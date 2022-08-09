官方外交途徑行不通，如何運用「情報力」來營救被誘騙拐賣到柬埔寨的台灣人？

近日媒體報導不少台灣人被詐騙集團的話術所誘惑，到緬甸、柬埔寨等國為所謂的「博弈業」、「飯店管理」工作，不料卻成為被台灣及中國黑幫操縱的詐騙集團壓榨的奴工，甚至傳出被性侵、毆打凌虐、向台灣的家人勒索贖金等駭人聽聞的消息，讓台灣社會為之譁然。

根據媒體引述警政署方面的估計，有超過2000名台灣人被拐賣到柬埔寨，「算上黑數恐已達五千人以上」。雖然政府方面已經加強宣導、並且警政署在機場積極勸導可能有被詐騙集團誘騙之虞的國人勿貿然前往，以及YouTube網紅Bump等熱心人士前往柬埔寨救人，並且有不少成功救援的案例，但是仍然有不少人身陷柬埔寨。

立委伍麗華在臉書指出，礙於柬埔寨跟台灣沒有任何外交聯繫的關係，目前只能透過地方有力人士進行交涉跟高價贖回受困者，她呼籲「各部會依其職權，共同執行『預防』及『營救』的業務」。

在網路及媒體的跟進討論、報導之下，這個現象正逐漸在台灣社會發酵。

日趨困難的救援行動

如前所述，已經有不少熱心人士跟被誘騙受害者的親友到柬埔寨救援被誘騙的受害者，並且有成功的案例。但是也開始出現難以為繼的困境，這些困難有：

一、當地各方勢力利用救援者救人心切的心理，哄抬贖金價格，甚至將人轉賣給其他詐騙集團，造成救援的困難。

二、在地的台商及台幹雖然不乏有善心人士暗中伸出援手幫助，但是台灣及中國黑幫操縱的詐騙集團在當地的氣焰，使得在地的台商及台幹也面臨風險，無疑會影響在地的台商及台幹救援的意願。