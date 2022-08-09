為什麼職業電競選手不容易「遊戲成癮」？選手與休閒玩家之間的五種差異

文：常善媚（中國醫藥大學護理學系助理教授）

如果您的孩子線上遊戲打得很好，甚至可以在電競賽事中得獎，您會擔心他遊戲成癮嗎？

前幾天，與一位在遊戲公司工作的朋友碰面，她抱怨日前被要求將某個遊戲打到某個等級，來測試效果，結果下班回家後繼續打遊戲，到凌晨三點才達到目標，這任務已經不是休閒而是工作，朋友當初也因為喜歡打遊戲才進遊戲公司工作。

先說結論：您或許需擔心電競產業是否可長可久、選手的比賽壽命會不會太短，卻不太需要太擔心電競選手遊戲成癮的問題。因為，把打遊戲當休閒或當工作，具有本質上的差異，那就像喜歡與人相約在球場打球（籃球、棒球），與成為職籃、職棒選手之間的巨大的差別。

電競：人透過機器的新型態賽事

電競（電子競技：eSports）最近幾年被熱烈討論是否可成為現代體育競賽的新項目，人透過電子設備（電腦、遊戲主機、手機、大型機台）進行比賽，遊戲不再只是人的遊戲，有一部分透過機器的控制，由機器或軟體來決定遊戲規則。

電子競技的本質是遊戲，各項運動的本質也是遊戲（詳述請見〈讀書心得：遊戲人〉）。《遊戲人》這本書的作者Johan Huizinga是荷蘭的歷史學家，提出了「人」其實是「遊戲的人」。他認為人類的歷史和文化都是以遊戲（玩）為基礎發展出來的，而現代的線上遊戲，主要的功能也並不僅學習文化中的規則與教育，還能打發時間、和朋友聯絡感情（成為新的社交型態）、尋找新鮮與樂趣。

早期的體育競賽其實是從宗教儀式發展而來，現代的體育則與資本主義並肩，具有娛樂化、商業化、職業化的特色。

無論是在遊戲或競賽中，一起玩的人們需要認真看待規則才會好玩，破壞規則會讓遊戲馬上失去他的意義感，例如：籃球比賽中的規則一旦打破（或時間到），所有選手會瞬間從籃球遊戲的想像中離開，所有在前一刻還認真看待球場上每一條線的神聖感，也頓時失去意義。

休閒玩家與電競選手的五種差異

在《電競簡史：從遊戲到體育》這本書中，提到一般玩家與電競選手之間，有五個基本的差異，這樣的差異很像工作與娛樂之間的界線，私以為這五種差異恰好也是電競選手不容易遊戲成癮（Gaming disorder）的五個重要元素。

Photo Credit: 三聯

1. 自發娛樂性減少

明明因為喜歡打電動、而且打得好才想加入電競比賽，為什麼成為選手之後，自發娛樂性會瞬間減少呢？

你想想，當一部新電影只因為你很想看而看，這部電影就完全是你的自發性娛樂，你可以看得很認真，對影評與意見也能自在盡情的表達。反之，一樣的電影在還沒看之前，就成為老師口中的作業時，這電影的自發娛樂性就瞬間少一大半，立刻從娛樂的那端移到工作的這端。

2. 準備條件更複雜，更依賴社會組織

在《電競簡史：從遊戲到體育》這書中調查了電競選手的學歷、以及鍛鍊的時間，真要如同運動選手一番的努力，加上在打電動這件事情上有點天份，才可能成為選手，要成為明星，則需打敗許多選手才可能。

在研究中，選手有31％（23人）是中學學歷、45.9％（34人）是高中學歷、18.9％（14人）是大學或專科在校學生，4.1％（3人）是大學學歷。選手們在工作日的訓練時間是12.8小時，周末的訓練時間是12.6小時。

其中，有超過一半的選手表示，平均每天的訓練時間都超過13小時以上。只有12.7％的選手表示每日平均訓練的時間不到11個小時。

由此可知，電競產業其實是血汗的行業，選手雖領有高薪，但付出的工作強度很大。我知道有些休閒玩家，投入遊戲的程度不亞於選手，非但沒有薪水、還可能是花大錢的課金戰士，休閒玩家樂此不疲的原因，就在打遊戲的目的不同而已。

3. 規則更嚴格

每種線上遊戲多少都提供不同的遊戲方式供玩家選擇，但電競則不然。賽事為求公平，必須把遊戲規則訂得更明確，許多休閒玩家拿手的遊戲方式，並不一定能搬上競技賽事，電競就如職籃或職棒的嚴格比賽，選手娛樂性很低少（觀眾的娛樂性才是賣點），如果類比為職籃或職棒賽事，應該就不難理解。

規則一旦明確訂定出來，選手們就必須在限定的規則中求勝，這跟職業運動選手很像，每天要練基本功，必須針對自己的缺點持續的刻意練習與優化，這個過程是各種專家養成的必經之路，如果打遊戲抱著這樣的態度與行動力，不太可能成癮。

4. 功利性更明顯

18世紀的英國，賽馬、拳擊、板球三大項目從農村運動發生了根本性的質變，開始建立了普遍適用的規則，並且能夠系統化、有規律地產生收入。讓運動成為商品，觀眾付費觀看、運動員收費參與、可以押大額賭注。

電競只要關係到獎金、營利、和賭局，就可將遊戲的的功利性提升到極致，功利性越高，隊選手來說，遊戲就更像是工作、更不像遊戲。

5. 更具有高級文化特徵

甚麼是更高級的文化特徵？以我的詮釋是更接近宗教偶像等級的地位。偶像需要具有被崇拜的特性，需塑造出更優良的道德感、神聖不可侵犯，他會有許多崇拜的信徒等。有越明確嚴格儀式化、類似宗教化的特徵的活動，就會成為高級的文化的特徵，選手很容易成為偶像，擁有許多球迷。

不過，遊戲汰舊換新的速度太快，個人以為這部分並不容易達到。

人的演化，趕不上科技的發展

在工作與休閒界線逐漸泯滅的科技時代，許多玩家願意花費如同全職工作一般時間，投入打線上遊戲，而樂此不疲，不賺一毛錢。甚至因此廢寢忘食，失去現實生活的角色功能，而被認為可能罹患遊戲疾患（Gaming disorder）。