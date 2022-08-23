《掌握人的煩惱就大賣！惡魔行為經濟學》：什麼是「高意識系」？人類自古至今未曾改變的慾望到底是什麼？
我們想讓你知道的是
解答人類的「不理性行為」，帶你深度了解「人心」！能夠暢銷大賣的商品，一定有打動人們購買的理由。本書作者松本健太郎告訴你，熱銷商品的祕決就是掌握商品的惡魔面。只要能夠洞悉人心，洞察出隱藏在人心裡的真心話，就能夠開發出暢銷商品。
文：松本健太郎
「高意識系」受人矚目的原因
「高意識系」（意識高い系」是二○一○年代開始被普遍使用的日文新詞。
這個詞彙首次出現是在二○○○年代初期，當時將「能力超群，年紀輕輕就學富五車的優秀學生」稱為「高意識學生」，許多就職活動還以「高意識學生」為標語擧辦研討會。
之後這個詞彙流傳到mixi、推特、Facebook等社群網站，年輕人開始謠傳「高意識學生」找工作無往不利，許多學生開始模仿「高意識學生」的行為。
大概是因為這個原因，這個詞於二○○八年出現貶義，大家開始用「高意識學生」來嘲笑那些「純高調」的言行。
原本「高意識系」僅用來形容大學生，但隨著這批大學生出社會、成為上班族或家庭主婦後，形容對象也隨之擴大。到了二○一○年代，人們開始將這群人總稱為「高意識系」。
「高意識系」的人主要有以下特徵——
- 過度表現自我，但「沒有內涵」。
- 熱衷於舉辦讀書會、拓寬人脈，但「成效不彰」。
- 瞎忙空轉，卻「剛愎自用」。
不過，至今我從未遇過自稱是「高意識系」的人。這大概是因為，「高意識系」並非自我評價，而是他人的看法。觀察上面三個特徵你會發現，這些特徵都很主觀，並非他人能夠置喙的內容，要評論某人是「高意識系」實在有些牽強。
二○一二年常見陽平出版了《名為「高意識系」的疾病》（「意識高い系」）という病，Best新書出版），二○一七年古谷經衡也出版了《「高意識系」研究》（「意識高い系」の研究，文春新書出版），兩人各自在書中定義了「高意識系」，但那只是他們的想法，並無客觀統一的標準。
在我看來，很多人只是將「自己看不爽的人」貼上「高意識系」的標籤。
這些被稱為「高意識系」的人或許有做不好的地方，但在沒有明確定義的情況下，就把別人貼上「高意識系」標籤，這跟「中世紀歐洲的獵巫行動」有什麼兩樣呢？
「高意識系」都愛用NewsPick？
只要在星巴克咖啡長時間用MacBook Air工作，又或是參加名人開設的線上沙龍（月費制線上社群），就會被網友謔稱是高意識系。
這種論調可以吐槽的點實在太多了，所以在羅多倫咖啡或Noir咖啡長時間工作就可以嗎？藝人粉絲俱樂部跟線上沙龍又差在哪裡？這些一天到晚說別人是「高意識系」的人，講話之前有經過深思熟慮嗎？還是只是想要嘴一下別人而已？
擧個典型的例子，「NewsPicks」就經常成為這些人「嘴」的對象。「NewsPicks」是一個經濟媒體網站。該網站的標語是「讓經濟更有趣」，除了自家報導，還會從國內外超過九十個網站中選出經濟新聞。基本上是免費使用，也可以付費訂閱、閱讀更多文章。
「NewsPicks」最大的特色在於，網站邀請各行各業的名人擔任「Pro Picker」，為讀者選出「精選新聞」，並對新聞做出評論。這些「Pro Picker」的評論大多都鞭辟入裡，我經常看得點頭稱是，吸收各方觀點。
每個月多付五千圓即可成為學術會員，享受各種優惠服務。會員除了可閱讀額外的文章，還能參加Pro Picker的課程活動，每個月收到由幻冬舍和「NewsPicks」共同發行的會刊《NewsPicks Books》。
不過，除了Pro Picker，其他用戶也可以匿名評論文章，有些「自以為是」的評論眞的是看得我一肚子火，不禁心想：「這些人就是世人眼中的高意識系吧。」都是因為這些人，「NewsPicks」才會遭人嘲笑，被貼上「會員都是高意識系」的標籤。
就「NewsPicks」的規模來看，不可能只有高意識系在使用。
該網站的母公司「Uzabase」所公布的股東資料顯示：二○一九年第四季的付費會員約有十五萬人（免費會員為付費會員的幾十倍，約四百萬人），每月經常性會費收入（MRR）為一．七億圓。也就是說，「NewsPicks」光是一年的會員收入就有二十億圓。
不僅如此，「NewsPicks」的廣吿收入還在二○一九年第四季創下過去最高紀錄，二○一九年做出四一．九億圓的亮眼成績。在新冠疫情的蕭條下，仍於二○二○年突破五十億大關。事實上，該網站擁有十五萬名付費會員，這些人絕大部分都是「一般人」，而非世人所想的「高意識系」。
好了！問題來了！為什麼「NewsPicks」的使用者會被貼上「多為高意識系」的標籤呢？
因為，真正多的不是「高意識系」，而是那些喜歡將Picker貼上「高意識系」標籤的人。換句話說，這些「高意識系」其實具有某些容易被貼上標籤的共通點。
關鍵就潛藏於「團體」之中。
「高意識系」有個特徵，就是很喜歡用日文的片假名「烙外文」。比方說，會議資料他們會說「アジェンダ」（Agenda）或是「レジュメ」（Résumé）；分配工作會說「アサイン」（Assign）；後來居上會說「キャッチアップ」（Catch up）；推出服務會說「ローンチ」（Launch）。在複雜的現代商界中，經常能聽到這類詞彙，但如果太頻繁地使用，就會給人一種「臭屁顯擺」、「自以為懂很多」的印象。
順帶一提，我在行銷業界和創投業界已經待了很長一段時間，這類行業的人士談話之間眞的會夾雜很多這類用語，有時感覺實在有些多餘。當然，他們對這些詞彙都非常了解，但有些人卻不分時地、自顧自地滔滔不絕，也不管別人愛不愛聽。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。