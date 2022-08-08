台積電先進製程2奈米廠2025年量產，台電砸148億穩定電力供給
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但是近日台灣屢傳停電、跳電還是電網問題，台電在今年啟動4項計畫投入下心台幣785億元，其中針對台積電2奈米廠的用電需求匡列達148億元，興建寶山超高壓變電所，台積電亦逐步強化不斷電系統（UPS）因應未來各種變數。
近年來台灣供電不穩消息頻傳，台電為了穩定護國神山——台積電（TSMC）先進製程2奈米廠和新竹科學園區的電力供給，預計砸下新台幣148億興建寶山超高壓變電所；而台積電亦逐步強化不斷電系統，因應未來不可預測的天災人禍。
2奈米將2025年量產，台電砸148億穩定用電
台積電作為全球半導體製造的領航業者，目前在積極為電晶體架構的2奈米製程做好準備，據台積電總裁魏哲家今年6月在美國舉辦「北美技術論壇」揭露，2奈米將2025年開始量產。
台積電也指出，2奈米製程技術自N3大幅往前推進，在相同功耗下，速度更快達到10至15%，或在相同速度下，功耗又能降低25至30%，開啟了高效能的新紀元，在產業界上具有相當優勢。
2奈米製程將落地於新竹寶山，打造4座12吋晶圓廠，組成Fab 20超大晶圓廠，然而根據綠色和平調查指出，半導體產業極其耗電，光是台積電就使用了台灣全部電力的近5%，今（2022）年還會再上升達到7.2%。這也意味著「電力穩定」幾乎成為台積電運作的命脈。
但是近日台灣屢傳停電、跳電還是電網問題，都讓產業界感到憂心。根據《工商時報》報導，為了穩定供電，台電在今年啟動4項計畫投入下心台幣785億元，其中針對台積電2奈米廠的用電需求匡列達148億元，興建寶山超高壓變電所。
除了寶山超高壓變電所外，台積電早在多年前已經多管齊下，將電力供應短缺或因天災人禍導致電力中斷納入風險考量。據台積電釋出的長期計畫要「開源也要節流」，在廠區智能節電上下足功夫，接著是汰換不斷電系統（UPS）的鉛酸電池，改以鋰鐵電池因應，預計將在2030年全數廠區都會轉換完成，
台積電不斷電系統，要開源也節流
在電力系統方面，台積電曾找上數家業者，包含儲盈、長園科、昇陽半旗下昇陽電池，隨著近年儲能產業受新能源帶動下開始大放異彩，也有更多後進之秀加入戰局，像是台泥、台達電還有鴻海等。
IC設計創意David向我們透露，近年來台灣頻傳跳電風波，半導體中下產業界已有危機意識，紛紛打造或強化不斷電系統，再加上台灣本是颱風、地震頻繁的地區，因此多數大廠均有所佈局；再加上氣候變遷，極端高溫成為常態，夏季用電量不斷升高，過去不斷電系統常見大型企業，現在也多下向延伸到中小企業，意味不斷電市場正不斷擴大。
台積電表示，除了要不斷電更要符合「能源使用效率」。一般的不斷電系統為了能在電壓瞬降時發揮保護機制，必須「24小時」透過整流器充電儲能，再經由逆變器供電，因此平時運轉額外增加了5%耗能。然而台積電在2016年與UPS供應商攜手開發UPS節能運轉模式，提供業界更多節能選擇，提升能源使用效率。
此外，台電高層也向《工商時報》透露，除了設置新電研所之外，由於未來北部東半邊新電源開發吃緊，因此將在深澳園區設立儲能設備，透過保存的舊深澳電廠輸電線路，作為未來儲能設備連接電網，提升供電穩定度。
整體而言，據台灣電力長期規劃，協和、興達和通霄等3座電廠的新增燃氣機組更新計畫，同時大潭電廠也在增建燃氣複循環機組，總計4大電廠計畫金額高達新台幣4886億元，陸續在2026年完工啟用，力圖強化台灣電力供給。
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核稿編輯：翁世航
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商