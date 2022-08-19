人工生殖大魔王「卵巢過度刺激症候群」：該注意哪些症狀？什麼情況需要住院治療？

曾經親手照顧一位不到30歲的女性患者，取卵後隔日返回急診，大量腹水、呼吸急促。肺部大量積水馬上被送進加護病房、插著氣管內管而有口難言。屋漏偏逢連夜雨，腎衰竭緊接著而來，一個禮拜需要洗三次腎。每天與她茫然的丈夫討論病情，用打字跟病患溝通，這一切的一切發生在一個不到30歲的年輕女性，好在最後在多科的協助下，她康復出院。

造成她歷經這一切的，就是人工生殖中的大魔王，卵巢過度刺激症候群（Ovarian hyperstimulation syndrome），以下簡稱OHSS。

近年來，台灣各大生殖中心隨著老年化、不孕比例上升而風生水起，各式網紅、醫師鋪天蓋地的宣傳凍卵、取卵與植入胚胎等各方面訊息，但對於介紹其必要風險的部分，著墨甚少。

於是乎，今天我就來跟大家好好聊聊OHSS。

人工生殖為何引發OHSS？

一般來說，一個月經週期雖然會有一小群原始濾泡（Premordial follicles）被徵召（Recruitment）出來，每個原始濾泡都躍躍欲試想要成為老大，但無奈只有其中一顆濾泡對於濾泡刺激素（FSH）最敏感。

圖片來源：大象醫生

這一顆天選之濾泡就脫穎而出，成為了優勢濾泡（Dominant follicle），此時其餘的濾泡也接受事實，帶著遺憾而逐漸萎縮（Atresia），接著濾泡經過一連串的成長之後，拉拔長大成了頭好壯壯的葛蘭式濾泡（Graafian follicle），裡面含有蓄勢待發的卵子（次級卵母細胞，Secondary oocyte, arrested at Meiosis II）

此時的女性一樣照常生活著，直到在約莫月經週期的一半之時，我們大濾泡分泌了大量的雌激素（Estrogen），刺激黃體化激素的突發性大量分泌（LH surge），接著在不到36小時內，卵子就噴射而出......我們排卵了！

大部分的女性會在這個時候驗到自身的體溫較高，是因為排卵後的濾泡馬上轉成為黃體（Corpus luteum）準備來供應可能的受精卵營養，而這個黃體會讓我們的體溫升高，這也是為什麼基礎體溫測量法（Basal body temperature）會是一部分備孕婦女來測試排卵的方式。

前面大略介紹過了一般女性排卵前的過程，那有接受人工生殖醫療的族群又是如何呢？

其實以人工生殖來講，在排卵前我們會利用各種方式，不論是口服的排卵藥（Clomiphene, Letrozole）或是用針劑的FSH，就是用人工外加的方式，來打破一般女性只有一顆濾泡能成熟的既定框架，暴力讓多顆濾泡一起長大。

關鍵步驟來了，可能會有人問說，這麼多濾泡那雌激素應該也會很高，進而導致LH突然分泌而讓濾泡提前破裂吧？但這個問題生殖醫學的醫生也早已想到了，他們利用其他藥物的幫助讓這件事情不要提前發生，不然一堆未成熟的濾泡就算排卵也無法成功受精。

在人工生殖中，當我們真正走到有一群成熟濾泡之際，我們會打一種含有絨毛膜促性腺激素（hCG）來強制讓濾泡排卵，這個針稱為「破卵針」，而這個行為我們稱為「破卵」。

咦？又有人可能會發問了，前面不是都說要用LH才能排卵嗎，為何這次用hCG也可以呢？這是因為hCG可以作用在跟LH一樣的接受器（LHCGR）上面，產生跟LH一樣的效果，進而排卵。

終於要進入今天的大主軸了，所謂的「卵巢過度刺激症」（OHSS），就是指在大量額外的hCG外，產生的一連串副作用。

卵巢過度刺激症候群（OHSS）有哪些症狀？

接續上面的話題，我們利用含有絨毛膜促性腺激素（hCG）的破卵針進行破卵，而這些hCG除了破卵之外，有哪些額外的作用呢？

圖片來源：大象醫生

血管內皮生長因子（VEGF）大量分泌，使得血管內皮細胞彼此接合處變得放鬆，血管內的水分大量漏出至血管外，導致腹水、肋膜腔積水產生，進而有腹脹或是呼吸困難等症狀。 因為血管內的水分都跑走了，血管內的血液濃度陡升，這些濃稠的血液也會讓血栓的風險提高。 除此，腎臟也是個需要大量水分的器官，在缺乏水分後，腎臟功能會快速惡化，導致寡尿、無尿或甚至嚴重時需要洗腎。

前面講的專有名詞好多，而且很多都要各種醫院的檢查才看得出來欸，那我們一般民眾要如何知道自己可能正在發生這個OHSS呢？

在這裡提供幾個簡易的徵象讓自己可以幫自己做檢查：

我有沒有頭暈想吐呢？ 有沒有覺得腹脹呢？ 有沒有覺得尿變少呢？ 量體重有沒有增加快速呢（一天一公斤以上）？ 有沒有手腳痠麻等症狀呢？

如果至少有符合兩項或是其中一項已經讓你難以忍受的話，請盡速至原醫院或是附近的急診就診。

卵巢過度刺激症候群（OHSS）也有分類？

有的，我們依據造成OHSS的內在原因，以時間上分成了兩種：

1. 早發性卵巢過度刺激症候群（Early OHSS） : 較容易發生在打破卵針後的四至七天內，早發性的原因是因為破卵針中的絨毛膜促性腺激素（hCG）導致的，症狀通常較輕微。

2. 晚發性卵巢過度刺激症候群（Late OHSS） : 所有症狀的來源也是因為絨毛膜促性腺激素（hCG）導致，但來源卻不是主要來自破卵針；而是來自真正受孕後身體自身產生的大量絨毛膜促性腺激素（hCG），時間點發生在破卵針後至少九天，症狀也較為嚴重。

以上這兩個分類其實不影響臨床上的治療，但可以讓我們醫師分類原因並預測嚴重度。

卵巢過度刺激症候群（OHSS）該如何治療？

這裡我們會以不同的嚴重程度做分類，並列出分別的治療。但規則是靈活的，有時候我們可能預測疾病會快速惡化，可能會預先做出比較積極的治療；也可能覺得其實可以再觀察，所以這個階段的治療需要較為密集的評估。

圖片來源：大象醫生

輕微症狀（Mild） : 症狀通常為腹脹、噁心嘔吐跟超音波看到卵巢腫大，此時的抽血檢查看不出有什麼異常，此時先且戰且走，可用症狀治療的藥物先行治療即可，可觀察尿量及體重增加幅度、腹脹或喘有沒有惡化。 中等症狀（Moderate） : 與輕微症狀不同的是，此時超音波可能會開始看到腹水增生，抽血檢查會看到白血球上升、血比容上升與電解質的異常（低血鈉為主）等。此階段的治療建議一天喝一至兩公升的水分，禁止過度運動、行房及使用利尿劑。除此之外，請嚴格計算每天體重及尿量。

某些醫師會在破卵日開始服用一種預防的藥物，稱為Cabergoline，中文稱為過乳降錠，是一種多巴胺的促進劑，此藥物能夠降低絨毛膜促性腺激素（hCG）的濃度，並減緩卵巢過度刺激症候群惡化。