印尼女學生遭強制戴頭巾惹議，人權組織：恐引起女性心理困擾
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印尼是全世界穆斯林人口最多的國家，有關女性是否必須強制戴頭巾的爭議層出不窮。報導指出，近日，印尼日惹班發生一起15歲的穆斯林女性學生遭老師要求戴頭巾，導致她出現憂鬱症狀的事件。
印尼作為全世界穆斯林人口最多的國家，有關女性是否必須強制戴頭巾（hijab）的爭議層出不窮。
新加坡《海峽時報》報導，近日印尼日惹特區的班圖爾（Bantul）發生一起15歲的穆斯林女性學生遭老師要求戴頭巾，導致她出現憂鬱症狀的事件。
報導引述印尼教育性非政府組織Sarang Lidi協調員Yuliani Putri Sunardi的說法指出，在該所學校過去舉行的迎新活動中，這名女學生就曾遭指其父母不遵守每日祈禱，而被老師欺負。Yuliani表示，發生該起事件後，女學生便把自己鎖在房間裡，不想與家人溝通，也不想吃飯。
報導指出，目前該名女學生正接受印尼兒童保護委員會（KPAI）日惹分會的治療，她的病情已獲得改善。報導稱，該校校長和3名教師已遭停職。此外，針對指控，校長Agung Istiyanto辯稱，老師只是在教授學生關於頭巾使用的課程。
事實上，這起事件在印尼並非特例。《人權觀察》近日表示，印尼大部分省份及數十個城市和地區皆對女性實施具歧視性和羞辱性的服裝規範。
《人權觀察》2021年的報告顯示，迫使女性戴頭巾的欺凌行為明顯存在，且可能引起她們嚴重的心理困擾。
《人權觀察》指出，印尼全國34個省份中，至少有24個省的女孩曾因不遵守規定而被迫輟學或退學；甚至包括教師、醫生、校長等女性公務員也因此失去工作或被迫辭職。
目前，印尼24個穆斯林占多數的省份中，近15萬所學校根據地方和國家法規執行強制性的頭巾規定；在亞齊和西蘇門答臘等較為保守的穆斯林地區，即使是非穆斯林的女性也被迫戴上頭巾。
人權觀察亞洲區代理主任伊萊恩・皮爾森（Elaine Pearson）表示，「總統佐科威（Joko Widodo）應立即推翻侵犯婦女和女孩權利的歧視性、侵犯人權的省級和地區性法令；這些法令確實有害，且實際上只能透過中央政府終止。」
印尼地方當局自2001年起，在西爪哇省南安由、打橫及西蘇門答臘塔納達塔等三個縣發布強制女性穿戴頭巾遮住身體部位的法令。自過去20年來，這種限制性的地方法規迅速擴展，導致印尼數百萬名女性被迫開始戴頭巾，且通常需搭配長裙和長袖襯衫。
《海峽時報》指出，2021年，西蘇門答臘首府巴東一所公立高中的非穆斯林女學生在線上課程時，因拒絕戴頭巾而遭到懲罰。印尼政府隨後發布一項聯合部長命令，禁止學校強迫學生或教職員工戴穆斯林頭巾或其他任何宗教標誌。然而，該法令後來被最高法院撤銷，因法院稱該法令違反現行法律。
新聞來源：
- Debate on intolerance after student made to wear hijab in Indonesia（海峽時報）
- Indonesian Women Speak Out on Dress Codes（人權觀察）
- Indonesia bans schools from forcing students, teachers to don Muslim headscarf（海峽時報）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。