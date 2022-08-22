《中日和約》70週年（上）：從根本上解決了國際對於「中日有沒有戰爭？」的問題

今年4月28日是《中日和約》簽署70週年，8月5日則是生效70週年的紀念日，如果再把9月29日是中共與日本建交50週年的日子算進去，今年真的對台北、東京還有北京而言都是很特別的一年。提到《中日和約》，因為事涉台灣主權歸屬，這份由中華民國與日本簽署的和平條約時至今日在台灣仍引起藍綠雙方的口水戰，但筆者今天談的部份與台灣主權無關或者關係不大。

因為《中日和約》的存在還涉及到一個更大的問題，那就是到底該如何界定1931年到1945年的中日戰爭。筆者在此聲明，之所以把中日戰爭的起始年設於1931年，並不是要配合習近平的「14年抗戰」史觀。而是中華民國簽署《中日和約》時的基本立場，就是主張中日戰爭是從1931年「九一八事變」爆發開始算起的。

從中共的角度出發，對日外交的爭議除了台灣主權歸屬外，最重要的就是歷史遺留問題。除了南京大屠殺、七三一部隊以及慰安婦等戰爭暴行外，到底日本是侵略中國還是「進出」中國，日本究竟是不是侵略者，甚至於中日之間有沒有戰爭都很難在國際法上被定義下來。畢竟站在戰時日本政府的立場，沒有所謂的中日戰爭存在，只有「滿洲事變」與「支那事變」。

雖然日軍與國軍早已大打出手，但是日本帝國直到敗戰為止都沒有把與國軍之間的武裝衝突定義為「戰爭」，從頭到尾都只是「事變」，就如同俄羅斯今年入侵烏克蘭後使用的詞彙「特別軍事行動」一樣。日本帝國甚至不承認蔣介石領導的國民政府為合法的中國政府，從1937年起就扶持了數個傀儡政權，直到1940年才將這數個傀儡政權合而為一，成為汪精衛領導的南京國民政府。

就跟冷戰時代只承認中華民國的美國，還有只承認中共的蘇聯一樣，二戰時的日本以汪精衛政權為中國唯一合法政府，與南京國民政府建立同盟關係。既然中國從日本的角度來看是盟邦而非敵國，那又怎麼會有所謂的中日戰爭存在？這是無論兩岸還是統獨立場的歷史還有政治研究者，很少注意到的一個點，不過這個問題其實在1952年的《中日和約》裡獲得了解決。

Photo Credit: 國史館 《國民政府宣戰布告》經由《中日和約》獲得日本承認，是日本承認自己對華發動侵略戰爭的法理依據。

誰代表中國的問題？

自從19世紀中葉朝貢體系崩潰，中國被迫放棄天朝上國心態，成為國際社會體系的一份子開始，哪個中國政權或者統治者傳承中華道統，就不再是哪個天子可以憑自己的號召力決定的事情了。國際的態度非常重要，尤其是在國際社會中制定規則的世界首強，對於哪一個中國政權能代表中國更是扮演著決定性的角色。

比如在第一世界大戰時，決定世界秩序的首強仍是英國，英國又承認北洋政府為中華民國的唯一合法政府，所以代表中國出席巴黎和會的是北洋政府的外交代表團，孫中山的廣州政府想要出席只能派人跟著北洋政府的代表團一起前往。到了第二次世界大戰爆發，美國逐漸取代英國成為領導全球秩序的頭號強權，國民政府也就取代北洋政府成為國際公認的中國合法政府。