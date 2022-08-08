哈利波特迷注意！《寶島眼鏡哈利波特奇幻系列》鏡框、周邊精品上市，滿足你所有的哈利波特夢想。

各位哈利波特迷們，不用考慮了！寶島眼鏡這次與華納合作推出《哈利波特》奇幻系列鏡框，祭出最低1680元起的甜甜入手價，買再送專屬眼鏡盒、鏡布還有購物袋，馬上滿足你的英倫風夢想，還有一系列周邊商品，滿滿哈利波特元素兼具實用性，滿額還能獲得專屬好禮！

《哈利波特》電影充滿各種令人著迷的魔幻細節，像是學生入學時，會依照適合的屬性、被分類帽分類到四大學院；而魁地奇比賽中，眾人騎上魔法掃帚爭相競逐金探子，還有那張紀錄了霍格華茲學院空間與路徑的劫盜地圖，搭上前往霍格華茲學院特快車的候車處「9 ¾月台」，皆成為這波合作商品中的巧思細節。

本次合作鏡框非常多樣，其中一款「金探子眼鏡」以呼應主角哈利波特的金色細邊圓框，在把神出鬼沒的金探子放在鏡框上，另外一款則是以經典哈利波特圓框作為鏡腳設計的小巧思，搭配玫瑰金方框，各種可愛又突出的細節讓人忍不住多看一眼。除此之外，還有嘿美、多比、接骨木魔杖與葛來芬多寶劍等各種哈利波特經典元素，通通都在這次的哈利波特系列鏡框上可以找得到!

買奇幻系列鏡框就送專屬配件組、哈利波特購物袋。專屬配件組內的眼鏡盒、眼鏡布總共有七種哈利波特特色設計，除了四大學院風格之外，入學通知款打開眼鏡盒內，還會顯示霍格華茲的入學通知字樣，讓人驚喜連連！

另外消費滿額就能獲得通勤上班常用到的識別證套(三款擇一)，讓你把哈利波特商品隨時掛身上，成為與鏡框最好的造型穿搭。而托特包醒目的哈利波特配色，讓你不只吸睛，天天上班上學都擁有美麗心情。

可別以為只有眼鏡好看，這次合作的周邊商品哈利波特風格滿分！有實用與裝飾性兼具復古眼鏡口罩鍊，兩側掛有哈利波特角色造型綴飾，多樣細節任君挑選，除了當作眼鏡鍊，還能作為口罩鍊、耳機鍊，一鍊三用，增加日常應用場景；眼鏡飾品收納盤可作為放置眼鏡或手飾、耳機等等使用，精緻質感加10分!另外還有圖騰超音波清洗機跟多功能小物收納包，款款周邊都要逼你把錢包乖乖交出來呀！可別以為只有眼鏡好看，這次合作的周邊商品哈利波特風格滿分！有實用與裝飾性兼具復古眼鏡口罩鍊，兩側掛有哈利波特角色造型綴飾，多樣細節任君挑選，除了當作眼鏡鍊，還能作為口罩鍊、耳機鍊，一鍊三用，增加日常應用場景；眼鏡飾品收納盤可作為放置眼鏡或手飾、耳機等等使用，精緻質感加10分!另外還有圖騰超音波清洗機跟多功能小物收納包，款款周邊都要逼你把錢包乖乖交出來呀！

系列精品馬上入手：寶島眼鏡官方網站