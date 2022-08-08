【藝遊嚮導】8/9-8/15：「草悟系．七月半」、旅外舞者共享計畫，本週精彩藝文活動別錯過！

農曆七月鬼門開，大家最近在社群上有注意到一隻可愛的萌鬼怪獸嗎？「草悟系 · 七月半」千人超大型街區派對，將在台中勤美綠園道盛大登場。拍謝少年、Whyte -?te壞特、雷擎等多位歌手也會在現場演出，快跟著【藝遊嚮導】來參加搞怪的夏日體驗吧！

想一探旅居於各國台灣舞者的旅外生活嗎？本週在華山果酒練舞場的「旅外舞者共享計畫」，邀請到兩位當代舞團專職舞者回台分享旅外期間的的領會與體悟。喜愛舞蹈藝術的朋友們，絕對不能錯過！

【表演藝術】

名稱｜【夏日身體聚會所】旅外舞者共享計畫

時間｜ 2022/8/10 （三） - 2022/8/12 （五）

地點｜華山1914文化創意產業園區｜中二館二樓 果酒練舞場（台北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

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當代舞團專職舞者的陳郁錡與徐立恩兩位年輕人，回台分享旅外期間的的領會與體悟。

〈身體的陽台〉身體、陽台，這兩字給予你什麼樣的聯想或感受呢？空氣、溫度、空間的連結或想像，能引發或帶動身體什麼呢？如何將想像具體化，且以持續流動且漸次擴大的方式駕馭動能呢？

〈身體編輯〉質地與感知，分享將聚焦於這兩項主要元素上。身體如何被編輯？從何起頭？靈感、經驗、當下、未知如何形塑出一番風景？

【展覽】

名稱｜轉接器

時間｜2022/8/13（六） - 2022/10/23 （日）

地點｜台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）

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「轉接器」轉化自電晶體所蘊含的驅動力量，以此為象徵。經由藝術家各異的視角，這一些探索轉化而成人類群體、社會、乃至於整個文明的不可思議的想像能量。

此展聚焦於作品對於創變能量的接收與轉換，藉由不同的生命物種、甚至是非生命的數據訊號作為載體，創造出可見且深遠的藝術景觀。就如同是導通文化能量的電晶體，我們藉此觸發對人類當今議題的多面向探索。

關於人類的存在和起源，如張永達、劉玗、林沛瑩的作品；關於我們在社會中的集體處境與定位，像是許家維和朱駿騰。關於我們在社會和技術的更迭中產生的焦慮甚至揶揄，以張碩尹、鄭先喻、李明學為例。

關於我們不可動搖的精神信仰，譬如石晉華；關於我們在潛存框架中的徘徊和抵抗，譬如彭弘智；並關乎對未來的積極想望，由洪裕鈞的作品所呈現。

名稱｜空間作為一種回應：1980後的臺灣經驗

時間｜2022/8/14（日）

地點｜臺灣當代文化實驗場：CREATORS空間102共享吧（台北市大安區建國南路一段177號）

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香港亞洲藝術文獻庫即將在臺灣進行的獨立藝術空間研究計劃。

本場講座是「臺灣獨立藝術空間檔案計劃」的首場公共活動，由臺灣當代文化實驗場與亞洲藝術文獻庫共同舉辦，期望在推動藝術檔案研究的同時，亦能彰顯研究過程中潛在的公共性，活絡藝術空間歷史的討論，並強化臺灣與香港兩地藝術社群的連結。

同時以「回應」為主題 ，邀請吳瑪悧、鄭美雅與鄭慧華等三位主講人以自身經驗剖析臺灣的獨立藝術空間自1980年代至今的關鍵現象，並討論這些空間如何回應藝文政策、科技發展，以及策展生態。

名稱｜一場名為「 」的社區冒險──土谷享的遊戲宇宙

時間｜2022/8/10（三）

地點｜新富町文化市場（台北市萬華區三水街70號）

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大家可能沒有想過「遊戲」作為藝術創作的可能性？

日本藝術家土谷享在剛開始投入創作時，也以為創作就是做作品去參展，直到一段在東京「下町」的居住經驗，改變了他對藝術的理解與想像。

現今公共藝術的形式日趨多元化，大家對於公共藝術所能觸發的擾動與凝聚也充滿期待，紛紛在不同場域引進公共藝術創作計畫，藝術開始介入城市、介入鄉村、介入社區。很多時候，主角往往不是藝術作品本身，而是當地的風景與生活。

名稱｜穿越時空和仔仙

時間｜2022/8/13（六）

地點｜臺灣新文化運動紀念館（台北市大同區寧夏路87號）

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臺灣文學之父賴和突然穿越時空回到人間 ？！

當賴和行經臺灣新文化運動紀念館，發現已經不再是他腦海中的臺北北警署了！驚嚇的和仔仙會與常設展迸出什麼火花呢？

跳脫傳統導覽的方式特別規劃，以演員戲劇導覽的方式帶領民眾認識展覽內容， 導覽員不只是熱血的社團學長也是解說者，透過戲劇的互動呈現展覽背後的小故事。

【影視】

名稱｜黑貓白貓 Black Cat White Cat

上映時間｜2022/08/12（五）

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《爸爸出差時》、《地下社會》兩屆坎城影展金棕櫚獎得主庫斯杜力卡九十年代經典代表作，魔幻寫實人間喜劇。

年輕的柴爾與心愛的女子以及父親 馬可住在一起。馬可原是一個無所事事的混混，而這次為了能夠擁有一些資金來做黑市的買賣，於是便欺騙父親多年的摯友葛加：說父親已過世，無依無靠 ，只能夠仰望他，希望葛加能夠給他一些幫助。另一方面，馬可卻與另一名惡棍達 登做合夥人，希望能順利開展自己的黑市事業。殊不知，人算不如天算，馬可 竟在交貨的過程中被敲昏，等到醒來時 ，貨品早已不知去向！



達登找上門來，要馬可對這件事有 所補償，開出了要柴爾娶自己嫁不出去 的妹妹艾芙蒂妲為條件。迫於無奈，馬可只得答應。偏偏艾芙蒂妲喜歡的是溫 柔修長的男人，而不是柴爾的那一種類型；而柴爾也早已心有所屬。於是兩人 委應求全，答應完婚。但私底下卻另有 打算；結婚當日，兩人便趁慌亂之中各自逃走。



得知消息後，達登派人尋找艾芙蒂妲，在經歷重重阻礙後，終於找到艾芙蒂妲，但卻發現在她身旁有了個愛她的男人──是葛加的孫子。而柴爾則與他心愛的女子在一起.... 所有的事情似乎都將有個圓滿的結局，只要達登點頭同意，這兩對愛人就 可以快快樂樂的過王子與公主的生活； 但不湊巧的是，這時候突然傳來葛加去世的消息。 眼看著所有的事情又糾結在一起，到底該如何解決呢？

名稱｜臺灣野望國際自然影展：極度深海 The Deep Med

時間｜2022/08/14（日）

地點｜國立自然科學博物館（台中市北區館前路1號）

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