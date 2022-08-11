北京發布習近平任內首本對台白皮書，學者分析：更堅定促統，向國際社會「亮劍」

（中央社）針對中國發布對台白皮書，駐美代表蕭美琴接受美媒專訪時表示，北京透過恫嚇與威脅以逼迫台灣接受中國的政治條件，但這不是台灣想要的，台灣不會被恫嚇或被迫犧牲努力爭取且得來不易的民主。

在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍連日在台灣周邊軍演，升高台海緊張局勢。

蕭美琴今天接受《微軟國家廣播公司》（MSNBC）訪問時表示，數十年來，台灣一直面臨來自中國的威脅，早已是司空見慣。儘管近來共軍演習強度確實令人擔憂，但「我們不會因此影響我們的生活方式和呼吸自由空氣的渴望」。

除了軍演，中國國務院台灣事務辦公室與國務院新聞辦公室也發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，闡述中共18大以來，北京對台的基本方針與有關政策。這也是中國國家主席習近平上任後首次發布對台白皮書。

對此，蕭美琴表示，北京目前的策略是透過恫嚇與威脅以迫使台灣接受中國的政治條件，而這就如同白皮書中所闡述、北京一直在香港使用的措施，亦即「一國兩制」。但香港基本權利悲劇般倒退，言論、結社與新聞自由遭到剝奪，「這不是台灣人民想要的」，台灣不會被恫嚇或被迫犧牲努力爭取且得來不易的民主。

中國發布的對台白皮書含5項內容，包括台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變；中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一；祖國完全統一進程不可阻擋；在新時代新征程上推進祖國統一；實現祖國和平統一的光明前景。

蕭美琴指出，台灣致力於強化防禦。但她也強調，台灣無意與中國進行軍備競賽，最終目標是嚇阻，因此努力透過不對稱防禦戰略以強化自身能力，阻止中國以武力實現其政治目的。

與此同時，蕭美琴指出，台灣也強化公眾對這類威嚇的免疫力，不僅包括軍事威脅，還包括經濟脅迫、網路攻擊、社會中的政治影響力運動。中國有許多工具，台灣必須多元化因應。

她指出，同樣重要的是，台灣也需要國際友人。在此關鍵時刻，需要朋友與台灣站在一起，需要朋友與台灣一同發聲。她強調，使用武力不僅破壞台海和平，也破壞世界，世界不會容忍使用武力解決政治爭端。

在被問及對「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）的看法時，蕭美琴對美國國會數十年來的跨黨派支持表示感謝。她指出，中國的好戰行為與挑釁行動，讓外界對此更加關注，並與台灣合作共同因應這些威脅。她期望透過這樣的立法舉措，為台灣提供有效工具，共同打擊侵略行為，維護符合所有人利益的和平。

學者：更堅定促統，向國際社會「亮劍」

學者張五岳分析，中國今天公布習近平任內第1本對台白皮書應醞釀已久，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台和各國執行「一中政策」的近況，加速這本白皮書問世。

張五岳並提到，這份白皮書更堅定「促統」。而相較1993和2000年的白皮書，本次對統一後的規劃未再提「不派行政人員和軍隊駐台」，一方面是因主客觀環境不同，另一方面香港「反送中」抗爭也影響北京對一國兩制的想法。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受《中央社》電訪時說，白皮書的發布是中國「在關鍵性時刻表達自身立場和作為」。

他說，1993年9月北京公布第一份白皮書「台灣問題與中國統一」的背景，是在第一次辜汪會談後，前總統李登輝推動「重返聯合國」，請友邦發聲支持台灣，引起陸方不滿，因此北京在當年聯合國大會前發表首份對台白皮書。

2000年的「一個中國的原則與台灣問題」白皮書，是因前一年李登輝描述兩岸為「特殊的國與國關係」，且接下來的總統大選有可能由非國民黨的候選人勝出，讓北京發表第2份對台白皮書。

張五岳說，歷次白皮書的發表都與國際因素有關，本次也不例外。美中大國對抗格局，和國際社會日益關注台海和平穩定是其大背景。這份白皮書應醞釀已久，不會倉促成事，而裴洛西訪台，一定程度加速了它的問世。

他也提到，美日等國在強調「一中政策」下，仍基於國家需要和台灣發展關係，以及推動互訪，這讓北京認為有必要對此表達立場。因此，這份白皮書可見大量對國際法論述的攻防，包括延伸聯合國第2758決議案對中華民國主權的解釋，和否定《舊金山和約》的效力。

張五岳說，前兩份白皮書誕生於江澤民主政時代，而正值習近平的「新時代」、「新征程」，北京透過一連串對台軍演和白皮書，一方面對內呼應14億人的民族主義情緒，另一方面也對國際社會亮劍。

另外，相較於前兩份，本次白皮書也表達更堅定的「促統」立場。張五岳說，這份白皮書談到「統一」129次，是呼應習近平2019年提出「一國兩制台灣方案」，強化了統一使命。

值得注意的是，不同於前兩次白皮書指「統一後」北京不派行政人員和軍隊駐台，本次白皮書未有相關表述。有評論認為這是北京對台灣實行「一國兩制」的空間縮小。

張五岳認為，這是因時空背景不同：台灣在前兩部白皮書正值國民黨執政時期，兩岸雖有政治分歧，仍有許多歷史臍帶連結；目前則是民進黨執政，國際環境也不同，論述力度自然不同。

對於駐軍和派任官員議題，他認為，香港2019年「反送中」抗爭情勢，也影響北京對實施「一國兩制」兩制的思維，「這不代表北京已經有清楚的作法，但香港情勢確實影響（北京）實施『一國兩制』的想法」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航