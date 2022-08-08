少子化衝擊高中職「供過於求」：免試入學續招共開1萬5619名額、私校佔七成

教育部今（8）日公布111學年度高中職免試入學續招名額，總共有191間學校參與續招，總名額1萬5619名，國立學校有87校、4576名，私立學校有104校、1萬1043名。

在日前公布的免試入學結果中，僅有956人未獲錄取。依照《高級中等學校辦理免試續招審查原則》，國中畢業生如果沒有在免試入學之前，透過各管道錄取學校並報到，都可以報名參加免試續招。若是因為特殊因素離開原錄取報到學校就學區，提出證明文件並取得原報到學校書面同意，仍可報名參加免試續招。

根據教育部規定，可以辦理免試續招的學校僅有免試入學後平均班級人數未達32人的國立學校，以及沒有招滿核定名額的私立學校。私立學校本次續招名額佔總人數七成，公立學校名額較少，例如基北區包括基隆市立中山高中、暖暖高中、八斗高中，高雄區則有市立路竹高中、楠梓高中、六龜高中等普通高中。

110學年度的免試續招學校數量和名額都較今年更多，共有206校、1萬6849個名額，表面上看來高中職招生缺額減少，但根據《自由時報》報導，實際上是高中職受少子化衝擊，近年已約有10所私立高中職停招或停辦。

本次各區免試續招名額如下：基北區885人、宜蘭區373人、桃連區113人、竹苗區2290人、中投區1215人、彰化區801人、雲林區832人、嘉義區1357人、台南區2213人、屏東區1744人、高雄區2434人、花蓮區636人、台東區588人、澎湖區72人、金門區66人。

高中職招生缺額的問題從免試入學階段就可窺知，免試入學是目前國中生升高中的主要入學管道，15個就學區各有不同的超額比序及招生採計，學生選填志願時，如果報名人數超過學校招生名額，就會依照各學區的超額比序依序錄取。

本學年免試入學報名人數為12萬9382名，本次錄取12萬8426人，錄取率為99.26%。但事實上全國15個就學區總共開出了18萬2400個招生名額，扣掉錄取人數的話，招生缺額高達5萬3974人。

《自由時報》報導指出，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良認為，高中職招生供過於求的主因就是少子女化，教育部應將少子女化視為教學轉型的契機，降編班級人數、朝向小班化教學，並提高師生比。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航