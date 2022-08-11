北京發布習近平任內首本對台白皮書，學者分析：更堅定促統，向國際社會「亮劍」
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前兩份白皮書誕生於江澤民主政時代，而正值習近平的「新時代」、「新征程」，北京透過一連串對台軍演和白皮書，一方面對內呼應14億人的民族主義情緒，另一方面也對國際社會亮劍。
（中央社）針對中國發布對台白皮書，駐美代表蕭美琴接受美媒專訪時表示，北京透過恫嚇與威脅以逼迫台灣接受中國的政治條件，但這不是台灣想要的，台灣不會被恫嚇或被迫犧牲努力爭取且得來不易的民主。
在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍連日在台灣周邊軍演，升高台海緊張局勢。
蕭美琴今天接受《微軟國家廣播公司》（MSNBC）訪問時表示，數十年來，台灣一直面臨來自中國的威脅，早已是司空見慣。儘管近來共軍演習強度確實令人擔憂，但「我們不會因此影響我們的生活方式和呼吸自由空氣的渴望」。
除了軍演，中國國務院台灣事務辦公室與國務院新聞辦公室也發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，闡述中共18大以來，北京對台的基本方針與有關政策。這也是中國國家主席習近平上任後首次發布對台白皮書。
對此，蕭美琴表示，北京目前的策略是透過恫嚇與威脅以迫使台灣接受中國的政治條件，而這就如同白皮書中所闡述、北京一直在香港使用的措施，亦即「一國兩制」。但香港基本權利悲劇般倒退，言論、結社與新聞自由遭到剝奪，「這不是台灣人民想要的」，台灣不會被恫嚇或被迫犧牲努力爭取且得來不易的民主。
中國發布的對台白皮書含5項內容，包括台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變；中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一；祖國完全統一進程不可阻擋；在新時代新征程上推進祖國統一；實現祖國和平統一的光明前景。
蕭美琴指出，台灣致力於強化防禦。但她也強調，台灣無意與中國進行軍備競賽，最終目標是嚇阻，因此努力透過不對稱防禦戰略以強化自身能力，阻止中國以武力實現其政治目的。
與此同時，蕭美琴指出，台灣也強化公眾對這類威嚇的免疫力，不僅包括軍事威脅，還包括經濟脅迫、網路攻擊、社會中的政治影響力運動。中國有許多工具，台灣必須多元化因應。
她指出，同樣重要的是，台灣也需要國際友人。在此關鍵時刻，需要朋友與台灣站在一起，需要朋友與台灣一同發聲。她強調，使用武力不僅破壞台海和平，也破壞世界，世界不會容忍使用武力解決政治爭端。
在被問及對「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）的看法時，蕭美琴對美國國會數十年來的跨黨派支持表示感謝。她指出，中國的好戰行為與挑釁行動，讓外界對此更加關注，並與台灣合作共同因應這些威脅。她期望透過這樣的立法舉措，為台灣提供有效工具，共同打擊侵略行為，維護符合所有人利益的和平。
學者：更堅定促統，向國際社會「亮劍」
學者張五岳分析，中國今天公布習近平任內第1本對台白皮書應醞釀已久，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台和各國執行「一中政策」的近況，加速這本白皮書問世。
張五岳並提到，這份白皮書更堅定「促統」。而相較1993和2000年的白皮書，本次對統一後的規劃未再提「不派行政人員和軍隊駐台」，一方面是因主客觀環境不同，另一方面香港「反送中」抗爭也影響北京對一國兩制的想法。
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受《中央社》電訪時說，白皮書的發布是中國「在關鍵性時刻表達自身立場和作為」。
他說，1993年9月北京公布第一份白皮書「台灣問題與中國統一」的背景，是在第一次辜汪會談後，前總統李登輝推動「重返聯合國」，請友邦發聲支持台灣，引起陸方不滿，因此北京在當年聯合國大會前發表首份對台白皮書。
2000年的「一個中國的原則與台灣問題」白皮書，是因前一年李登輝描述兩岸為「特殊的國與國關係」，且接下來的總統大選有可能由非國民黨的候選人勝出，讓北京發表第2份對台白皮書。
張五岳說，歷次白皮書的發表都與國際因素有關，本次也不例外。美中大國對抗格局，和國際社會日益關注台海和平穩定是其大背景。這份白皮書應醞釀已久，不會倉促成事，而裴洛西訪台，一定程度加速了它的問世。
他也提到，美日等國在強調「一中政策」下，仍基於國家需要和台灣發展關係，以及推動互訪，這讓北京認為有必要對此表達立場。因此，這份白皮書可見大量對國際法論述的攻防，包括延伸聯合國第2758決議案對中華民國主權的解釋，和否定《舊金山和約》的效力。
張五岳說，前兩份白皮書誕生於江澤民主政時代，而正值習近平的「新時代」、「新征程」，北京透過一連串對台軍演和白皮書，一方面對內呼應14億人的民族主義情緒，另一方面也對國際社會亮劍。
另外，相較於前兩份，本次白皮書也表達更堅定的「促統」立場。張五岳說，這份白皮書談到「統一」129次，是呼應習近平2019年提出「一國兩制台灣方案」，強化了統一使命。
值得注意的是，不同於前兩次白皮書指「統一後」北京不派行政人員和軍隊駐台，本次白皮書未有相關表述。有評論認為這是北京對台灣實行「一國兩制」的空間縮小。
張五岳認為，這是因時空背景不同：台灣在前兩部白皮書正值國民黨執政時期，兩岸雖有政治分歧，仍有許多歷史臍帶連結；目前則是民進黨執政，國際環境也不同，論述力度自然不同。
對於駐軍和派任官員議題，他認為，香港2019年「反送中」抗爭情勢，也影響北京對實施「一國兩制」兩制的思維，「這不代表北京已經有清楚的作法，但香港情勢確實影響（北京）實施『一國兩制』的想法」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。