《晶片法案》推波助瀾，三星擴大投資越南打造東南亞研發中心，2023年在當地量產晶片

三星（Samsung）正逐漸撤離中國，前往越南擴大設廠。韓國多年的布局下，對越南而言韓國已是僅次於中美的第3大貿易國，其中三星正是指標性投資企業。三星表示今（2022）年上半年其在越南出口總額達到343億美元，相較同期成長約18%，預計在擴大投資再強化和越南連結。

三星退守中國，前進越南設研發中心、打造晶圓廠

三星正受到通貨膨脹的後遺症所苦，消費市場的疲弱導致其電子產品和晶片的需求銳減，再加上美國《晶片法案》（CHIPS Act）通過後，附帶條款是受補助企業10年內不得在中國擴充產能，使得三星將目光投向越南，為日後布局做出最好準備。

據越南媒體《Lao Dong》報導指出，8月5日三星總裁盧泰文會見越南總理范明欽，預計將在今（2022）年第4季或明年初在越南河內建立新研發中心，後於明（2023）年開始於當地生產晶片。

目前，韓國是越南第3大貿易國，僅次於中美，2021年雙邊貿易達到780億美元，占了越南進出口的11.6%，同時韓國也是最大外商直接投資夥伴，建設項目多達9398個，其中又以三星為示範公司。

盧泰文說：「三星越南正在建設一個獨立且自力更生的經濟模式，也積極、主動和廣泛地融入國際社會，未來將有實質且有效的進展。」

三星強調會擴大在越南的半導體布局外，還有2個已經在越南營運的移動設備、消費電子部門。三星說：「今年前6個月，越南出口總額達到343億美元，相較同期成長約18%。今年目標出口營業額目標為690億美元，追加投資33億美元，並將繼續擴大對越投資」。

事實上，三星退出中國並非近期才發生的事情。據其7月公布的財報顯示，在中國聘僱人力已經大幅銳減，8年前當地員工上有6萬人，如今只剩1萬。分析人士告訴韓國媒體《BusinessKorea》，由於北京各項法規和差別待遇，加上成本日益提高，許多韓國企業逐步將生產基地移往越南或印度。

飛彈防禦系統，使中韓關係生變

近期最受矚目的就是，三星顯示（Samsung Display）在中國面板廠削價競爭下，已在6月正式退出LCD面板業務，亦加速其它事業群的撤離。報導稱，最大撤離潮落在2018年後，當時關閉包含深圳通訊廠、天津智慧手機廠，還有惠州廠、隨州PC生產線。目前僅剩下隨州的家電廠、半導體後端處理廠，以及西安的記憶體廠。

中韓關係生變恰巧也在2018年前後，當時駐韓美軍完成臨時部署6輛「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統攔截彈發射車的就位工程，薩德系統已進入作戰運行狀態，負責攔截北韓向南韓發射的中短程彈道飛彈。該舉引發中國強烈抗議，他們擔心自家飛彈戰力受影響而全力阻撓抵制，但當時韓國不顧北京仍與美合作，埋下了關係生變導火線。

目前三星除了在越南著力外，也預計未來20年在美國德州投資近2000億美元，興建11間晶片廠。《華爾街日報》指出，若計畫成真極大強化三星在美國半導體的市場地位，不過三星提交計畫書不意味就必須履行投資承諾。

對此，三星發言人說，針對計畫書列出的新工廠，三星尚無任何具體方案，並強調三星長期以來一直在評估擴展美國業務的可行性。最後並未對德州投資細部計畫等其它細節置評。

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核稿編輯：翁世航