【藝遊嚮導】8/9-8/15：「草悟系．七月半」、旅外舞者共享計畫，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
七月鬼門開！2022「草悟系．七月半」將帶來音樂表演、風格市集、10組夜遊路線，帶你體驗草悟道夜晚風格，另外還有「怪chill音樂派對」跟「累躺狀元」陪你一起慵懶躺草皮、聽音樂。
農曆七月鬼門開，大家最近在社群上有注意到一隻可愛的萌鬼怪獸嗎？「草悟系 · 七月半」千人超大型街區派對，將在台中勤美綠園道盛大登場。拍謝少年、Whyte -?te壞特、雷擎等多位歌手也會在現場演出，快跟著【藝遊嚮導】來參加搞怪的夏日體驗吧！
想一探旅居於各國台灣舞者的旅外生活嗎？本週在華山果酒練舞場的「旅外舞者共享計畫」，邀請到兩位當代舞團專職舞者回台分享旅外期間的的領會與體悟。喜愛舞蹈藝術的朋友們，絕對不能錯過！
【表演藝術】
名稱｜【夏日身體聚會所】旅外舞者共享計畫
時間｜ 2022/8/10 （三） - 2022/8/12 （五）
地點｜華山1914文化創意產業園區｜中二館二樓 果酒練舞場（台北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
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當代舞團專職舞者的陳郁錡與徐立恩兩位年輕人，回台分享旅外期間的的領會與體悟。
〈身體的陽台〉身體、陽台，這兩字給予你什麼樣的聯想或感受呢？空氣、溫度、空間的連結或想像，能引發或帶動身體什麼呢？如何將想像具體化，且以持續流動且漸次擴大的方式駕馭動能呢？
〈身體編輯〉質地與感知，分享將聚焦於這兩項主要元素上。身體如何被編輯？從何起頭？靈感、經驗、當下、未知如何形塑出一番風景？
【展覽】
名稱｜轉接器
時間｜2022/8/13（六） - 2022/10/23 （日）
地點｜台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）
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「轉接器」轉化自電晶體所蘊含的驅動力量，以此為象徵。經由藝術家各異的視角，這一些探索轉化而成人類群體、社會、乃至於整個文明的不可思議的想像能量。
此展聚焦於作品對於創變能量的接收與轉換，藉由不同的生命物種、甚至是非生命的數據訊號作為載體，創造出可見且深遠的藝術景觀。就如同是導通文化能量的電晶體，我們藉此觸發對人類當今議題的多面向探索。
關於人類的存在和起源，如張永達、劉玗、林沛瑩的作品；關於我們在社會中的集體處境與定位，像是許家維和朱駿騰。關於我們在社會和技術的更迭中產生的焦慮甚至揶揄，以張碩尹、鄭先喻、李明學為例。
關於我們不可動搖的精神信仰，譬如石晉華；關於我們在潛存框架中的徘徊和抵抗，譬如彭弘智；並關乎對未來的積極想望，由洪裕鈞的作品所呈現。
名稱｜空間作為一種回應：1980後的臺灣經驗
時間｜2022/8/14（日）
地點｜臺灣當代文化實驗場：CREATORS空間102共享吧（台北市大安區建國南路一段177號）
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香港亞洲藝術文獻庫即將在臺灣進行的獨立藝術空間研究計劃。
本場講座是「臺灣獨立藝術空間檔案計劃」的首場公共活動，由臺灣當代文化實驗場與亞洲藝術文獻庫共同舉辦，期望在推動藝術檔案研究的同時，亦能彰顯研究過程中潛在的公共性，活絡藝術空間歷史的討論，並強化臺灣與香港兩地藝術社群的連結。
同時以「回應」為主題 ，邀請吳瑪悧、鄭美雅與鄭慧華等三位主講人以自身經驗剖析臺灣的獨立藝術空間自1980年代至今的關鍵現象，並討論這些空間如何回應藝文政策、科技發展，以及策展生態。
名稱｜一場名為「 」的社區冒險──土谷享的遊戲宇宙
時間｜2022/8/10（三）
地點｜新富町文化市場（台北市萬華區三水街70號）
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大家可能沒有想過「遊戲」作為藝術創作的可能性？
日本藝術家土谷享在剛開始投入創作時，也以為創作就是做作品去參展，直到一段在東京「下町」的居住經驗，改變了他對藝術的理解與想像。
現今公共藝術的形式日趨多元化，大家對於公共藝術所能觸發的擾動與凝聚也充滿期待，紛紛在不同場域引進公共藝術創作計畫，藝術開始介入城市、介入鄉村、介入社區。很多時候，主角往往不是藝術作品本身，而是當地的風景與生活。
名稱｜穿越時空和仔仙
時間｜2022/8/13（六）
地點｜臺灣新文化運動紀念館（台北市大同區寧夏路87號）
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臺灣文學之父賴和突然穿越時空回到人間 ？！
當賴和行經臺灣新文化運動紀念館，發現已經不再是他腦海中的臺北北警署了！驚嚇的和仔仙會與常設展迸出什麼火花呢？
跳脫傳統導覽的方式特別規劃，以演員戲劇導覽的方式帶領民眾認識展覽內容， 導覽員不只是熱血的社團學長也是解說者，透過戲劇的互動呈現展覽背後的小故事。
【影視】
名稱｜黑貓白貓 Black Cat White Cat
上映時間｜2022/08/12（五）
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《爸爸出差時》、《地下社會》兩屆坎城影展金棕櫚獎得主庫斯杜力卡九十年代經典代表作，魔幻寫實人間喜劇。
年輕的柴爾與心愛的女子以及父親 馬可住在一起。馬可原是一個無所事事的混混，而這次為了能夠擁有一些資金來做黑市的買賣，於是便欺騙父親多年的摯友葛加：說父親已過世，無依無靠 ，只能夠仰望他，希望葛加能夠給他一些幫助。另一方面，馬可卻與另一名惡棍達 登做合夥人，希望能順利開展自己的黑市事業。殊不知，人算不如天算，馬可 竟在交貨的過程中被敲昏，等到醒來時 ，貨品早已不知去向！
達登找上門來，要馬可對這件事有 所補償，開出了要柴爾娶自己嫁不出去 的妹妹艾芙蒂妲為條件。迫於無奈，馬可只得答應。偏偏艾芙蒂妲喜歡的是溫 柔修長的男人，而不是柴爾的那一種類型；而柴爾也早已心有所屬。於是兩人 委應求全，答應完婚。但私底下卻另有 打算；結婚當日，兩人便趁慌亂之中各自逃走。
得知消息後，達登派人尋找艾芙蒂妲，在經歷重重阻礙後，終於找到艾芙蒂妲，但卻發現在她身旁有了個愛她的男人──是葛加的孫子。而柴爾則與他心愛的女子在一起.... 所有的事情似乎都將有個圓滿的結局，只要達登點頭同意，這兩對愛人就 可以快快樂樂的過王子與公主的生活； 但不湊巧的是，這時候突然傳來葛加去世的消息。 眼看著所有的事情又糾結在一起，到底該如何解決呢？
名稱｜臺灣野望國際自然影展：極度深海 The Deep Med
時間｜2022/08/14（日）
地點｜國立自然科學博物館（台中市北區館前路1號）
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在法國蔚藍海岸之外的地中海，人們已在此旅行數千年，但海底下仍是未知之地。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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