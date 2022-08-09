裴洛西訪台只是象徵性支持，擴大軍事合作才是實質——美台聯合軍演是時候了
我們想讓你知道的是
美國與台灣仍有機會將危機化為轉機，把裴洛西訪台變成對美台雙方有實質助益的事件，藉此強化美台雙方的軍事合作與默契，將是非常重要的進展。
文：王臻明
美國眾議院議長裴洛西不顧中國的強烈反彈，決定訪台，由於事前胡錫進等人已揚言不惜攻擊裴洛西的專機，而引發美中兩強權的對峙情勢。
美軍為了確保裴洛西的安全，不只派遣雷根號航空母艦戰鬥群前往菲律賓附近待命，大批空中加油機也飛抵沖繩美軍基地，以做好萬全準備。在裴洛西抵台後，中國更立刻宣布，將在台灣周邊海域進行三天實彈演習，並劃定多處禁航區，等於封鎖台灣，以做為報復。這場台灣危機，需要美國與台灣共同面對，偏偏雙方的軍事合作仍欠缺最重要的聯合作戰規劃，在緊急之時不易配合。
美台聯合軍演是時候了
雖然美國與台灣平日的軍事交流很頻繁。除了軍售、技術支援、人員協訓與情報交換外，還有許多低調未公開的活動，但是最重要的聯合演習，因政治問題一直沒有辦法展開。
雖然美國國會近年來多次在《國防授權法案》中，建議行政單位邀請台灣參與環太平洋演習，不過因為諸多現實考量，一直未能實現。導致美軍與國軍在聯合作戰上，處於完全空白的狀態。此次裴洛西來台，台海陷入新一輪的危機中，再度顯示出這個問題的急迫性，美台雙方在平日缺乏共同演練下，有許多必須建立的準則，都付之闕如。
比如美軍要派遣戰機護送裴洛西到什麼地方，交接給台灣空軍戰機，這不只攸關台灣的主權問題，也考驗著雙方的敵我識別能力與作戰分界線的劃分。在承平時期，裴洛西的專機是個單一目標，美台雙方容易管理、溝通與識別，萬一演變成區域衝突，甚至是全面性戰爭，整個空域將變得極為複雜。
在兵不厭詐之下，如何確定不明目標是支援我方的友軍，還是充滿威脅的敵軍，都需要事前商定，充足訓練。甚至如何在戰火中劃出一條安全的空中走廊，避免誤擊前來支援台灣的友軍軍機，都非常重要。
這樣的問題不只出現在空中，包括水面與水下都有一樣的情況。長期以來美國對於台灣發展潛艦戰力，一直持保留的態度，除了擔心這種攻擊性武器，容易讓台海情勢失控外，另一個重要的考量，就是戰時識別不易。憂心台灣的潛艦誤擊在台灣周邊海域活動的美軍潛艦，或美軍潛艦誤擊台灣的潛艦，讓作戰情勢變得更混亂。
美國不太願意出售長程攻擊武器，其實也有部分是因為相同的原因。但是台灣近年來不只已展開潛艦國造計畫，更研發射程越來越長的反艦與巡弋飛彈，都讓這個問題，變得更為迫切。
特別是台海問題近期已成為國際焦點，在裴洛西訪台外，日本政界的重要人士石破茂，也早一步抵達台灣。他曾擔任防衛大臣等重要職務，也是未來的首相熱門人選之一，率領一同來訪的「思考日本安全保障議員之會」，更包括多名前後任國防官員。
石破茂除了重申台灣有事等於日本有事，也提及日本應該針對台海問題，建立更明確的法律規範，這無疑暗示未來日本自衛隊可能進一步與國軍合作。再加上澳洲朝野都呼籲要積極反制中國威脅，澳軍已經常進入南海一帶操演，歐洲國家也更重視印太情勢，包括英、法、德等國都曾派遣軍艦到印太地區活動，台灣更應開始思考如何與他國部隊接觸。
裴洛西訪台是象徵意義，擴大軍事合作才是實質
中國過去阻止世界各國與台灣有任何軍事交流，動輒揚言強烈報復，但此次裴洛西訪台，卻剛好是一個可以突破的機會。中國接下來採取激烈行動，來恫嚇台灣，美國勢必要有所回應，台灣政府可以藉此爭取與美軍進行更多的聯合軍事行動，以做為反制的手段。以清楚地傳達出，中國的軍事威脅與報復如果不斷升級，等同於讓美台雙方的軍事合作關係進一步突破。
裴洛西訪台只是傳達象徵性的支持，但美台之間擴大軍事合作，則是實質的進展，可讓中國自己權衡繼續升高情勢的利弊得失。
這些聯合軍事行動，不一定是最令中國忌憚的美台聯合演習，而可能是雙方軍艦同時出現在鄰近海域，共同執行巡弋任務，或建立海上遭遇行動準則、彼此通訊的方法，或由雙方戰機接力監控中國活動。
如目前通過宮古海峽南下的解放軍軍機，在宮古海峽附近，都由日本航空自衛隊攔截，到了台灣東部空域時改由國軍戰機伴飛，雖然雙方未言明這是軍事合作，卻已具備雛形。美國過去避免與台灣進行聯合軍事行動，是希望不要激怒中國，但在中國先挑起緊張情勢下，美台雙方有機會反過來將聯合軍事行動變成遏止中國的手段。
其實可以想見，不論裴洛西有沒有訪台，未來中國的軍機與艦隊，進入菲律賓海或穿越巴士海峽進行演訓，肯定會變得更頻繁。美國在強化第一島鏈防線時最大的問題，在於台灣與美國沒有邦交，難以進行官方的軍事合作。
美國不想因此升高兩岸情勢的考量可以理解，但裴洛西訪台一事，已說明在中國的野心下，任何合理的交流活動，都隨時可能被冠上罪名。除非美國想退出整個太平洋，拱手將世界霸主的地位交給中國，否則這樣的退讓永無止境。美台雙方都應該積極尋找突破的機會，以彌補過去的空白。
美國與台灣仍有機會將危機化為轉機，把裴洛西訪台變成對美台雙方有實質助益的事件，藉此強化美台雙方的軍事合作與默契，將是非常重要的進展。因為台灣長期無法與友邦進行聯合演習的問題，影響其實非常的大。除了喪失進行安全合作的機會，也讓國軍無法獲得最新的作戰觀念，在軍備武器的籌獲也受到重重限制下，與友邦部隊的差距越拉越大。
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
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