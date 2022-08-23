《人從哪裡來》：按照演化機制高緯度的人膚色淺，為何北極圈的因紐特人膚色卻偏黑？

文：賴瑞和

膚色演化的機制

大約六萬年前，智人繼直立人之後，也離開熱帶非洲，來到緯度比較高或紫外線比較弱的歐亞溫帶地區時，他們原本的黑色皮膚，不利於他們的健康和生存，因為溫帶地區的陽光比較弱，紫外線沒有非洲熱帶那麼強，一個人的膚色如果太黑，會阻擋微弱紫外線的穿透，使人體無法吸收足夠的陽光來合成維生素D，造成不足，產生一系列的疾病。於是，溫帶地區的人們，慢慢演化出比較淺色的皮膚，好讓紫外線可以穿透他們的皮膚。

全世界可以分成三大地區：（一）熱帶；（二）亞熱帶和溫帶；（三）緯度45度以上的南北極圈地區。在熱帶，紫外線一年到頭都很強，人們全年都可以合成維生素D。在亞熱帶和溫帶，全年有至少一個月的時間，紫外線會不足夠。比如，美國的波士頓地區，位於約北緯42度，冬天日照不足，人體皮膚要在每年的三月中旬以後，才能開始生產維生素D。至於南北極圈，全年12個月的絕大部分時間，紫外線一般都不足夠讓人體合成維生素D。

這可以說明，為什麼熱帶地區的人們，膚色一般為黑色。熱帶地區的日照充足，人沒有維生素D不足的問題。他們之所以演化出黑皮膚，不是為了合成維生素D，反而是為了阻擋強烈的紫外線破壞人體的葉酸。

在亞熱帶和溫帶地區，紫外線有季節性的不足，特別是在秋冬兩季，不利於人體合成足夠的維生素D，於是原生種人類的黑皮膚，慢慢演化成比較淺色，好讓更多的紫外線深透。由於亞熱帶和溫帶地區的日照，沒有熱帶的那麼強烈，這些地區的人們，也就不需要熱帶的黑皮膚，來保護人體的葉酸。淺膚色就恰恰好，既可以合成更多維生素D，又不致於讓葉酸遭到破壞。

同理，南北極圈的人們，日照更少，人體的葉酸沒有被紫外線破壞的危險。他們的問題是，如果膚色還是像原生種非洲人類那樣的黑色，那麼這種非洲黑反而會阻擋微弱的紫外線穿透，人體無法產生足夠的維生素D，於是他們需要演化出比較白的膚色。

黑皮膚中的黑色素（melanin），彷佛是天然的防曬霜，可以保護熱帶人們的葉酸，也可以保護他們的皮膚免受日照產生的皮膚癌。相反的，在溫帶和靠近南北極圈的地區，日照比熱帶少，人們也就越不需要這種黑色素防曬霜。如果他們的黑色素太多，反而不利於他們在日照弱的地區合成維生素D，於是他們就演化出越來越白的膚色。

膚色演化和移民

這個皮膚演化的模式，是否放之四海皆準？一般而言，準。但有幾種情況，看起來好像「不準」，其實值得深一層討論。

例如，美國阿拉斯加和加拿大北部，鄰近北極圈，紫外線微弱，居住在那裡的因紐特人（Inuit，舊稱愛斯基摩人），其膚色原本應當很白才對，但因紐特人真正的膚色卻有點偏黑。為什麼？原因可能有三個。

由 Ansgar Walk - photo taken by Ansgar Walk, CC BY-SA 2.5 因紐特人（Inuit）

第一，他們其實是外來移民，遷移到北美洲只有大約5000年，還沒有足夠長的時間，讓他們去演化出比較白的皮膚。第二，因紐特人的傳統食物，尤其是魚和海洋哺乳類動物，含有豐富的維生素D。這抵消了他們因日照不足產生的維生素D缺失，也讓他們可以保留比較深的膚色。第三，因紐特人生活的地區，雖然緯度高，但那裡終年積雪，反射的紫外線強烈，他們需要比較深的膚色保護。

緯度高，日照和紫外線一般比較弱，比如北歐的瑞典，但也有例外，比如因紐特人的雪地。再如，青藏高原和南美洲的安迪斯高山區，屬於溫帶，照說人們的膚色應當比較白，但這兩地海拔高，紫外線特強，人們的皮膚也就比較深色。

在非洲南部，南緯20度到30度之間的地區，居住著兩大批民族：科伊桑人（Khoisan）和祖魯人（Zulu），兩者的膚色大不相同。科伊桑人皮膚淺棕色，祖魯人則為深黑色。同一個日照區，為什麼膚色會不相同？

原來，兩者都是外來移民，源自非洲赤道熱帶地區，但科伊桑人早在15萬年前就遷移到非洲南部。他們的膚色，原本應當是熱帶的深黑色，但經過15萬年的演化，如今慢慢變為淺棕色了。然而，祖魯人遷移到非洲南部，卻只不過是大約2000年的事，演化時間太短，因此膚色還沒有什麼改變，仍然是深黑色。

同理，如今在美國和歐洲許多國家，有許多非洲裔人，膚色仍然是黑色，跟當地比較弱的紫外線並不相符，正因為他們都是移民，源自17世紀以來，美國和歐洲白人，從非洲輸入的大量黑奴，頂多只有數百年的歷史。如果假以足夠的時日（比如數萬年後）以及適當的生態改變，這些溫帶地區黑人的膚色，也有可能會變白。

2009年，美國黑人總統歐巴馬剛上台不久，專門研究人類膚色的美國古人類學家芥布朗斯基（Nina Jablonski），在一次演講中，笑笑說歐巴馬總統「皮膚略為深褐」，「讓我們祝願他健康，願他意識到他自己的膚色。」意思是，歐巴馬應當多多服用維生素D補充劑，因為他的黑膚色，可能無法讓北美微弱的陽光，穿透他的皮膚去合成足夠的維生素D，何況他又長時間在室內工作，少有機會接觸到陽光。

我們不知道歐巴馬是否缺乏維生素D，是否有額外補充。不過，據2006年美國農業部設在波士頓塔夫茲（Tufts）大學的人類老化營養研究中心的一項研究，美國黑人的確比其他美國人，普遍缺乏維生素D。大部分年輕、健康的黑人，在一年的任何時候，都達不到最佳的 25-(OH)D 含量。