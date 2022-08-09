中共軍演空中戰力分析：為什麼是派Su-30來侵擾台灣，而不是性能更強的Su-35？
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以現階段中共的戰力，還難以掌握台海上空制空權，相信美軍也不會坐視不管。當然也不是說，有了美軍的力量台灣就可以高枕無憂，該提升的戰力還是該有所提升。
打從美國眾議院議長裴洛西8月2日抵達台北松山機場後，中共便宣布對台灣實施軍事演習，並於8月3日當天破天荒派出殲-16五架、殲-11六架以及Su-30MKK共16架飛越海峽中線。這雖然不是第一次海峽中線被挑戰，但是與2016年以來共機騷擾台灣空域最大的不同之處，在於這次派來的27架飛機通通都是戰鬥機，不像以往般有轟-6轟炸機或者運-8反潛機、技偵機伴飛。
此次派來的俄製Su-30MKK戰鬥機數量高達16架，當然如果我們把殲-16這款以Su-30MKK為藍圖逆向工程打造的國產戰鬥機算進去，數量可能還高達21架。同樣的，這不是Su-30MKK第一次出現在台灣周邊空域，卻是第一次以大編隊出現在北台灣空域。以Su-30MKK高達2.5馬赫的飛行速度，給中華民國空軍的反應時間其實只有5到6分鐘。
直到8月7日為止，幾乎天天都有Su-30MKK現身台灣北部空域，5日當天數量更是多達24架。過去提及台海空戰，筆者向來認為中華民國空軍最主要的敵手是殲-10。一來殲-10數量遠比殲-20或者FC-31等五代機還要多，二來則是像殲-16、Su-30MKK或者Su-35SK等蘇愷機，顯然是為了在東海或南海等高強度戰場與美軍較量而設計，用來對付中華民國空軍未免殺雞用牛刀。
假若16架或者24架Su-30MKK真的不顧一切向台灣直撲而來，以目前中華民國空軍第2聯隊在新竹基地只有不到40架幻象2000-5的情況來看，恐怕招架起來會十分吃力。待2026年「鳳翔專案」的66架全新F-16V交機，搭配「鳳展專案」性能提升成F-16V的F-16A/B型142架，F-16戰鬥機將全面取代幻象2000-5與IDF成為中華民國空軍的主力機種。
而殲-10戰鬥機，尤其是裝備主動相控陣列雷達的殲-10C，更是專門為了對抗F-16V型所量身打造的對手。殲-10的性能未必勝過F-16，卻絕對在數量上佔壓倒性的優勢，那為何還要數量如此之大的蘇愷來干擾北台灣的空域？是否代表中共的用意不只是要對付中華民國空軍？關於這些問題，我們就先從為什麼來的是Su-30MKK開始談起。
為什麼是Su-30MKK？
首先我們不能以美軍的命名法則來看待俄軍的命名法則，比如F-15與F-16為兩款完全不同的戰鬥機，但是當我們看待Su-30和Su-35的時候就不能完全用這樣的態度。因為Su-30與Su-35的關係，其實更像是F-16A/B型與F-16V型的關係一樣，都是Su-27戰鬥機的衍生型。他們都有一項共同任務，那就是反制美國空軍的F-15戰鬥機，統稱為「側衛」（Flanker）。
中共為蘇愷系列戰機的其中一個國外主要客戶，從1990年代起就從俄羅斯先後引進了Su-27SK、Su-27UBK、Su-30MKK、Su-30MK2以及Su-35SK等「側衛」家族成員。透過逆向工程，中共又成功研發了國產版的三款「側衛」戰鬥機，即仿造自Su-27的殲-11、Su-30的殲-16甚至於Su-33的殲-15艦載機。其中Su-33的藍圖，又是由烏克蘭提供給中共。
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