繼續崛起，所以補貼政策本身具有更多政治意圖。
而有關晶片法案的影響，M平方由以下兩點進行分析：
1. 晶片法案是否有利於在美國設廠的台灣廠商？
我們認為正面效果有限，首先是527億這個補貼金額並不算多，且補貼限制不能用於擴充先進製程產能。以台積電的資本支出規劃來看，今年2022年就高達400～440億（部分可能遞延至2023年），美國整體補貼也才相當於台積電一家公司一年多的資金，即使25％的投資抵免優惠，研發成本最高的先進產能部分並無法享受到這個利多。
台積電到美國設廠主要還是在政治和戰略考量居多，但由於台灣晶圓代工廠多數產能仍是落在台灣，所以即使法案並不利於台廠，整體影響並不會到太大。
2. 晶片法案是否能如美國預期，重振本土半導體製造？
我們認為短期內難以實現，當然長期的戰略考量是必須的。晶圓代工重資產的特性相對需要更多的資金投入，且晶圓代工更加耗費能源及人力資源，而上面的補助金額，相對於半導體製造的總規模並不大，且以國際分工的角度來看，亞洲地區相較美國更具比較利益。
但政治和戰略上的考量下，美國仍然會繼續加強半導體製造的投資，也是看到疫情造成的供應鏈短缺問題，須提前為了未來遭遇供應鏈瓶頸時做準備。而根據SIA和BCG的估計，美國要試圖建立一條完全自給自足的本地供應鏈，必須至少花上1兆美元的前置投資（upfront investment），也將導致整個半導體行業每年將增加450至1250億美元的營運成本，才可能改變全球半導體供應鏈的面貌。
半導體廠財測財報分歧，反映去庫存階段
因此展望下半年，儘管晶片法案正式通過，我們認為台灣經濟的重點仍在整體半導體產業的去庫存狀況。觀察近期重點半導體大廠的財報財測以及電話會議的重點，可發現整體的半導體市況仍然是相對分歧。M平方整理以下三點：
- 長線生產力需求穩健：汽車、工業、高速運算及高階消費市場大多廠商都表示需求仍強勁，例如恩智浦、德儀這些著重在汽車及工業領域的公司在財報及財測表現均優於預期。
- 供應鏈瓶頸仍困擾部分廠商：材料設備廠主要問題落在「供應鏈的限制」，包括晶片短缺、中國封城及俄烏衝突，造成設備廠大多仍處於供不應求的狀況，廠商包括ASML、科林研發。
- 全球經濟放緩對於消費性電子的衝擊仍在：直接與終端消費者接觸的半導體廠都紛紛表示，感受到總經環境的不穩以及通膨高漲對消費性電子需求（PC、手機）的衝擊，包括美光、Intel、高通、AMD，唯一的例外是蘋果，反映在高階的消費市場仍然具有韌性，呼應高通提到衝擊主要集中於中低階手機，高通也看到客戶正在削減中低階Android的手機零件採購，且5G手機的銷量並不如原先預期。
總結來看，目前半導體的現況與過去循環類似，Q2財報目前結果也與M平方先前預期相同：中短期消費性電子的週期性需求放緩，而持續面臨去化庫存的壓力，然長線產品週期與生產力循環下的新的科技應用，仍扮演支撐半導體需求的角色，包括電動車、AI、物聯網等。
本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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