拒絕再救赴柬埔寨受騙台人，全球反詐騙組織痛訴「救60人從沒一聲感謝」

近幾年頻傳台灣人受到高薪工作吸引，被拐騙到柬埔寨、緬甸等東南亞國家打工，有時反遭囚禁、虐待等情況。然而，致力於營救各國受騙人士的美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）日前卻發出公告，宣布拒絕受理8月3日起受騙前往柬埔寨的台灣與馬來西亞人。

《今日新聞》指出，對於台灣人前往柬埔寨打工遭詐騙囚禁，自2021年6月迄今，外交部及駐胡志明市辦事處已接獲逾50起類此求助案件。外交部曾呼籲國人提高警覺，對於號稱高薪且具不合常理條件的徵才廣告都應該審慎評估，切勿抱持僥倖或輕忽心態，否則容易落入詐騙集團的陷阱。

對此，航警局、刑事局也在桃園機場編排關懷提問與攔阻服務，希望能阻止民眾受害，然而，仍有不少人執意前往，讓救援團體疲於奔命。

全球反詐騙組織日前在臉書粉專聲明，表示該機構拒絕受理8月3號起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，立即生效。組織說明，現在政府單位已經非常努力宣導相關資訊，警察、媒體也費盡心思，如果還是有人要抱持著「我要試試」的心態，老實說就是侮辱國家、浪費資源，「說真的⋯⋯我們為什麼還要幫助這些人？」

組織也指出救援團隊已經有一名成員因為此事被通緝，住宿地點目前還是由同事貸款維持，投入救援更須承受隨時坐牢的風險。

另一方面，組織痛訴自己拿命來救援、跟詐騙犯談條件，甚至被詐騙業主威脅提告，長久以來營救的民眾約有60位，從來沒有一個人說聲感謝，回台後連消息也不回。最後，組織也回嗆網路酸民，指出「什麼都不懂就不要亂寫」。

全球反詐騙組織成立於去（2021）年，由70多位志願者經營，本身也是受害者的創辦人，希望透過組織幫助陷入金融詐騙的受害者，以及宣導交友軟體、社交軟體等新型網路詐騙方式，防止民眾受騙。

此外，《自由時報》報導指出，全球反詐騙組織與東南亞警政單位合作，並與之設立窗口，雙向提供詐騙集團以及被害人情資，協助救援因詐騙而陷入困境的人們。

發文PO初後，網友紛紛留言力挺，除了向組織表示辛苦了，也有網友表示「多謝你們無私的付出」、「能理解你們的難處，支持你們的決定！」、「不救是應該的，人要學會為自己負責，沒有人欠你什麼。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航