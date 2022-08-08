台灣電競好手包辦EVO 2022《拳皇XV》前3名，創史上最佳成績
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EVO 2022《拳皇XV》錦標賽由台灣選手ZJZ、ET與小黑自1009名選手中脫穎而出，包辦冠、亞、季軍的寶座，創下台灣在《拳皇》項目獲得的最好成績，而小黑則是首次參加EVO大賽就拿下季軍。此外，參與《快打旋風V：冠軍版》賽事的林立偉獲得第5名，創下個人參賽以來最佳成績。
電競格鬥遊戲大賽Evolution Championship Series 2022（EVO 2022）於美國時間8月5日至7日在拉斯維加斯舉行，其中《拳皇XV》錦標賽由台灣選手ZJZ（曾家鎮）、ET（林家弘）與小黑（陳大寶）自1009名選受中脫穎而出，包辦冠、亞、季軍的寶座。
據《Yahoo!新聞》報導，EVO做為全球格鬥遊戲界的年度盛事之一，每年都有成千上萬的粉絲關注的電競盛事。去年因疫情不得不採用線下賽方式舉行，但今年順利重回美國拉斯維加斯實體賽場。
本屆EVO 2022舉辦《快打旋風V：冠軍版》、《聖騎士之戰－奮戰》、《真人快打11終極版》、《鐵拳7》、《拳皇XV》、《月姬格鬥逝血之戰：Type Lumina》、《七龍珠FighterZ》、《碧藍幻想Versus》、《Skullgirls：2nd Encore》等遊戲賽事。
據《鏡週刊》報導，在本屆《拳皇XV》賽事中，ZJZ、ET與小黑都是以預賽全勝之姿進入8強勝部。雖然小黑在勝部準決賽擊敗ET，讓ET落入敗部，但在勝部決賽中不敵ZJZ，也讓ZJZ率先進入總決賽。而ET在8強敗部中一路過關斬將，與小黑再次於敗部冠軍賽交手，成功復仇挺進冠軍賽。
本屆冠軍賽由ZJZ對戰ET，不僅是台灣內戰，也與2018年EVO《拳皇XIV》冠軍賽的對戰組合相同，當時由ET勝出，拿下台灣史上第一個EVO大賽冠軍。
本次對戰，雙方勢均力敵，第一盤先由ZJZ拿下，但ET隨即反擊、雙方戰成1比1平手。第三盤ZJZ再下一城，第四盤ET雖然一度有機會將賽事逼進決勝盤，但關鍵時刻出現要命失誤，死裡逃生的ZJZ把握機會逆轉戰局，最終ZJZ以3：1比數拿下個人第一個EVO大賽冠軍，ET獲亞軍，小黑則是首次參加EVO大賽就拿下季軍。
據《4GAMERS》報導，此次台灣選手一口氣包辦前三名，是台灣在《拳皇》項目獲得的最好成績。
《鏡週刊》報導，台灣選手除了在《拳皇XIV》創下佳績外，參與《快打旋風V：冠軍版》賽事的「五股石油王」林立偉，也成功闖入8強敗部，雖然在第一場賽事勝出，卻在第二輪賽事敗給2017年EVO冠軍、日本知名選手Tokido，最終以第5名作收，但也創下個人參賽以來最佳成績。
新聞來源
- EVO2022 宣傳片發布，格鬥遊戲盛事重回拉斯維加斯
- 台灣ZJZ、ET、小黑包辦EVO 2022《拳皇 XV》前三名 創史上最佳成績（鏡週刊）
- 台灣三高手包辦EVO 2022《拳皇 XV》前三名，魔王ZJZ獲冠軍（4GAMERS）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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