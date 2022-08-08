布萊德彼特主演《子彈列車》首週票房差強人意，美國權威影評批：「角色和電影都不深刻」
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《子彈列車》在北美週末三天進帳3012萬美元，而離開北美之外的國際市場，則是3240萬美元，其中英國收下350萬美元，再來是法國的310萬美元，以及墨西哥的300萬美元。整體而言，《子彈列車》首週開出的全球票房為6252萬美元。
由動作名導大衛雷奇（David Leitch）執導、好萊塢一線影星布萊德彼特（Brad Pitt）主演的《子彈列車》，上週在世界各地陸續上映，最具指標性的北美票房也隨之出爐，週末三天收進3012萬美元，考慮到布萊德彼特的招牌，以及此片在暑期檔期無其餘強檔新片的競爭之下，此成績算是差強人意。
《子彈列車》改編自日本知名作家伊坂幸太郎的小說《瓢蟲》，導演則是憑藉特技演員出身，而後轉戰影像創作相當成功的大衛雷奇。
大衛雷奇從1995年開始擔任特技演員，之後也有擔任劇組團隊的武術指導，曾參與過《駭客任務：重裝上陣》、《限制級戰警2：極限公國》、《決戰異世界：進化時代》等知名動作電影。
到了2014年，大衛雷奇首度轉戰導演職務，聯合執導由基努李維主演的《捍衛任務》，好評不斷，全球票房進帳8608萬美元，也順利開啟了《捍衛任務》的殺神宇宙。
之後，大衛雷奇至今的導演生涯，也有和多位好萊塢一線明星的合作經驗，包含莎莉賽隆（Charlize Theron）主演的《極凍之城》，巨石強森（Dwayne Johnson）、傑森史塔森（Jason Statham）主演的《玩命關頭：特別行動》，以及萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的《死侍2》。
其中《玩命關頭：特別行動》與《死侍2》的全球票房也相當不錯，前者拿下7.59億美元，後者則有7.85億美元，也讓大衛雷奇盤據了商業動作鉅片的山頭一隅。
從大衛雷奇的影視軌跡來看，特技演員與導演生涯都算有做出成績。而值得一提的是，大衛雷奇在《瞞天過海》、《間諜遊戲》、《鬥陣俱樂部》《史密斯任務》、《特洛伊：木馬屠城》等片，就曾多次擔任布萊德彼特的替身特技演員，如今到了《子彈列車》，雙方從替身關係轉換為「導」「演」關係再度合作，也算是另類的淵源。
到了今（2022）年，由索尼影業發行，推出耗資9000萬美元製作、大衛雷奇執導的《子彈列車》，集結布萊德彼特、喬伊金（ Joey King）、亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）、布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）等人主演，在正式上映前，劇組勤跑各國宣傳，包含法國、英國、日本等等，不過開出來的票房並不算特別搶眼。
《子彈列車》在北美週末三天進帳3012萬美元，而離開北美之外的國際市場，則是3240萬美元，其中英國收下350萬美元，再來是法國的310萬美元，以及墨西哥的300萬美元。整體而言，《子彈列車》首週開出的全球票房為6252萬美元。
票房未見爆發性的成長，原因應該也與不理想的口碑有關。《子彈列車》在知名電影評論網站「爛蕃茄」僅獲得54％的新鮮度，表示多數評論者並不喜歡此片，至於美國知名權威娛樂媒體《綜藝報》旗下首席影評人彼得德布魯（Peter Debruge）就表示，無論是角色還是電影本身，《子彈列車》都不令人印象深刻。
面對這樣的成績，媒體分析師傑夫博客（Jeff Bock）就表示：「像是《子彈列車》這樣一部備受期待的商業大片，在票房上應該要有更出色的首映週末。也就是說，今年8月份的新片競爭並不激烈，而《子彈列車》在接下來的幾週內，應該還有機會。」
最後是台灣部分，首週末全台票房開出破2500萬新台幣的成績，而若從上映日8月3日週三計算，全台5天累計票房則是3700萬新台幣。
新聞來源
- Box Office: ‘Bullet Train’ Arrives With So-So $30.1 Million Debut, ‘Easter Sunday’ Stumbles（Variety）
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核稿編輯：翁世航
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