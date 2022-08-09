為什麼職業電競選手不容易「遊戲成癮」？選手與休閒玩家之間的五種差異
我們想讓你知道的是
您或許需擔心電競產業是否可長可久、選手的比賽壽命會不會太短，卻不太需要太擔心電競選手遊戲成癮的問題。因為，把打遊戲當休閒或當工作，具有本質上的差異，那就像喜歡與人相約在球場打球（籃球、棒球），與成為職籃、職棒選手之間的巨大的差別。
如果您的孩子線上遊戲打得很好，甚至可以在電競賽事中得獎，您會擔心他遊戲成癮嗎？
前幾天，與一位在遊戲公司工作的朋友碰面，她抱怨日前被要求將某個遊戲打到某個等級，來測試效果，結果下班回家後繼續打遊戲，到凌晨三點才達到目標，這任務已經不是休閒而是工作，朋友當初也因為喜歡打遊戲才進遊戲公司工作。
先說結論：您或許需擔心電競產業是否可長可久、選手的比賽壽命會不會太短，卻不太需要太擔心電競選手遊戲成癮的問題。因為，把打遊戲當休閒或當工作，具有本質上的差異，那就像喜歡與人相約在球場打球（籃球、棒球），與成為職籃、職棒選手之間的巨大的差別。
電競：人透過機器的新型態賽事
電競（電子競技：eSports）最近幾年被熱烈討論是否可成為現代體育競賽的新項目，人透過電子設備（電腦、遊戲主機、手機、大型機台）進行比賽，遊戲不再只是人的遊戲，有一部分透過機器的控制，由機器或軟體來決定遊戲規則。
電子競技的本質是遊戲，各項運動的本質也是遊戲（詳述請見〈讀書心得：遊戲人〉）。《遊戲人》這本書的作者Johan Huizinga是荷蘭的歷史學家，提出了「人」其實是「遊戲的人」。他認為人類的歷史和文化都是以遊戲（玩）為基礎發展出來的，而現代的線上遊戲，主要的功能也並不僅學習文化中的規則與教育，還能打發時間、和朋友聯絡感情（成為新的社交型態）、尋找新鮮與樂趣。
早期的體育競賽其實是從宗教儀式發展而來，現代的體育則與資本主義並肩，具有娛樂化、商業化、職業化的特色。
無論是在遊戲或競賽中，一起玩的人們需要認真看待規則才會好玩，破壞規則會讓遊戲馬上失去他的意義感，例如：籃球比賽中的規則一旦打破（或時間到），所有選手會瞬間從籃球遊戲的想像中離開，所有在前一刻還認真看待球場上每一條線的神聖感，也頓時失去意義。
休閒玩家與電競選手的五種差異
在《電競簡史：從遊戲到體育》這本書中，提到一般玩家與電競選手之間，有五個基本的差異，這樣的差異很像工作與娛樂之間的界線，私以為這五種差異恰好也是電競選手不容易遊戲成癮（Gaming disorder）的五個重要元素。
1. 自發娛樂性減少
明明因為喜歡打電動、而且打得好才想加入電競比賽，為什麼成為選手之後，自發娛樂性會瞬間減少呢？
你想想，當一部新電影只因為你很想看而看，這部電影就完全是你的自發性娛樂，你可以看得很認真，對影評與意見也能自在盡情的表達。反之，一樣的電影在還沒看之前，就成為老師口中的作業時，這電影的自發娛樂性就瞬間少一大半，立刻從娛樂的那端移到工作的這端。
2. 準備條件更複雜，更依賴社會組織
在《電競簡史：從遊戲到體育》這書中調查了電競選手的學歷、以及鍛鍊的時間，真要如同運動選手一番的努力，加上在打電動這件事情上有點天份，才可能成為選手，要成為明星，則需打敗許多選手才可能。
在研究中，選手有31％（23人）是中學學歷、45.9％（34人）是高中學歷、18.9％（14人）是大學或專科在校學生，4.1％（3人）是大學學歷。選手們在工作日的訓練時間是12.8小時，周末的訓練時間是12.6小時。
其中，有超過一半的選手表示，平均每天的訓練時間都超過13小時以上。只有12.7％的選手表示每日平均訓練的時間不到11個小時。
由此可知，電競產業其實是血汗的行業，選手雖領有高薪，但付出的工作強度很大。我知道有些休閒玩家，投入遊戲的程度不亞於選手，非但沒有薪水、還可能是花大錢的課金戰士，休閒玩家樂此不疲的原因，就在打遊戲的目的不同而已。
3. 規則更嚴格
每種線上遊戲多少都提供不同的遊戲方式供玩家選擇，但電競則不然。賽事為求公平，必須把遊戲規則訂得更明確，許多休閒玩家拿手的遊戲方式，並不一定能搬上競技賽事，電競就如職籃或職棒的嚴格比賽，選手娛樂性很低少（觀眾的娛樂性才是賣點），如果類比為職籃或職棒賽事，應該就不難理解。
規則一旦明確訂定出來，選手們就必須在限定的規則中求勝，這跟職業運動選手很像，每天要練基本功，必須針對自己的缺點持續的刻意練習與優化，這個過程是各種專家養成的必經之路，如果打遊戲抱著這樣的態度與行動力，不太可能成癮。
4. 功利性更明顯
18世紀的英國，賽馬、拳擊、板球三大項目從農村運動發生了根本性的質變，開始建立了普遍適用的規則，並且能夠系統化、有規律地產生收入。讓運動成為商品，觀眾付費觀看、運動員收費參與、可以押大額賭注。
電競只要關係到獎金、營利、和賭局，就可將遊戲的的功利性提升到極致，功利性越高，隊選手來說，遊戲就更像是工作、更不像遊戲。
5. 更具有高級文化特徵
甚麼是更高級的文化特徵？以我的詮釋是更接近宗教偶像等級的地位。偶像需要具有被崇拜的特性，需塑造出更優良的道德感、神聖不可侵犯，他會有許多崇拜的信徒等。有越明確嚴格儀式化、類似宗教化的特徵的活動，就會成為高級的文化的特徵，選手很容易成為偶像，擁有許多球迷。
不過，遊戲汰舊換新的速度太快，個人以為這部分並不容易達到。
人的演化，趕不上科技的發展
在工作與休閒界線逐漸泯滅的科技時代，許多玩家願意花費如同全職工作一般時間，投入打線上遊戲，而樂此不疲，不賺一毛錢。甚至因此廢寢忘食，失去現實生活的角色功能，而被認為可能罹患遊戲疾患（Gaming disorder）。
Tags：
新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
國科會科技辦公室 廣告
[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。