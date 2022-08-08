今日本土新增1萬5206例、死亡26例：放寬桃機轉機3規定，WHO：BA.5變異株現為全球主流株

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增1萬5412例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬5206例本土個案及206例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日確診數是100天以來最低，死亡新增26例，則是85天以來新低，確診數有下降趨勢，但還是需要注意，未來可能仍會有病例數上升的狀況。



指揮中心表示，今日新增之1萬5206本土病例，7098例男性，8094例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市2847例，臺中市1850例，桃園市1693例，臺北市1500例，高雄市1422例。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為12例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。

指揮中心：放寬桃機轉機3項規定

指揮中心公布調整3項桃園機場轉機規定，包括轉機旅客到出境區等候離境，可以購物和用餐等。

指揮中心指揮官王必勝說明，首先將取消轉機旅客須由航空公司引導到專屬候機室，調整轉機旅客到出境區等候離境，並可購物與用餐。再來是，取消轉機旅客在機場停留時間12小時內的限制。

最後，王必勝說，取消轉機旅客行程須開立同一本票內，並調整前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

新增81例BA.4及BA.5確定病例，分別為9例本土、72例境外移入

指揮中心公布今（8）日國內新增81例BA.4及BA.5確定病例，分別為9例本土個案及72例境外移入，另1例本土個案為今（2022）年8月1日公布之北部 30多歲男性BA.5本土個案家庭接觸者，已於8月3日記者會說明。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為71例、BA.5為468例、BA.2.75為2例、另累計23例BA.5本土確定病例，尚無BA.4或BA2.75本土確定病例。

關於COVID-19個案病毒定序，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本週完成的171例本土個案的定序中，新增9例皆位於北部的本土BA.5個案，4男5女，年紀介於10多歲到60多歲，目前已匡列接觸者20人。其中4人為2起家庭群聚案，衛生單位已啟動疫情調查並匡列相關接觸者，目前共匡列20人，其中11人陰性、5人陽性，餘安排採檢中。

羅一鈞提到，本土社區感染的BA.5個案累計已達到23例，預估國內BA.5占本土個案比例已從先前的2%上升至5%，北部更是可能上看10%，未來幾週會逐漸上升。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及64株Omicron BA.5，個案分別為45例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年7月16日至7月30日。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

WHO：BA.5變異株現為全球主流株，傳染力高

指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力。

世界衛生組織（WHO）於8月3日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70%，BA.4變異株佔比約為12%，迄今至少100個國家通報BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情。

依現有研究顯示，已接種3劑mRNA疫苗成人且曾感染Omicron其他亞型變異株者，對BA.5變異株仍具9成保護力，另BA.5變異株感染者整體住院風險低。指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。

為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航