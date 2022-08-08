《晶片法案》推波助瀾，三星擴大投資越南打造東南亞研發中心，2023年在當地量產晶片
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三星強調會擴大在越南的半導體佈局外，還有2個已經在越南營運的移動設備、消費電子部門，且今年目標出口營業額目標為690億美元，追加投資33億美元，並將繼續擴大對越投資。
三星（Samsung）正逐漸撤離中國，前往越南擴大設廠。韓國多年的布局下，對越南而言韓國已是僅次於中美的第3大貿易國，其中三星正是指標性投資企業。三星表示今（2022）年上半年其在越南出口總額達到343億美元，相較同期成長約18%，預計在擴大投資再強化和越南連結。
三星退守中國，前進越南設研發中心、打造晶圓廠
三星正受到通貨膨脹的後遺症所苦，消費市場的疲弱導致其電子產品和晶片的需求銳減，再加上美國《晶片法案》（CHIPS Act）通過後，附帶條款是受補助企業10年內不得在中國擴充產能，使得三星將目光投向越南，為日後布局做出最好準備。
據越南媒體《Lao Dong》報導指出，8月5日三星總裁盧泰文會見越南總理范明欽，預計將在今（2022）年第4季或明年初在越南河內建立新研發中心，後於明（2023）年開始於當地生產晶片。
目前，韓國是越南第3大貿易國，僅次於中美，2021年雙邊貿易達到780億美元，占了越南進出口的11.6%，同時韓國也是最大外商直接投資夥伴，建設項目多達9398個，其中又以三星為示範公司。
盧泰文說：「三星越南正在建設一個獨立且自力更生的經濟模式，也積極、主動和廣泛地融入國際社會，未來將有實質且有效的進展。」
三星強調會擴大在越南的半導體布局外，還有2個已經在越南營運的移動設備、消費電子部門。三星說：「今年前6個月，越南出口總額達到343億美元，相較同期成長約18%。今年目標出口營業額目標為690億美元，追加投資33億美元，並將繼續擴大對越投資」。
事實上，三星退出中國並非近期才發生的事情。據其7月公布的財報顯示，在中國聘僱人力已經大幅銳減，8年前當地員工上有6萬人，如今只剩1萬。分析人士告訴韓國媒體《BusinessKorea》，由於北京各項法規和差別待遇，加上成本日益提高，許多韓國企業逐步將生產基地移往越南或印度。
飛彈防禦系統，使中韓關係生變
近期最受矚目的就是，三星顯示（Samsung Display）在中國面板廠削價競爭下，已在6月正式退出LCD面板業務，亦加速其它事業群的撤離。報導稱，最大撤離潮落在2018年後，當時關閉包含深圳通訊廠、天津智慧手機廠，還有惠州廠、隨州PC生產線。目前僅剩下隨州的家電廠、半導體後端處理廠，以及西安的記憶體廠。
中韓關係生變恰巧也在2018年前後，當時駐韓美軍完成臨時部署6輛「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統攔截彈發射車的就位工程，薩德系統已進入作戰運行狀態，負責攔截北韓向南韓發射的中短程彈道飛彈。該舉引發中國強烈抗議，他們擔心自家飛彈戰力受影響而全力阻撓抵制，但當時韓國不顧北京仍與美合作，埋下了關係生變導火線。
目前三星除了在越南著力外，也預計未來20年在美國德州投資近2000億美元，興建11間晶片廠。《華爾街日報》指出，若計畫成真極大強化三星在美國半導體的市場地位，不過三星提交計畫書不意味就必須履行投資承諾。
對此，三星發言人說，針對計畫書列出的新工廠，三星尚無任何具體方案，並強調三星長期以來一直在評估擴展美國業務的可行性。最後並未對德州投資細部計畫等其它細節置評。
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核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。