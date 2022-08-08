台積電先進製程2奈米廠2025年量產，台電砸148億穩定電力供給

近年來台灣供電不穩消息頻傳，台電為了穩定護國神山——台積電（TSMC）先進製程2奈米廠和新竹科學園區的電力供給，預計砸下新台幣148億興建寶山超高壓變電所；而台積電亦逐步強化不斷電系統，因應未來不可預測的天災人禍。

2奈米將2025年量產，台電砸148億穩定用電

台積電作為全球半導體製造的領航業者，目前在積極為電晶體架構的2奈米製程做好準備，據台積電總裁魏哲家今年6月在美國舉辦「北美技術論壇」揭露，2奈米將2025年開始量產。

台積電也指出，2奈米製程技術自N3大幅往前推進，在相同功耗下，速度更快達到10至15%，或在相同速度下，功耗又能降低25至30%，開啟了高效能的新紀元，在產業界上具有相當優勢。

2奈米製程將落地於新竹寶山，打造4座12吋晶圓廠，組成Fab 20超大晶圓廠，然而根據綠色和平調查指出，半導體產業極其耗電，光是台積電就使用了台灣全部電力的近5%，今（2022）年還會再上升達到7.2%。這也意味著「電力穩定」幾乎成為台積電運作的命脈。

但是近日台灣屢傳停電、跳電還是電網問題，都讓產業界感到憂心。根據《工商時報》報導，為了穩定供電，台電在今年啟動4項計畫投入下心台幣785億元，其中針對台積電2奈米廠的用電需求匡列達148億元，興建寶山超高壓變電所。

除了寶山超高壓變電所外，台積電早在多年前已經多管齊下，將電力供應短缺或因天災人禍導致電力中斷納入風險考量。據台積電釋出的長期計畫要「開源也要節流」，在廠區智能節電上下足功夫，接著是汰換不斷電系統（UPS）的鉛酸電池，改以鋰鐵電池因應，預計將在2030年全數廠區都會轉換完成，

台積電不斷電系統，要開源也節流

在電力系統方面，台積電曾找上數家業者，包含儲盈、長園科、昇陽半旗下昇陽電池，隨著近年儲能產業受新能源帶動下開始大放異彩，也有更多後進之秀加入戰局，像是台泥、台達電還有鴻海等。

IC設計創意David向我們透露，近年來台灣頻傳跳電風波，半導體中下產業界已有危機意識，紛紛打造或強化不斷電系統，再加上台灣本是颱風、地震頻繁的地區，因此多數大廠均有所佈局；再加上氣候變遷，極端高溫成為常態，夏季用電量不斷升高，過去不斷電系統常見大型企業，現在也多下向延伸到中小企業，意味不斷電市場正不斷擴大。

台積電表示，除了要不斷電更要符合「能源使用效率」。一般的不斷電系統為了能在電壓瞬降時發揮保護機制，必須「24小時」透過整流器充電儲能，再經由逆變器供電，因此平時運轉額外增加了5%耗能。然而台積電在2016年與UPS供應商攜手開發UPS節能運轉模式，提供業界更多節能選擇，提升能源使用效率。

此外，台電高層也向《工商時報》透露，除了設置新電研所之外，由於未來北部東半邊新電源開發吃緊，因此將在深澳園區設立儲能設備，透過保存的舊深澳電廠輸電線路，作為未來儲能設備連接電網，提升供電穩定度。

整體而言，據台灣電力長期規劃，協和、興達和通霄等3座電廠的新增燃氣機組更新計畫，同時大潭電廠也在增建燃氣複循環機組，總計4大電廠計畫金額高達新台幣4886億元，陸續在2026年完工啟用，力圖強化台灣電力供給。

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核稿編輯：翁世航