《中日和約》70週年（下）：中共的態度不只輸送養分給台獨，還讓日本極右翼有否定歷史的空間
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中共強迫日本廢除《中日和約》，不只給台獨運動輸送養分，還讓日本極右翼人士有了否定歷史的空間。
中共對《中日和約》的態度
最終葉公超與河田烈等中日雙方談判代表達成共識，乾脆就不在《中日和約》裡提賠償問題，留待未來「中國大陸光復」後再決定。為了爭取日本共同反共，中華民國政府確實漠視了日本侵華受害者的權益，包括慰安婦以及台籍日本兵等本省籍的日本戰爭受害者。根據前駐日副代表林金莖的回憶：「我們不能向日本人要求這個賠償，如果要這個賠償，日本人在台灣的財產也要歸還。」
不過中華民國終究只是漠視侵華戰爭受害者的權益，而不是完全犧牲掉，因為等到解嚴之後，台籍慰安婦和台籍日本兵仍舊能以個人身份出面向日本政府尋求賠償。中共方面的情況就不一樣了，為了爭取盡快與日本實現所謂的「關係正常化」，居然直接在1972年9月29日的《中日聯合聲明》中放棄了對日索賠的權利。
縱然日本事後還是以政府開發援助（Official Development Assistance）的名義，賠償了日本戰時帶給中國的損失，但是賠償終究還是沒能真正回饋到戰爭受害者手中。這是導致為什麼日本政府該道歉的都道歉，該賠償的也都賠償，到現在卻還被廣大中國人民記恨的原因。一個大家所不敢明說的原因，是日本欠中國老百姓的錢都交到了實際上沒怎麼打抗戰的中國共產黨手中。
中共認為1949年後的中華民國政府不再具有代表全體中國人的合法性，還漠視了台灣人向日本要賠償的權利，因此與日本簽署的《中日和約》屬於應該廢除的非法條約。絕大多數日本侵華戰爭受害者確實留在中國大陸，可事實上中共對他們造成的傷害卻更大。不提戰後各種針對受害者的政治運動，就從賠償的角度出發，中共的態度也是視與日本的外交關係來決定。
和日本關係不好的時候，就組織南京大屠殺、七三一部隊、慰安婦或者花崗事件受害者到日本去「維權」。關係好的時候，立刻回頭來壓制侵華戰爭的受害者，筆者個人就透過中國大陸的志願者，瞭解到許多受害者被中共多次利用完再一腳踢開後，鬱鬱而終的悲慘下場。中共批評《中日和約》是非法條約，且沒能解決戰爭賠償問題，那麼中共自己的表現呢？
毫無國際效力的聲明與和約
中共當局分別在1972年9月29日與1978年8月12日，同日本政府簽署《中日聯合聲明》以及《中日友好和平條約》，象徵雙方「不正常的關係」就此結束。然而《中日聯合聲明》不是象徵中日之間結束戰爭狀態的和平條約，只是中華人民共和國與日本建立邦交的聲明。而且很耐人尋味的地方是，關於台灣的主權問題居然是在這份文件上提及。
內容只提到日本「理解和尊重」中華人民共和國對台灣的主權論述，即「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份，中華人民共和國是中國唯一的合法政府」。不過對於日本是如何以戰敗國的身份，將台灣「歸還」中國的來龍去脈卻沒有給予任何解釋。站在日本的角度，沒有解釋更好，因為日本早在簽《舊金山和約》時就放棄了對台灣的主權，如何解釋自己直到1972年才把台灣還給中國？
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
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相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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