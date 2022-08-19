俄羅斯總統普亭恢復「英雄母親」勳章：獎勵10胎大家庭，以解決國家人口危機
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俄羅斯的人口正以前所未有的速度僅少當中，2022年1月至5月期間，俄羅斯的人口平均每月縮減86,000人，創下新紀錄。向來支持「大家庭」觀念的俄羅斯政府與普亭本周恢復「英雄母親」勳章，鼓勵生育10名以上受到適當健康教育的孩子。人口學者並不看好該政策成效，並認為「人口移入」才是關鍵，但俄國的政治情勢使的移民也非可行的人口補救措施。
《莫斯科時報》報導，俄羅斯總統普亭在6月1日俄羅斯兒童節首次提出恢復「英雄母親（Mother Heroine）」勳章，當時主張「大家庭」將在俄羅斯社會正逐漸復甦；而本周，普亭正式簽署這項英雄母親勳章的法案，獎勵生育10個以上子女，試圖改變出生率急劇下降的人口危機。
「英雄母親」勳章於第二次世界大戰期間人口大量流失後的1944年首次設立，其地位與「俄羅斯英雄（Hero of Russia）」、「勞動英雄（Hero of Labor）」等國家高級勳長處同一地位；1991年蘇聯解體後，英雄母親勳章不再被授予。
普亭的法案規定，在第10個孩子滿1歲時，該名母親將會被授予英雄母親勳章，並且獲得100萬盧布（約1萬6000美元）的一次性經濟補助。但仍有額外的資格條件須滿足，《CNBC》報導指出，除非孩子死於軍事、公務、公民服務或恐怖攻擊，否則10名孩童都必須是活著的；孩子們必須得到健康、教育、身體、精神和道德發展方面的適當照顧，但尚缺具體說明評估過程。
俄羅斯自然人口驟降，普亭獎勵大家庭、提高出生率
《莫斯科時報》報導，俄羅斯聯邦國家統計局表示，2022年1月至5月期間，俄羅斯的人口平均每月縮減86,000人，創下了紀錄；目前人口總數已下降至1.451億。
報導也分析，幾十年來俄羅斯人口一直呈現下降趨勢，但新冠病毒導致有史以來最大的自然人口下降；數據顯示，2022年1月至5月死亡人數87.83萬人、出生人數52.32萬人，自然人口總共下降了35.5萬人。此下降速度相比2021年已加速約一倍，相比2020年更是加速將近兩倍。
《CNN》報導，普亭在2020年的年度演講中說：「我們的歷史責任不僅是要走出人口陷阱，而且要確保在未來十年的中期實現可持續的人口自然增長。」因此，俄羅斯政府長期以來一直主張透過國家財政補助促進「大家庭」傳統價值觀，以利提高俄羅斯的出生率。
《華盛頓郵報》報導，普亭在6月1日兒童節首次對恢復該獎項表示支持時說道：「你可以真正依靠那些在大家庭中長大的人，他們不會辜負朋友、同事或他們的祖國。」
英雄母親勳章之外，自2008年以來，俄羅斯也向擁有7個以上子女的父母頒發「父母榮耀獎」，當他們的第7個孩子3歲時，他們將獲得5萬盧布（約825美元）和一份證書。
《華盛頓郵報》報導，人口專家、牛津大學人口老齡化研究所所長薩拉．哈珀（Sarah Harper）不期待這項這策的成果，因為國家提高人口的政策很少成功，「從人口學上講，這種政策根本不起作用，你現在有一個嬰兒，而這個嬰兒要在20年後才有生產力。」
倫敦大學學院斯拉夫和東歐研究學院的副教授克里斯汀．羅斯艾（Kristin Roth-Ey）表示，現代俄羅斯婦女是否會接受英雄母親勳章的激勵，還有待觀察，但他尚未看到俄羅斯年輕女性真正響應這一號召。
烏俄戰爭影響俄羅斯人口結構，難藉「移民」增加人口
即使普亭簽署該項法案時並未提及獎章與烏俄戰爭有關，但許多學者能將兩者視作相關。
《華盛頓郵報》報導，羅斯艾認為此政策是「對祖國的服務」、「對史達林時代的意識呼應」，並補充說道，被俄國稱作「特別軍事行動」的烏俄戰爭導致了對人口高度流失的焦慮，這項政策顯然與現在發生的事情有關聯。
《Cold War Correspondents》一書的作者、現代史副教授迪娜．費恩伯格（Dina Fainberg）則認為，英雄母親獎的恢復是「國家主導的愛國主義運動」的一部分，雖然與戰後情況類似，但這項政策的理由不一定是烏俄戰爭，普亭心中更大的問題可能真的是人口減少問題。
此政策或許不與烏俄戰爭直接相關，但烏俄政治情勢仍影響人口變化。
《CNN》報導，估計有7.53萬移民離開俄羅斯，藉由搜尋數據、移民數字和航班資訊推測，一些公民因為烏俄戰爭和國內政治鎮壓等因素，正在逃離俄羅斯。例如，在2月24日烏克蘭被入侵後的一周內，「如何離開俄羅斯？」的俄語Google搜尋量創下國內10年新高；「移民」關鍵字在2月中旬和3月初之間增加三倍、「旅行簽證」增加一倍、「政治庇護」增加五倍以上。
《華盛頓郵報》報導，哈珀也提到，「移民」是提高人口的關鍵要素，但俄羅斯自身的政治緊張，使「人口移入」較難作為俄羅斯的人口補救措施。
新聞來源
- Russia’s Population Decline Hits Record Rate（莫斯科時報）
- Putin Revives Soviet ‘Mother Heroine’ Title（莫斯科時報）
- Russia is offering a hero’s medal and $16,000 to women who have 10 kids（CNBC）
- Putin revives Stalin-era 'Mother Heroine' award for women with 10 children（CNN）
- Putin revives Soviet ‘Mother Heroine’ award for women who have 10 children（華盛頓郵報）
延伸閱讀
- 禁止俄國公民入境有助止戰或只發洩怒氣？歐盟各國展開激辯
- 拒絕俄國公民入境歐盟是否「殃及無辜」？為何人民必須對自己國家的行為負起「道德責任」？
- 普亭簽署新法令，快速申請俄羅斯護照服務將擴大到「烏克蘭全境」
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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