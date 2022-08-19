俄羅斯總統普亭恢復「英雄母親」勳章：獎勵10胎大家庭，以解決國家人口危機

《莫斯科時報》報導，俄羅斯總統普亭在6月1日俄羅斯兒童節首次提出恢復「英雄母親（Mother Heroine）」勳章，當時主張「大家庭」將在俄羅斯社會正逐漸復甦；而本周，普亭正式簽署這項英雄母親勳章的法案，獎勵生育10個以上子女，試圖改變出生率急劇下降的人口危機。

「英雄母親」勳章於第二次世界大戰期間人口大量流失後的1944年首次設立，其地位與「俄羅斯英雄（Hero of Russia）」、「勞動英雄（Hero of Labor）」等國家高級勳長處同一地位；1991年蘇聯解體後，英雄母親勳章不再被授予。

普亭的法案規定，在第10個孩子滿1歲時，該名母親將會被授予英雄母親勳章，並且獲得100萬盧布（約1萬6000美元）的一次性經濟補助。但仍有額外的資格條件須滿足，《CNBC》報導指出，除非孩子死於軍事、公務、公民服務或恐怖攻擊，否則10名孩童都必須是活著的；孩子們必須得到健康、教育、身體、精神和道德發展方面的適當照顧，但尚缺具體說明評估過程。

俄羅斯自然人口驟降，普亭獎勵大家庭、提高出生率

《莫斯科時報》報導，俄羅斯聯邦國家統計局表示，2022年1月至5月期間，俄羅斯的人口平均每月縮減86,000人，創下了紀錄；目前人口總數已下降至1.451億。

報導也分析，幾十年來俄羅斯人口一直呈現下降趨勢，但新冠病毒導致有史以來最大的自然人口下降；數據顯示，2022年1月至5月死亡人數87.83萬人、出生人數52.32萬人，自然人口總共下降了35.5萬人。此下降速度相比2021年已加速約一倍，相比2020年更是加速將近兩倍。

《CNN》報導，普亭在2020年的年度演講中說：「我們的歷史責任不僅是要走出人口陷阱，而且要確保在未來十年的中期實現可持續的人口自然增長。」因此，俄羅斯政府長期以來一直主張透過國家財政補助促進「大家庭」傳統價值觀，以利提高俄羅斯的出生率。

《華盛頓郵報》報導，普亭在6月1日兒童節首次對恢復該獎項表示支持時說道：「你可以真正依靠那些在大家庭中長大的人，他們不會辜負朋友、同事或他們的祖國。」

英雄母親勳章之外，自2008年以來，俄羅斯也向擁有7個以上子女的父母頒發「父母榮耀獎」，當他們的第7個孩子3歲時，他們將獲得5萬盧布（約825美元）和一份證書。

《華盛頓郵報》報導，人口專家、牛津大學人口老齡化研究所所長薩拉．哈珀（Sarah Harper）不期待這項這策的成果，因為國家提高人口的政策很少成功，「從人口學上講，這種政策根本不起作用，你現在有一個嬰兒，而這個嬰兒要在20年後才有生產力。」

倫敦大學學院斯拉夫和東歐研究學院的副教授克里斯汀．羅斯艾（Kristin Roth-Ey）表示，現代俄羅斯婦女是否會接受英雄母親勳章的激勵，還有待觀察，但他尚未看到俄羅斯年輕女性真正響應這一號召。

烏俄戰爭影響俄羅斯人口結構，難藉「移民」增加人口

即使普亭簽署該項法案時並未提及獎章與烏俄戰爭有關，但許多學者能將兩者視作相關。

《華盛頓郵報》報導，羅斯艾認為此政策是「對祖國的服務」、「對史達林時代的意識呼應」，並補充說道，被俄國稱作「特別軍事行動」的烏俄戰爭導致了對人口高度流失的焦慮，這項政策顯然與現在發生的事情有關聯。

《Cold War Correspondents》一書的作者、現代史副教授迪娜．費恩伯格（Dina Fainberg）則認為，英雄母親獎的恢復是「國家主導的愛國主義運動」的一部分，雖然與戰後情況類似，但這項政策的理由不一定是烏俄戰爭，普亭心中更大的問題可能真的是人口減少問題。

此政策或許不與烏俄戰爭直接相關，但烏俄政治情勢仍影響人口變化。

《CNN》報導，估計有7.53萬移民離開俄羅斯，藉由搜尋數據、移民數字和航班資訊推測，一些公民因為烏俄戰爭和國內政治鎮壓等因素，正在逃離俄羅斯。例如，在2月24日烏克蘭被入侵後的一周內，「如何離開俄羅斯？」的俄語Google搜尋量創下國內10年新高；「移民」關鍵字在2月中旬和3月初之間增加三倍、「旅行簽證」增加一倍、「政治庇護」增加五倍以上。

《華盛頓郵報》報導，哈珀也提到，「移民」是提高人口的關鍵要素，但俄羅斯自身的政治緊張，使「人口移入」較難作為俄羅斯的人口補救措施。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範