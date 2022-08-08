新加坡移工故事展「你看見我了嗎」，用影像拉近民眾與移工的距離
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新加坡成為繁榮先進國家，移工是背後不可或缺的角色之一。「你看見我了嗎？」展覽在新加坡慈濟人文青年中心登場，集結43位移工的故事，盼拉近新加坡民眾與他們的距離，更了解移工生活日常。
（中央社）新加坡成為繁榮先進國家，移工是背後不可或缺的角色之一。「你看見我了嗎？」展覽8月7日登場，集結43位移工的故事，盼拉近新加坡民眾與他們的距離，更了解移工生活日常。
「你看見我了嗎？」（Do You See Me?）展覽由新加坡慈濟人文青年中心與新創公司IAMinVISIBLE合辦，匯集來自印度、印尼、菲律賓、泰國、中國、孟加拉及緬甸等43位移工的生命故事。展期至31日。
展覽於慈濟人文青年中心舉行，其中一位菲律賓移工的故事寫道，雖然家鄉生活貧困，每天還是有3餐可吃，「但在這裡，吃飯時間只有10分鐘，且要站著吃」。
儘管生活不易，「保持正面思考、有毅力、要堅強」是支持她的動力，「我知道我夠堅強，能面對這些挑戰，直到看到光的那一天」。
另一名同樣來自菲律賓的移工分享，她離家到新加坡工作時，兒子只有9個月大，如今，兒子已經10歲了。雖然母子分隔兩地並不容易，但兒子一句「媽媽，我愛你」就是支持她在新加坡更努力工作的力量。
除了家事類勞工外，移工也是新加坡營建業的主要勞力來源之一。一位來自孟加拉的移工故事寫道，「腿痛、背痛、肌肉痠痛，在新加坡的工作很辛苦」。
他坦言，營建業的工作涉及很多體力活，睡覺時間最多只有5小時左右，有時食物還會有臭味或甚至壞掉。「我很感激在新加坡工作的機會，食物品質能改善的話，就更好了」。
每個移工故事都附有他們的照片，民眾也可以在看板上留言寫下鼓勵移工的話。除了展覽，主辦單位今天也邀請4位移工到現場分享自己的生命故事。
來自菲律賓的維加拉（Janelyn Vergara）接受中央社記者訪問時表示，來新加坡工作的最大挑戰是「害怕」，怕被批評、怕被拒絕、怕被誤解，所以無法好好表達自己，特別是面對雇主的時候。
不過，後來維加拉鼓起勇氣向雇主說出自己的感受，才發現對方是很好的人，還鼓勵她分享自己的感覺，這讓她十分感激。
已在新加坡工作超過7年的她說，就像很多其他家事類外籍移工一樣，她來新加坡工作的原因是為了養家，希望讓女兒過更好的生活。
長期關懷移工的A Good Space Co-operative總經理吳承秘受訪表示，故事展這類活動提供移工一個平台分享故事，讓新加坡民眾了解，移工在工作之餘，也有理想、有夢想。
他說，這也是向移工表達感謝的機會。移工協助新加坡的建設，包括商業大樓、工作場所等，家事類勞工則幫忙照顧家中小孩、長輩，讓年輕一代可以外出工作，有助經濟更繁榮。
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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