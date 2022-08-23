《掌握人的煩惱就大賣！惡魔行為經濟學》：什麼是「高意識系」？人類自古至今未曾改變的慾望到底是什麼？

文：松本健太郎

「高意識系」受人矚目的原因

「高意識系」（意識高い系」是二○一○年代開始被普遍使用的日文新詞。

這個詞彙首次出現是在二○○○年代初期，當時將「能力超群，年紀輕輕就學富五車的優秀學生」稱為「高意識學生」，許多就職活動還以「高意識學生」為標語擧辦研討會。

之後這個詞彙流傳到mixi、推特、Facebook等社群網站，年輕人開始謠傳「高意識學生」找工作無往不利，許多學生開始模仿「高意識學生」的行為。

大概是因為這個原因，這個詞於二○○八年出現貶義，大家開始用「高意識學生」來嘲笑那些「純高調」的言行。

原本「高意識系」僅用來形容大學生，但隨著這批大學生出社會、成為上班族或家庭主婦後，形容對象也隨之擴大。到了二○一○年代，人們開始將這群人總稱為「高意識系」。

「高意識系」的人主要有以下特徵——

過度表現自我，但「沒有內涵」。 熱衷於舉辦讀書會、拓寬人脈，但「成效不彰」。 瞎忙空轉，卻「剛愎自用」。

不過，至今我從未遇過自稱是「高意識系」的人。這大概是因為，「高意識系」並非自我評價，而是他人的看法。觀察上面三個特徵你會發現，這些特徵都很主觀，並非他人能夠置喙的內容，要評論某人是「高意識系」實在有些牽強。

二○一二年常見陽平出版了《名為「高意識系」的疾病》（「意識高い系」）という病，Best新書出版），二○一七年古谷經衡也出版了《「高意識系」研究》（「意識高い系」の研究，文春新書出版），兩人各自在書中定義了「高意識系」，但那只是他們的想法，並無客觀統一的標準。

在我看來，很多人只是將「自己看不爽的人」貼上「高意識系」的標籤。

這些被稱為「高意識系」的人或許有做不好的地方，但在沒有明確定義的情況下，就把別人貼上「高意識系」標籤，這跟「中世紀歐洲的獵巫行動」有什麼兩樣呢？

「高意識系」都愛用NewsPick？

只要在星巴克咖啡長時間用MacBook Air工作，又或是參加名人開設的線上沙龍（月費制線上社群），就會被網友謔稱是高意識系。

這種論調可以吐槽的點實在太多了，所以在羅多倫咖啡或Noir咖啡長時間工作就可以嗎？藝人粉絲俱樂部跟線上沙龍又差在哪裡？這些一天到晚說別人是「高意識系」的人，講話之前有經過深思熟慮嗎？還是只是想要嘴一下別人而已？

擧個典型的例子，「NewsPicks」就經常成為這些人「嘴」的對象。「NewsPicks」是一個經濟媒體網站。該網站的標語是「讓經濟更有趣」，除了自家報導，還會從國內外超過九十個網站中選出經濟新聞。基本上是免費使用，也可以付費訂閱、閱讀更多文章。

「NewsPicks」最大的特色在於，網站邀請各行各業的名人擔任「Pro Picker」，為讀者選出「精選新聞」，並對新聞做出評論。這些「Pro Picker」的評論大多都鞭辟入裡，我經常看得點頭稱是，吸收各方觀點。

每個月多付五千圓即可成為學術會員，享受各種優惠服務。會員除了可閱讀額外的文章，還能參加Pro Picker的課程活動，每個月收到由幻冬舍和「NewsPicks」共同發行的會刊《NewsPicks Books》。

不過，除了Pro Picker，其他用戶也可以匿名評論文章，有些「自以為是」的評論眞的是看得我一肚子火，不禁心想：「這些人就是世人眼中的高意識系吧。」都是因為這些人，「NewsPicks」才會遭人嘲笑，被貼上「會員都是高意識系」的標籤。

就「NewsPicks」的規模來看，不可能只有高意識系在使用。

該網站的母公司「Uzabase」所公布的股東資料顯示：二○一九年第四季的付費會員約有十五萬人（免費會員為付費會員的幾十倍，約四百萬人），每月經常性會費收入（MRR）為一．七億圓。也就是說，「NewsPicks」光是一年的會員收入就有二十億圓。

不僅如此，「NewsPicks」的廣吿收入還在二○一九年第四季創下過去最高紀錄，二○一九年做出四一．九億圓的亮眼成績。在新冠疫情的蕭條下，仍於二○二○年突破五十億大關。事實上，該網站擁有十五萬名付費會員，這些人絕大部分都是「一般人」，而非世人所想的「高意識系」。

好了！問題來了！為什麼「NewsPicks」的使用者會被貼上「多為高意識系」的標籤呢？

因為，真正多的不是「高意識系」，而是那些喜歡將Picker貼上「高意識系」標籤的人。換句話說，這些「高意識系」其實具有某些容易被貼上標籤的共通點。

關鍵就潛藏於「團體」之中。

「高意識系」有個特徵，就是很喜歡用日文的片假名「烙外文」。比方說，會議資料他們會說「アジェンダ」（Agenda）或是「レジュメ」（Résumé）；分配工作會說「アサイン」（Assign）；後來居上會說「キャッチアップ」（Catch up）；推出服務會說「ローンチ」（Launch）。在複雜的現代商界中，經常能聽到這類詞彙，但如果太頻繁地使用，就會給人一種「臭屁顯擺」、「自以為懂很多」的印象。

順帶一提，我在行銷業界和創投業界已經待了很長一段時間，這類行業的人士談話之間眞的會夾雜很多這類用語，有時感覺實在有些多餘。當然，他們對這些詞彙都非常了解，但有些人卻不分時地、自顧自地滔滔不絕，也不管別人愛不愛聽。