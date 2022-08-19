人工生殖大魔王「卵巢過度刺激症候群」：該注意哪些症狀？什麼情況需要住院治療？
我們想讓你知道的是
近年來，台灣各大生殖中心隨著老年化、不孕比例上升而風生水起，各式網紅、醫師鋪天蓋地的宣傳凍卵、取卵與植入胚胎等各方面訊息，但對於介紹其必要風險的部分，著墨甚少。 於是乎，今天我就來跟大家好好聊聊OHSS。
曾經親手照顧一位不到30歲的女性患者，取卵後隔日返回急診，大量腹水、呼吸急促。肺部大量積水馬上被送進加護病房、插著氣管內管而有口難言。屋漏偏逢連夜雨，腎衰竭緊接著而來，一個禮拜需要洗三次腎。每天與她茫然的丈夫討論病情，用打字跟病患溝通，這一切的一切發生在一個不到30歲的年輕女性，好在最後在多科的協助下，她康復出院。
造成她歷經這一切的，就是人工生殖中的大魔王，卵巢過度刺激症候群（Ovarian hyperstimulation syndrome），以下簡稱OHSS。
近年來，台灣各大生殖中心隨著老年化、不孕比例上升而風生水起，各式網紅、醫師鋪天蓋地的宣傳凍卵、取卵與植入胚胎等各方面訊息，但對於介紹其必要風險的部分，著墨甚少。
於是乎，今天我就來跟大家好好聊聊OHSS。
人工生殖為何引發OHSS？
一般來說，一個月經週期雖然會有一小群原始濾泡（Premordial follicles）被徵召（Recruitment）出來，每個原始濾泡都躍躍欲試想要成為老大，但無奈只有其中一顆濾泡對於濾泡刺激素（FSH）最敏感。
這一顆天選之濾泡就脫穎而出，成為了優勢濾泡（Dominant follicle），此時其餘的濾泡也接受事實，帶著遺憾而逐漸萎縮（Atresia），接著濾泡經過一連串的成長之後，拉拔長大成了頭好壯壯的葛蘭式濾泡（Graafian follicle），裡面含有蓄勢待發的卵子（次級卵母細胞，Secondary oocyte, arrested at Meiosis II）
此時的女性一樣照常生活著，直到在約莫月經週期的一半之時，我們大濾泡分泌了大量的雌激素（Estrogen），刺激黃體化激素的突發性大量分泌（LH surge），接著在不到36小時內，卵子就噴射而出......我們排卵了！
大部分的女性會在這個時候驗到自身的體溫較高，是因為排卵後的濾泡馬上轉成為黃體（Corpus luteum）準備來供應可能的受精卵營養，而這個黃體會讓我們的體溫升高，這也是為什麼基礎體溫測量法（Basal body temperature）會是一部分備孕婦女來測試排卵的方式。
前面大略介紹過了一般女性排卵前的過程，那有接受人工生殖醫療的族群又是如何呢？
其實以人工生殖來講，在排卵前我們會利用各種方式，不論是口服的排卵藥（Clomiphene, Letrozole）或是用針劑的FSH，就是用人工外加的方式，來打破一般女性只有一顆濾泡能成熟的既定框架，暴力讓多顆濾泡一起長大。
關鍵步驟來了，可能會有人問說，這麼多濾泡那雌激素應該也會很高，進而導致LH突然分泌而讓濾泡提前破裂吧？但這個問題生殖醫學的醫生也早已想到了，他們利用其他藥物的幫助讓這件事情不要提前發生，不然一堆未成熟的濾泡就算排卵也無法成功受精。
在人工生殖中，當我們真正走到有一群成熟濾泡之際，我們會打一種含有絨毛膜促性腺激素（hCG）來強制讓濾泡排卵，這個針稱為「破卵針」，而這個行為我們稱為「破卵」。
