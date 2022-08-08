拜登政府重大勝利：美參議院通過4300億美元《通膨削減法案》，共和黨批「魯莽的收稅與支出狂歡」
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歷經重重難關，美國參議院今（8）日終於通過耗資4300億美金的《通膨削減法案》。此項法案涵蓋減緩氣候變遷、抑制醫療健保費用飆升以及稅制改革等3大重要面向。雖然共和黨批評法案根本就是一項開支過高的計畫，此次的進展仍被視為拜登任期內的一次重大勝利。
歷經18個月的艱苦談判及辯論，美國參議院今（8）日通過耗資4300億美元，涵蓋氣候、稅收及醫療健保計畫的《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）」。法案的通過，被視為拜登任期內的一次重大勝利，更被認為有助於民主黨期中選舉的選情。
上週末，經歷長達27小時的辯論，以及克服共和黨試圖破壞法案的重重障礙，民主黨最終在參議院以51票對50票，打破兩黨僵局順利讓法案過關。《通膨削減法案》接下來將提交眾議院，預計也能夠順利闖關，接著會在拜登簽署後成為法律。
「今天，參議院民主黨人在特殊利益問題上，站在美國家庭的一邊，透過投票降低處方藥、醫療保險與能源使用的成本，並減少赤字。最終，也讓美國最富有的企業支付他們應承擔的稅金。」拜登在聲明中說道。
美國為減緩全球暖化的單筆最大投資
《通膨削減法案》將投入超過3000億美元於能源以及氣候改革，是美國聯邦政府史上最大的清潔能源（clean ebergy）投資。法案雖然得到許多環保人士支持，資金卻仍低於民主黨原先要求的5550億美元。
《通膨削減法案》的氣候部分涉及交通運輸、發電設施、創建綠色銀行（計畫推動清潔能源投資）以及幫助氣候變遷脆弱地區等層面。其中，政府將編列600億美元獎勵措施，把清潔能源製造引進美國，並提供生產抵減稅額，以加快關鍵礦物加工，以及太陽能版、風力渦輪發電機和電池的製造。
此外，法案也包含一些獎勵民眾的抵稅措施，例如：購買電動汽車、提高家庭能源使效率等。
《NPR》報導，民主黨認為法案將有助於美國在10年內，把碳排放量有效降低40％（以2005年美國碳排量為基礎）。然而，就算法案通過，拜登政府距離實現2030年減排量達一半的目標，仍有很長的路要走。科學家認為，想要防止地球暖化造成的危險高溫，還須付出更多努力。不過民主黨人認為，本次的法案已是幾十年來的不作為後，邁出的重要一步。
聯邦醫療保險直接協商處方藥價格，壓低成本
醫療改革層面，《通膨削減法案》首次允許聯邦醫療保險（Medicare）與藥廠就處方藥價格進行協商。這項措施預計將為美國政府節省數十億開支。法案預計於2026年，對Medicare涵蓋的10種藥物生效，2029年將增加至20種藥物。
對此，反對者認為法案恐將削減藥廠利潤，反而扼殺藥品研發；另一方面，也有一些自由派人士抱怨這項政策的施行速度過慢。不過，一旦法案生效，這將是美國自歐巴馬推動《平價醫療法案》（Affordable Care Act）以來，聯邦醫療政策的最大擴展。
另外，為解決美國長期被詬病的醫療費用昂貴問題，法案也規定2025年起，擁有Medicare的患者，處方藥的自付費用上限為2000美元。此舉被認為，將有助於數百萬美國人避免醫療健保費用的飆升。
稅制改革：對財力雄厚的公司調漲稅率、打擊逃稅者
《平價醫療法案》規定，未來將對年收入10億（含）以上的公司設定最低稅率15%，計畫能為美國國家稅務局（IRS）帶來超過3000億美元的稅收。此外，法案將對股票回購課徵1％的特別稅（excise tax），這項措施估計要到明（2023）年才會生效，外媒認為一些公司恐在2023年前大舉回購股票。
最後，法案也投入800億美元預算至IRS，希望透過打擊逃稅的有錢公司與個人，為國家獲得額外稅收。向來反對增加IRS資金的共和黨人批評，該措施將提升國家對低收入戶的審查。但IRS則是對這樣的擔憂不屑一顧，稱「這些資源，絕對不是為了增加對小企業或中等收入美國人的審查。」
雖然《通膨削減法案》順利挺過參議院難關，距離成為法律僅剩最後一哩路。不過，拜登簽署後，美國要面臨的又是一條嶄新、未知的道路。
共和黨人一直將該法案視為一項開支過高的計畫，並認為破壞性的增稅，將會在危險時刻為美國經濟帶來更多痛苦。根據《紐約時報》，儘管外界分析，法案可以在2030結束前削減聯邦預算赤字，並對聯邦支出的影響有限，但共和黨人仍諷刺法案根本就是場「魯莽的收稅與支出狂歡」。
「民主黨的政策摧毀了家庭多年來，透過努力和犧牲建立起的積蓄以及生活方式。」參議院少數黨領袖、共和黨參議員麥康諾（Mitch McConnell）說道。「政府帶來的影響根本就是對美國中產階級的經濟攻擊。」
新聞來源
- Senate Passes Climate, Health and Tax Bill, With All Republicans Opposed（The New York Times）
- U.S. Senate approves bill to fight climate change, cut drug costs in win for Biden（Reuters）
- What’s in the Climate, Tax and Health Care Package（The New York Times）
- Democrats passed a major climate, health and tax bill. Here's what's in it（NPR）
延伸閱讀
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。