印尼女學生遭強制戴頭巾惹議，人權組織：恐引起女性心理困擾

印尼作為全世界穆斯林人口最多的國家，有關女性是否必須強制戴頭巾（hijab）的爭議層出不窮。

新加坡《海峽時報》報導，近日印尼日惹特區的班圖爾（Bantul）發生一起15歲的穆斯林女性學生遭老師要求戴頭巾，導致她出現憂鬱症狀的事件。

報導引述印尼教育性非政府組織Sarang Lidi協調員Yuliani Putri Sunardi的說法指出，在該所學校過去舉行的迎新活動中，這名女學生就曾遭指其父母不遵守每日祈禱，而被老師欺負。Yuliani表示，發生該起事件後，女學生便把自己鎖在房間裡，不想與家人溝通，也不想吃飯。

報導指出，目前該名女學生正接受印尼兒童保護委員會（KPAI）日惹分會的治療，她的病情已獲得改善。報導稱，該校校長和3名教師已遭停職。此外，針對指控，校長Agung Istiyanto辯稱，老師只是在教授學生關於頭巾使用的課程。

事實上，這起事件在印尼並非特例。《人權觀察》近日表示，印尼大部分省份及數十個城市和地區皆對女性實施具歧視性和羞辱性的服裝規範。

《人權觀察》2021年的報告顯示，迫使女性戴頭巾的欺凌行為明顯存在，且可能引起她們嚴重的心理困擾。

《人權觀察》指出，印尼全國34個省份中，至少有24個省的女孩曾因不遵守規定而被迫輟學或退學；甚至包括教師、醫生、校長等女性公務員也因此失去工作或被迫辭職。

目前，印尼24個穆斯林占多數的省份中，近15萬所學校根據地方和國家法規執行強制性的頭巾規定；在亞齊和西蘇門答臘等較為保守的穆斯林地區，即使是非穆斯林的女性也被迫戴上頭巾。

人權觀察亞洲區代理主任伊萊恩・皮爾森（Elaine Pearson）表示，「總統佐科威（Joko Widodo）應立即推翻侵犯婦女和女孩權利的歧視性、侵犯人權的省級和地區性法令；這些法令確實有害，且實際上只能透過中央政府終止。」

印尼地方當局自2001年起，在西爪哇省南安由、打橫及西蘇門答臘塔納達塔等三個縣發布強制女性穿戴頭巾遮住身體部位的法令。自過去20年來，這種限制性的地方法規迅速擴展，導致印尼數百萬名女性被迫開始戴頭巾，且通常需搭配長裙和長袖襯衫。

《海峽時報》指出，2021年，西蘇門答臘首府巴東一所公立高中的非穆斯林女學生在線上課程時，因拒絕戴頭巾而遭到懲罰。印尼政府隨後發布一項聯合部長命令，禁止學校強迫學生或教職員工戴穆斯林頭巾或其他任何宗教標誌。然而，該法令後來被最高法院撤銷，因法院稱該法令違反現行法律。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