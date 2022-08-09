裴洛西訪台改變兩岸微妙平衡，台灣看似贏得面子，其實盡失裡子

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，造成兩岸關係進入高度緊張敵對狀態。事前國務卿布林肯（Antony Blinken）已言，若美國眾議院議長決定訪問台灣，而中國卻製造某種危機或加劇緊張局勢，中國政府應將負完全責任；並言美國會議長和國會成員訪問台灣是有先例的；且一再宣稱美國的「一個中國」政策並沒有改變。

然而，中國政府在裴洛西離台後，卻在台灣周邊海域進行實彈演習，影響東亞區域安全及秩序穩定，引發周邊國家及國際社會關注。

尤其是七大工業國集團（G7）國家的外交部長與歐盟外交及安全政策高級代表發布聯合聲明，批評中國採取實彈演習與經濟脅迫等威脅行徑，恐導致不必要的情勢升高；呼籲中國勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧。

顯然，如同《經濟學人》所報導，台灣海峽兩岸已經成為全球最易爆發戰爭區域。

眾議院議長身為美國第三號政治領袖及排序第二的總統繼任者，其訪台象徵著全球超級強權對台灣引以為傲的民主和經濟成就的認可與肯定。同時，也被民進黨當局視為美台關係牢固發展的重要標誌，印證現階段是美台關係最為堅固及友好時代。

當全球第一的民主超級大國，對台灣邁向民主化及市場化表達高度讚賞，確實令不少台灣民眾感到自豪；並因而促進美台關係，強化台灣面對中國軍事外交壓制之底氣。

然而，這看似台灣獲得「面子」，其實是盡失「裡子」。對台而言，在俄烏戰爭爆發後，台灣民眾在國家安全維護上，普遍越來越失去對美國的信任，裴洛西訪台意味著作為全球超強美國不懼中國恐嚇，及強化保衛台灣安全之決心；但這將會加深台灣採取「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略的信念，更會抵制「九二共識」及不願接受「一國兩制」。