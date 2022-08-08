《捍衛戰士：獨行俠》票房再寫新紀錄，超越《鐵達尼號》站上北美影史第7名，在台灣影史也是第7

上映以來口碑好評不斷，甚至連大導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）都讚不絕口的《捍衛戰士：獨行俠》，上週在北美整體票房正式來到6.62億美元，成功超車《鐵達尼號》在北美的6.59億美元票房，站上北美影史票房第7名的位置。

不過，雖然《捍衛戰士：獨行俠》北美超越了《鐵達尼號》，但是放眼國際以及整體票房，《鐵達尼號》還是略勝一籌，《鐵達尼號》在北美以外的市場拿下了15.42億美元，整體票房來到22.01億美元，皆高於《捍衛戰士：獨行俠》。

由動作片名導約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導、湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》，斥資1.7億美元打造，而在甫上映之際，就不斷打破票房紀錄，尤其是湯姆克魯斯的生涯紀錄。

本作在美國首週末鎖定「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）的連假檔期，光是五、六、日這3天，就從4732家影院獲得1.267億美元的票房收入，順利成為湯姆克魯斯從影至今，於北美首週票房最高的作品，更是湯姆克魯斯生涯第一部在美國首週末突破1億美元的電影。

到了禮拜一，北美進入「陣亡將士紀念日」假日，單日再收下3380萬美元，在這波連假中，共計收入1.605億美元，打破2007年由《神鬼奇航3：世界的盡頭》寫下的1.53億美元成績，成為「陣亡將士紀念日」檔期的最高票房紀錄。

之後在全民瘋阿湯哥的熱潮下，北美總票房至今累計6.62億美元，早早超越《奇異博士2：失控多重宇宙》的3.98億美元，成為北美今年度票房最高的電影。這也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，第二部在北美突破4億美元的電影，前一部則是《蜘蛛人：無家日》。

至於對於北美影史票房而言，目前排在《捍衛戰士：獨行俠》前面的6部電影，分別是《STAR WARS：原力覺醒》（9.36億美元）、《復仇者聯盟：終局之戰》（8.53億美元）、《蜘蛛人：無家日》（8.94億美元）、《阿凡達》（7.6億美元）、《黑豹》（7億美元）和《復仇者聯盟：無限之戰》（6.78億美元）。

北美締造紀錄之外，《捍衛戰士：獨行俠》全球也已累積13.52億美元，成為湯姆克魯斯生涯首部在全球票房突破10億美元的電影，更超越2018年的《不可能的任務：全面瓦解》的7.91億美元。而能破10億美元票房成為今年度票房最高的電影，是在缺少中國和俄羅斯這兩個主要市場達成的成就，相當難得。

而《捍衛戰士：獨行俠》的全球票房也擠下《黑豹》的13.47億美元，成為全球票房紀錄第13名，排在《復仇者聯盟2：奧創紀元》的14.02億美元之後。

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

最後是台灣部分，上週《捍衛戰士：獨行俠》在台灣票房魅力也不減，上映近3個月仍能排在票房排行榜第4名，而全台累積票房也來到6.9億新台幣，也老早打破《不可能的任務：全面瓦解》4.47億新台幣的成績，同樣成為湯姆克魯斯在台灣影史票房最高紀錄。

目前的成績也排在台灣影史票房第7名的位置，而排在前面的6部電影，分別是《阿凡達》（11億新台幣）、《復仇者聯盟：終局之戰》（9.10億新台幣）、《侏羅紀世界》（8.27億新台幣）、《玩命關頭7》（8.19億新台幣）、《鐵達尼號》（7.89億新台幣）和《變形金剛3》（7.62億新台幣）。

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核稿編輯：翁世航