官方外交途徑行不通，如何運用「情報力」來營救被誘騙拐賣到柬埔寨的台灣人？
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眾所周知，柬埔寨跟台灣沒有任何外交聯繫的關係，台柬官方關係迄今仍然未曾解凍，從外交途徑上，台灣似乎難有著力之處。不過，除了外交途徑之外，政府是否可以運用台灣情報機構的「情報力」來作為解決之道呢？
近日媒體報導不少台灣人被詐騙集團的話術所誘惑，到緬甸、柬埔寨等國為所謂的「博弈業」、「飯店管理」工作，不料卻成為被台灣及中國黑幫操縱的詐騙集團壓榨的奴工，甚至傳出被性侵、毆打凌虐、向台灣的家人勒索贖金等駭人聽聞的消息，讓台灣社會為之譁然。
根據媒體引述警政署方面的估計，有超過2000名台灣人被拐賣到柬埔寨，「算上黑數恐已達五千人以上」。雖然政府方面已經加強宣導、並且警政署在機場積極勸導可能有被詐騙集團誘騙之虞的國人勿貿然前往，以及YouTube網紅Bump等熱心人士前往柬埔寨救人，並且有不少成功救援的案例，但是仍然有不少人身陷柬埔寨。
立委伍麗華在臉書指出，礙於柬埔寨跟台灣沒有任何外交聯繫的關係，目前只能透過地方有力人士進行交涉跟高價贖回受困者，她呼籲「各部會依其職權，共同執行『預防』及『營救』的業務」。
在網路及媒體的跟進討論、報導之下，這個現象正逐漸在台灣社會發酵。
日趨困難的救援行動
如前所述，已經有不少熱心人士跟被誘騙受害者的親友到柬埔寨救援被誘騙的受害者，並且有成功的案例。但是也開始出現難以為繼的困境，這些困難有：
一、當地各方勢力利用救援者救人心切的心理，哄抬贖金價格，甚至將人轉賣給其他詐騙集團，造成救援的困難。
二、在地的台商及台幹雖然不乏有善心人士暗中伸出援手幫助，但是台灣及中國黑幫操縱的詐騙集團在當地的氣焰，使得在地的台商及台幹也面臨風險，無疑會影響在地的台商及台幹救援的意願。
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AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
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2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中不只將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的未來，更邀請知名企業的高級經理人舉辦永續領袖座談，共同探索雲端數位及企業永續之間的無限可能性。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
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AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
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