咦？又有人可能會發問了，前面不是都說要用LH才能排卵嗎，為何這次用hCG也可以呢？這是因為hCG可以作用在跟LH一樣的接受器（LHCGR）上面，產生跟LH一樣的效果，進而排卵。
終於要進入今天的大主軸了，所謂的「卵巢過度刺激症」（OHSS），就是指在大量額外的hCG外，產生的一連串副作用。
卵巢過度刺激症候群（OHSS）有哪些症狀？
接續上面的話題，我們利用含有絨毛膜促性腺激素（hCG）的破卵針進行破卵，而這些hCG除了破卵之外，有哪些額外的作用呢？
- 血管內皮生長因子（VEGF）大量分泌，使得血管內皮細胞彼此接合處變得放鬆，血管內的水分大量漏出至血管外，導致腹水、肋膜腔積水產生，進而有腹脹或是呼吸困難等症狀。
- 因為血管內的水分都跑走了，血管內的血液濃度陡升，這些濃稠的血液也會讓血栓的風險提高。
- 除此，腎臟也是個需要大量水分的器官，在缺乏水分後，腎臟功能會快速惡化，導致寡尿、無尿或甚至嚴重時需要洗腎。
前面講的專有名詞好多，而且很多都要各種醫院的檢查才看得出來欸，那我們一般民眾要如何知道自己可能正在發生這個OHSS呢？
在這裡提供幾個簡易的徵象讓自己可以幫自己做檢查：
- 我有沒有頭暈想吐呢？
- 有沒有覺得腹脹呢？
- 有沒有覺得尿變少呢？
- 量體重有沒有增加快速呢（一天一公斤以上）？
- 有沒有手腳痠麻等症狀呢？
如果至少有符合兩項或是其中一項已經讓你難以忍受的話，請盡速至原醫院或是附近的急診就診。
卵巢過度刺激症候群（OHSS）也有分類？
有的，我們依據造成OHSS的內在原因，以時間上分成了兩種：
1. 早發性卵巢過度刺激症候群（Early OHSS） : 較容易發生在打破卵針後的四至七天內，早發性的原因是因為破卵針中的絨毛膜促性腺激素（hCG）導致的，症狀通常較輕微。
2. 晚發性卵巢過度刺激症候群（Late OHSS） : 所有症狀的來源也是因為絨毛膜促性腺激素（hCG）導致，但來源卻不是主要來自破卵針；而是來自真正受孕後身體自身產生的大量絨毛膜促性腺激素（hCG），時間點發生在破卵針後至少九天，症狀也較為嚴重。
以上這兩個分類其實不影響臨床上的治療，但可以讓我們醫師分類原因並預測嚴重度。
卵巢過度刺激症候群（OHSS）該如何治療？
這裡我們會以不同的嚴重程度做分類，並列出分別的治療。但規則是靈活的，有時候我們可能預測疾病會快速惡化，可能會預先做出比較積極的治療；也可能覺得其實可以再觀察，所以這個階段的治療需要較為密集的評估。
- 輕微症狀（Mild） : 症狀通常為腹脹、噁心嘔吐跟超音波看到卵巢腫大，此時的抽血檢查看不出有什麼異常，此時先且戰且走，可用症狀治療的藥物先行治療即可，可觀察尿量及體重增加幅度、腹脹或喘有沒有惡化。
- 中等症狀（Moderate） : 與輕微症狀不同的是，此時超音波可能會開始看到腹水增生，抽血檢查會看到白血球上升、血比容上升與電解質的異常（低血鈉為主）等。此階段的治療建議一天喝一至兩公升的水分，禁止過度運動、行房及使用利尿劑。除此之外，請嚴格計算每天體重及尿量。
某些醫師會在破卵日開始服用一種預防的藥物，稱為Cabergoline，中文稱為過乳降錠，是一種多巴胺的促進劑，此藥物能夠降低絨毛膜促性腺激素（hCG）的濃度，並減緩卵巢過度刺激症候群惡化。
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
如果你也想品嘗BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒 ，趕緊上官網預購！
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