6成4學生反應暑輔違法偷跑課程進度，教育部承諾專案查核，落實教學正常化

據台灣青年民主協會調查發現，將近6成4的學生反應暑輔違法上課程進度，是違法的第一名；此外，也有上千位學生反映，學校暑輔上超過法定節數。對此，教育部向《中央社》承諾會不定期、主動到校專案查核暑輔情形，列入視導的重點項目。

暑輔偷跑課程進度、學生無法自由選擇是否參與暑輔

台灣青年民主協會日前發起「國高中暑輔大調查」，共計4400位學生填寫，其中2809位學生填寫「暑輔會上進度」，顯見暑輔開始上新學期課程可能為常態；有1986位學生填寫「若不參加暑輔需家長同意或被關切」，顯見學生無法完全自由選擇是否參與暑輔。

第三、四名的違法項目是費用超收（1441人）、上超過法定節數（1354人），青民協先前曾協助瀛海中學學生向教育部反映暑輔上超過200節，在教育部向學校了解後，學校也立即宣布取消2週課程，符合法定節數，但多數學校仍有超收費用、超上節數的情形。

國教暑未來將查核學校教學正常化落實情形

《中央社》報導，暑輔有不能上進度、時數、收費等規範，卻有私校以「營隊」方式包裝暑期輔導。對此，國教署今（8）日下午以文字回覆，強調「學生課外活動」為學校就學校學生所辦理的「非課業輔導性質」活動，所以學校不得假借「營隊」形式實施學生課業輔導。

國教署提醒，各校實施課業輔導，均應確依各該主管機關規定辦理，未來將不定期、主動到校，專案查核學校教學正常化落實情形，另已將學校辦理情形，列為駐區視導人員重點視導項目。

國教暑也表示，若學生對學校實施課業輔導或課外活動存有疑慮時，可透過國教署網站民意信箱反映，國教署將立即查處，要求學校限期改善，如確有違反情事，將依規定議處。

新課綱與考試內容失衡，老師不得不在暑輔違法趕課程進度

台灣青年民主協會說明，學生家長希望老師多教、教深一點，讓學生會寫更難的題目，使得教學現場的老師必須要趕快教完課綱內的範圍，爭取更多複習時間、讓學生有更多時間寫考卷、檢討考卷；但老師反映，新課綱縮減教師教學時數，課程教不完，學測卻還是一樣難，儘管國教署規定嚴格，仍然不得不在寒暑輔上進度。

對此，據《聯合新聞網》，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良認為，新課綱精神是把時間還給學生，與過往要把學科知識教到位的觀念已有不同，若教師未能調整教學心態，再多時數也教不完；但侯俊良也提到，教育部應了解老師遇到哪些困境，若是課程太多，就該回頭調整課綱。

而台灣青年民主協會則認為，若要改善暑輔違法趕課一事，除了教育部必須監督學校之外，大考中心也應該思考，學測題目的穩定度低、難度高，是否才是「新課綱精神無法落實」的罪魁禍首？

據《聯合新聞網》，全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉也持類似看法，建議未來應設計整體難易度偏簡單、部分題目具鑑別度的考題，讓教學現場知道不用教這麼艱澀的內容，也不用藉暑輔超前進度，教學才能正常化。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航