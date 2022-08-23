《馬克思主義在美國》導讀：「黑色馬克思」之稱的歐巴馬執政八年後，美國發生哪些深刻變化？
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在教育、媒體、企業、氣候與社會運動等議題上，馬克．萊文提供數十種對抗馬克思主義的策略。他強調，美國正處於進步主義威脅著自由和民主的懸崖，十多年後美國人將被迫跳下懸崖，付出慘痛的代價，人們必須挺身捍衛自由！
文：何清漣（旅美經濟學者）
【導讀】美國民主燈塔的基座是如何被蛀空的？
美國憲政舊瓶裝了左派「進步主義」新酒
要瞭解今天的美國，馬克．萊文（Mark Levin）這本《馬克思主義在美國》（American Marxism）是本不可錯過的好書。它不僅為處於焦慮之中的美國人提供了政治解碼，還為世界那些執著地認為美國憲政具備良好糾錯機制的人抹去遮眼雲翳。
所謂「糾錯機制」的理論表述就是「鐘擺效應」：美國從來不缺左右勢力，政治一直在左右之間搖擺，但在憲政約束之下的兩黨制下的政治競逐，總能讓美國政治最後回歸中位。也因此，這類人無視美國正在發生的一切，堅持認為美國依舊是世界這片茫茫大海中那座指示方向的民主燈塔。他們不明白，民主黨政府的美國價值觀，早已是LGBTQI＋CRT＋氣候變化-綠色能源＋取消文化（Cancel Culture）＋大麻（吸毒），這是美國進步人士的標準配備，《馬克思主義在美國》的章節標題，列舉了上述被賦予宗教般不可顛覆之神聖地位的各種政治主張。
這些主張悉數被美國民主黨裝入「進步主義」筐籃中，列為治國理政方針，誰要不同意或有異議，本書第六章標題言及的言論審查，以及美國左派發動的群眾運動——取消文化將會「光顧」異議者，輕則被社交媒體銷號，重則會有「革命群眾」寫信到其任職機構要求「取消」（解雇、停課），或者逼迫書店、亞馬遜將其著作下架。
馬克．萊文成書之時，拜登政府還未將上述左派價值觀列為向全球推廣的美國價值觀。二○二二年四月，拜登政府發布了其任職以來第一份公開的美國政府報告，誇耀本屆政府為在全球推動男女同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒及間性人等人士（LGBTQI＋）的人權所作的工作。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於四月二十八日宣布：「我們敦促所有政府與我們一起採取行動，支援LGBTQI＋人權捍衛者不懈和崇高的工作。」這條推文由美國駐華使領館 US Mission CN @USA_China_Talk譯成中文，通過官方推特廣為宣傳。
如果關心美國，並且對美國在二○一一年阿拉伯之春期間及以前美國對外推行「顏色革命」的歷史熟悉，就會瞭解，那時美國政府歷年的工作報告談對外使命均是推廣民主憲政及三權分立制度，按自身的模樣改造世界。這一使命經歷過歐巴馬第二任期的模糊化與川普政府放棄推行顏色革命的努力之後，拜登政府領導的美國名號依舊是美利堅合眾國，但向外推廣的是美國極左偏愛的價值觀，與美國此前的民主憲政並無沒多少關係。這些年美國究竟發生了什麼？馬克．萊文的《美國的馬克思主義》一書就是解讀美國現實的一把合適的鑰匙。
馬克．萊文直言不諱地指出美國的馬克思主義者由哪些人構成：
「由於大多數美國人公開仇視馬克思主義這個名稱，因此在美國，許多馬克思主義者以下列的稱呼來偽裝自己：進步主義者、民主社會主義者、社會行動主義者（social activists）、社區行動主義者等等。他們在各種新造的組織性或認同性的名稱下運作，例如「黑命貴」（BLM, Black Lives Matter）、「安提法」（Antifa，是「反法西斯主義」［anti-fascist］的縮寫）……而且他們聲稱他們追求『經濟正義』、『環境正義』、『種族平等』、『性別平等』等等。他們發明『批判性種族理論』（CRT, Critical Race Theory）之類的新理論，以及各種措辭和術語。這些理論、措辭和術語和馬克思主義的建構有關，或者被放入馬克思主義的建構中。」
我將歐巴馬以來由民主黨、美國教育系統、左派媒體主導的「社會改造」稱之為「顏色革命」，在二○一八年就寫過〈美國民主黨的國內「顏色革命」〉一文，指出民主黨籌謀多年的「顏色革命」包含兩個層面：一是指思想的社會－共產主義化（紅色），二是指膚色，美國社會已經成功地讓有色人種成為主流。
體制內新長征：左派佔領教育的持續集體行動
美國的「顏色革命」得以完成，有賴於左派在美國養成了一支數量龐大的左派「大軍」，這是美國大學多年來批量培養的制式產品。簡括而言，美國民主黨的「顏色革命」肇始於新左派——「一九六八年人」進行體制內長征（The long march through the institutions）。通過體制內長征，新左派逐漸佔據西方國家的大學講臺，在美國教育界發動了一場沒有硝煙的共產革命。歐巴馬的政治導師艾倫．艾爾斯等人，就是這場沒有硝煙的共產革命的中堅人物。
一九六八年人的革命運動在美國名為「反越戰」，在巴黎號稱「紅五月」，在日本則為「赤軍」。這代人受毛澤東與文革的影響很深，其中的佼佼者意識到要改變西方資本主義制度需要從教育起步，與資本主義爭奪未來。運動在各國失敗後，不少人進入了大學、研究所，開始了他們自稱的「體制內新長征」。
「體制內新長征」的真實涵義是「通過權力機構進行長征」，這是由德國的共產主義學生活動家魯迪．杜奇克（Rudi Dutschke）在一九六七年左右創造的口號，描述了他確立革命條件的戰略：通過滲透教育學術機構顛覆社會科學專業。這位杜奇克看來熟知毛澤東關於長征的那段話：
「講到長征，請問有什麼意義呢？我們說，長征是歷史紀錄上的第一次，長征是宣言書，長征是宣傳隊，長征是播種機。長征是宣言書。它向全世界宣告，紅軍是英雄好漢，帝國主義者和他們的走狗蔣介石等輩則是完全無用的。長征宣告了帝國主義和蔣介石圍追堵截的破產。長征又是播種機。它散布了許多種子在十一個省內，發芽、長葉、開花、結果，將來是會有收穫的。總而言之，長征是以我們勝利、敵人失敗的結果而告結束。」
因此，從這段話裡得到啟發，杜奇克說，要改變世界就是要「穿過體制內的長征」，街頭上的「長征」是華麗炫目的，會創造出英雄，吸引公眾的目光與掌聲；但是體制內部的「長征」卻是尋常無奇的，在很多時候，是在滿足了我們物質需求，人倫義理，親密關係之後，才能推動這個社會前進一小步。這是一條比較困難，但也比較踏實的道路，要結合職業與志業，在參與世界的過程中，同時也帶來世界的改變。
二十世紀六○年代的街頭革命失敗以後，很多「一九六八年人」進入學院，取得學位後成為學者、教授、官員、記者等，進入社會主流。他們在腳跟未穩之時，都刻意隱藏自身與馬克思主義的關係，這與桑德斯在從政初期，隱瞞自己的社會主義者身分出自同樣的理由。他們用滲透的方式侵蝕到維繫社會道德的重要機構之內，包括教會、政府、教育機構、立法和司法機關、藝術團體、新聞媒體以及不同的民間團體。
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【馬力歐陪你喝一杯】屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
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在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
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清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*