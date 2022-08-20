藍祖蔚《朱延平七日談》：音樂與商業的成功置入《七匹狼》，〈永遠不回頭〉大合唱震撼人心
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透過影評人藍祖蔚精闢的視點及提問，以一日一對談共七個主題，分別由七部經典作品《七匹狼》、《異域》、《小丑》、《天生一對》、《大尾鱸鰻》、《挖洞人》、《狗蛋大兵》延伸出朱延平導演的電影人生故事，並收錄藍祖蔚電影短評七篇，剖析朱延平電影的賣座公式。
文：藍祖蔚
張雨生、庹宗華本色演出放光芒
藍祖蔚：庹宗華的第一場戲很無厘頭，剛退伍的他怎會出現在海邊？然後又會跳上那輛車？那種出場有點亞蘭德倫（Alain Delon）剛出道的樣子， 從造型到跟女生的搭訕戲，都很有歐洲電影的風采？
朱延平：完全不去想邏輯合理性，白沙灣海邊漂亮，出現一輛敞篷車，車上還有一位美女，他帥氣跳上去，多瀟灑浪漫。
白沙灣我最熟了，《異域》在那兒拍，《七匹狼》也是，各種角度的畫面都漂亮，色彩又豔，商業片講究漂亮，海邊黃昏時候色澤最美， 中午十二點一定休息。其實我後來到夏威夷去拍《中國龍》，才知道原來真正的顏色有多漂亮，相較之下，台北的空氣根本是污濁的，灰濛濛的，所以那時候多數的台灣片都很晦澀壓抑。
藍祖蔚：你怎麼調教張雨生和王傑這些新演員？
朱延平：這些新人都很認真努力，庹宗華最厲害，那時候已經拍過《異域》，我對他是用心良苦，劉德華看完《異域》就說：「以後你都不想拍我的戲了吼？戲都在別人身上。」《七匹狼》最精彩的還是在庹宗華身上，那時候他剛失戀，打擊很大，但我對他說：「你長大了，在你的眼睛裡我看到了滄桑。」那是他以前沒有的眼神，《異域》已經有了， 《七匹狼》的浩子變得滄桑、成熟了，會是了不起的演員。
至於張雨生就完全演他自己。張雨生對電影非常好奇，只有他會一直待在我旁邊，看我怎麼擺鏡頭，一直在學，很努力地學拍電影。其他的人沒有戲就躲到車上。只有他會認真看別人怎麼演，輪到自己時也會演幾種樣子給我看。坦白說他對演戲有天分，第一部電影就演成那樣， 很不容易，當時他才是個大學生，把自己可愛的一面毫無隱瞞地奉獻出來。
接著我想找張雨生拍《七匹狼2》，太保說不要勉強，他要演就演。我就跟他談，他說：「導演，我很喜歡《七匹狼》，算是我的代表作， 如果還是這種演法，我覺得就算了。如果有新的概念，新的想法，我還是會跟你一起合作。」我說：「好，你這樣講，就不勉強你。」所以《七匹狼2》就沒有張雨生。劇本也很差，基本上就是硬湊出來的故事，只因為第一集賣錢了，就趕著拍第二集。沒多久，張雨生去當兵了，反而被國防部徵調拍了好幾部戲，都是客串，他很珍惜《七匹狼》，算是他唯一的電影代表作。
藍祖蔚：張雨生在《七匹狼》的紅色戲服很特別，很有設計感，誰的手筆？
朱延平：在那之前，台灣電影哪有造型設計？都是導演自己瞎配，以前的導演萬能，什麼都會都行，我的監製姚奇偉與呂芳智和洪偉明是好友，就找他們一起來幫忙，我很喜歡他們的色彩搭配，整個畫面就漂亮年輕了，張雨生的小帽子配得很好。有奇偉的戲我都拍得比較細，愛電影的他不時會給我一些想法，他會說，導演我剛剛看到手，很有戲，要不要拍個手的特寫？果然只要拍個手握過去的戲，就加了很多分。我大而化之，他會提醒我很多細節。他會提醒說覺得手有戲，覺得蝴蝶結漂亮⋯⋯對我都是很好的監製，幫我很多忙。比較精緻的電影，奇偉就能發揮他的美術強項。
藍祖蔚：姚奇偉一路從蒙太奇到湯臣，你再從湯臣把他挖過來，他的纖細特質非常鮮明。
朱延平：我常跟奇偉說，有你，我的電影都比較細膩。其實他是兼任了美術指導的工作，在那之前，沒有專人來處理這些事。
藍祖蔚：《七匹狼》是台灣電影出現商業置入的首例，甚至因為置入得太強大、太鮮明，引發了不少爭議，這應該也是姚奇偉談出來的結果？
朱延平：主要是黑松汽水置入了不少錢，我們也徹底翻轉了黑松汽水的品牌形象，以前我們只有在喜宴或辦桌的場合上才喝黑松汽水，青少年根本不喝黑松，只喝可口可樂和百事可樂，黑松太土了，但黑松汽水很想打進青少年族群，《七匹狼》整個翻轉黑松汽水形象，嘗到甜頭，後來才會有〈我的未來不是夢〉的廣告歌曲大量在電視上播出。
藍祖蔚：你怎麼置入黑松的？
朱延平：黑松汽水製作了一個超級大的看板，安排張雨生和「月亮」馬萃如跑到下面講事情，結果這也被罵到爆。《聯合報》一篇「七匹狼的七大特色」直接罵我是下流、卑鄙、無恥、低賤，利用這些歌星的身體⋯⋯ 罵到我都看不懂，說我污衊了攝影師去強暴演員，說什麼利用這些青少年的肉體去迷惑觀眾，說真的，我不懂他們究竟在罵些什麼東西，最重要的一點就是罵我恬不知恥地把黑松汽水廣告大剌剌放進電影裡面，連中影都沒有把國民黨的黨徽放到後面，我卻做了這麼下流的事情。
其實我只是先跑了一步，現在誰不這樣做？每部戲不是都有置入？ 我只是跑到前面而已，後來美國片不也很多麥當勞的置入嗎？只有我被罵臭了頭。但我覺得這些OK，三十年前多數人不習慣而已。
好的主題曲是賣座不二法門
藍祖蔚：談談最後大合唱，那首很振奮人心的〈永遠不回頭〉。
朱延平：那場戲我動用了七部機器，在台北合江街中興大學法商學院大禮堂拍。我沒有用臨時演員，所有的現場觀眾都是歌迷，當時還出了事， 兩個送了醫院，那時唱片公司發了消息，說拍電影現場要唱這首歌。大場面唱了兩次，再補了一些歌迷的特寫，事前還教他們要怎麼演，要跟著拍子揮手拍掌，現場大概只能容納一、兩千人吧，結果來了七、八千人，擠都擠不進來，簡直就要暴動了，只好開門放人進來，但是現場已經擠到連玻璃門都變形破掉，滿地都是鞋子、書包滿地，還有兩個人受傷送醫院，後來我們只好在大禮堂外面搭大銀幕，進場的就關起來演戲，剩下的就看大銀幕。
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。