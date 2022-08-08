6成4學生反應暑輔違法偷跑課程進度，教育部承諾專案查核，落實教學正常化
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暑輔上進度、不參加暑輔會被關切、費用超收、超過法定節數為國內目前暑期輔導常見違規事項，更有私校以「營隊」方式包裝暑期輔導逃避相關法規，對此，教育部回應將不定期、主動查核學校教學正常化落實情形。此外，全中教秘書長建議，應調整大考題目設計，讓教學現場知道不用教過於艱澀的內容、不用藉暑輔超前進度，如此才能使教學正常化。
據台灣青年民主協會調查發現，將近6成4的學生反應暑輔違法上課程進度，是違法的第一名；此外，也有上千位學生反映，學校暑輔上超過法定節數。對此，教育部向《中央社》承諾會不定期、主動到校專案查核暑輔情形，列入視導的重點項目。
暑輔偷跑課程進度、學生無法自由選擇是否參與暑輔
台灣青年民主協會日前發起「國高中暑輔大調查」，共計4400位學生填寫，其中2809位學生填寫「暑輔會上進度」，顯見暑輔開始上新學期課程可能為常態；有1986位學生填寫「若不參加暑輔需家長同意或被關切」，顯見學生無法完全自由選擇是否參與暑輔。
第三、四名的違法項目是費用超收（1441人）、上超過法定節數（1354人），青民協先前曾協助瀛海中學學生向教育部反映暑輔上超過200節，在教育部向學校了解後，學校也立即宣布取消2週課程，符合法定節數，但多數學校仍有超收費用、超上節數的情形。
國教暑未來將查核學校教學正常化落實情形
《中央社》報導，暑輔有不能上進度、時數、收費等規範，卻有私校以「營隊」方式包裝暑期輔導。對此，國教署今（8）日下午以文字回覆，強調「學生課外活動」為學校就學校學生所辦理的「非課業輔導性質」活動，所以學校不得假借「營隊」形式實施學生課業輔導。
國教署提醒，各校實施課業輔導，均應確依各該主管機關規定辦理，未來將不定期、主動到校，專案查核學校教學正常化落實情形，另已將學校辦理情形，列為駐區視導人員重點視導項目。
國教暑也表示，若學生對學校實施課業輔導或課外活動存有疑慮時，可透過國教署網站民意信箱反映，國教署將立即查處，要求學校限期改善，如確有違反情事，將依規定議處。
新課綱與考試內容失衡，老師不得不在暑輔違法趕課程進度
台灣青年民主協會說明，學生家長希望老師多教、教深一點，讓學生會寫更難的題目，使得教學現場的老師必須要趕快教完課綱內的範圍，爭取更多複習時間、讓學生有更多時間寫考卷、檢討考卷；但老師反映，新課綱縮減教師教學時數，課程教不完，學測卻還是一樣難，儘管國教署規定嚴格，仍然不得不在寒暑輔上進度。
對此，據《聯合新聞網》，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良認為，新課綱精神是把時間還給學生，與過往要把學科知識教到位的觀念已有不同，若教師未能調整教學心態，再多時數也教不完；但侯俊良也提到，教育部應了解老師遇到哪些困境，若是課程太多，就該回頭調整課綱。
而台灣青年民主協會則認為，若要改善暑輔違法趕課一事，除了教育部必須監督學校之外，大考中心也應該思考，學測題目的穩定度低、難度高，是否才是「新課綱精神無法落實」的罪魁禍首？
據《聯合新聞網》，全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉也持類似看法，建議未來應設計整體難易度偏簡單、部分題目具鑑別度的考題，讓教學現場知道不用教這麼艱澀的內容，也不用藉暑輔超前進度，教學才能正常化。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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