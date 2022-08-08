拜登政府重大勝利：美參議院通過4300億美元《通膨削減法案》，共和黨批「魯莽的收稅與支出狂歡」

歷經18個月的艱苦談判及辯論，美國參議院今（8）日通過耗資4300億美元，涵蓋氣候、稅收及醫療健保計畫的《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）」。法案的通過，被視為拜登任期內的一次重大勝利，更被認為有助於民主黨期中選舉的選情。

上週末，經歷長達27小時的辯論，以及克服共和黨試圖破壞法案的重重障礙，民主黨最終在參議院以51票對50票，打破兩黨僵局順利讓法案過關。《通膨削減法案》接下來將提交眾議院，預計也能夠順利闖關，接著會在拜登簽署後成為法律。

「今天，參議院民主黨人在特殊利益問題上，站在美國家庭的一邊，透過投票降低處方藥、醫療保險與能源使用的成本，並減少赤字。最終，也讓美國最富有的企業支付他們應承擔的稅金。」拜登在聲明中說道。

美國為減緩全球暖化的單筆最大投資

《通膨削減法案》將投入超過3000億美元於能源以及氣候改革，是美國聯邦政府史上最大的清潔能源（clean ebergy）投資。法案雖然得到許多環保人士支持，資金卻仍低於民主黨原先要求的5550億美元。

《通膨削減法案》的氣候部分涉及交通運輸、發電設施、創建綠色銀行（計畫推動清潔能源投資）以及幫助氣候變遷脆弱地區等層面。其中，政府將編列600億美元獎勵措施，把清潔能源製造引進美國，並提供生產抵減稅額，以加快關鍵礦物加工，以及太陽能版、風力渦輪發電機和電池的製造。

此外，法案也包含一些獎勵民眾的抵稅措施，例如：購買電動汽車、提高家庭能源使效率等。

《NPR》報導，民主黨認為法案將有助於美國在10年內，把碳排放量有效降低40％（以2005年美國碳排量為基礎）。然而，就算法案通過，拜登政府距離實現2030年減排量達一半的目標，仍有很長的路要走。科學家認為，想要防止地球暖化造成的危險高溫，還須付出更多努力。不過民主黨人認為，本次的法案已是幾十年來的不作為後，邁出的重要一步。

聯邦醫療保險直接協商處方藥價格，壓低成本

醫療改革層面，《通膨削減法案》首次允許聯邦醫療保險（Medicare）與藥廠就處方藥價格進行協商。這項措施預計將為美國政府節省數十億開支。法案預計於2026年，對Medicare涵蓋的10種藥物生效，2029年將增加至20種藥物。

對此，反對者認為法案恐將削減藥廠利潤，反而扼殺藥品研發；另一方面，也有一些自由派人士抱怨這項政策的施行速度過慢。不過，一旦法案生效，這將是美國自歐巴馬推動《平價醫療法案》（Affordable Care Act）以來，聯邦醫療政策的最大擴展。

另外，為解決美國長期被詬病的醫療費用昂貴問題，法案也規定2025年起，擁有Medicare的患者，處方藥的自付費用上限為2000美元。此舉被認為，將有助於數百萬美國人避免醫療健保費用的飆升。

稅制改革：對財力雄厚的公司調漲稅率、打擊逃稅者

《平價醫療法案》規定，未來將對年收入10億（含）以上的公司設定最低稅率15%，計畫能為美國國家稅務局（IRS）帶來超過3000億美元的稅收。此外，法案將對股票回購課徵1％的特別稅（excise tax），這項措施估計要到明（2023）年才會生效，外媒認為一些公司恐在2023年前大舉回購股票。

最後，法案也投入800億美元預算至IRS，希望透過打擊逃稅的有錢公司與個人，為國家獲得額外稅收。向來反對增加IRS資金的共和黨人批評，該措施將提升國家對低收入戶的審查。但IRS則是對這樣的擔憂不屑一顧，稱「這些資源，絕對不是為了增加對小企業或中等收入美國人的審查。」

雖然《通膨削減法案》順利挺過參議院難關，距離成為法律僅剩最後一哩路。不過，拜登簽署後，美國要面臨的又是一條嶄新、未知的道路。

共和黨人一直將該法案視為一項開支過高的計畫，並認為破壞性的增稅，將會在危險時刻為美國經濟帶來更多痛苦。根據《紐約時報》，儘管外界分析，法案可以在2030結束前削減聯邦預算赤字，並對聯邦支出的影響有限，但共和黨人仍諷刺法案根本就是場「魯莽的收稅與支出狂歡」。

「民主黨的政策摧毀了家庭多年來，透過努力和犧牲建立起的積蓄以及生活方式。」參議院少數黨領袖、共和黨參議員麥康諾（Mitch McConnell）說道。「政府帶來的影響根本就是對美國中產階級的經濟攻擊。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航