衛福部專家會議決議：輝瑞BNT嬰幼兒疫苗施打間隔不縮短，3劑之間需間隔4週、8週

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情，指揮中心日前預測確診數最快將在1-2週後回升。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議今（8）日下午開會，決議6個月至未滿5歲嬰幼兒輝瑞BNT疫苗施打間隔不縮短，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週，並建議以同一廠牌完成應接種劑次。

依據指揮中心新聞稿，依據疫苗臨床試驗結果顯示，完整接種3劑輝瑞BNT疫苗可降低感染COVID-19之風險。雖然目前國內疫情持平穩定，惟邊境管制政策逐漸開放後，社區感染風險提升，應盡速建立幼童免疫保護力，建議滿6個月至未滿5歲之幼兒除其他已建議之疫苗外亦可接種輝瑞BNT疫苗，以降低感染後住院、重症（腦炎、MIS-C）及死亡風險。

指揮中心表示，參酌疫苗臨床試驗及食藥署核准之該疫苗適應症與劑量及其他國家預防接種政策，建議接種3劑基礎劑，每劑3微克（mcg），第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週，並建議以同一廠牌完成應接種劑次。

指揮中心提醒，有關幼兒輝瑞BNT疫苗接種作業實施時間，指揮中心將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。

《中央社》報導，ACIP召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎日前曾表示，若國內疫情急速升溫，就可能考慮縮短施打間隔，但他今天會後提到，現階段疫情嚴重程度沒有到需要修改地步，第1、2劑間隔4週，2至3劑間隔8週，共需12週。

李秉穎在專家會議後接受媒體聯訪時表示，會議中討論內容包含接種細部建議、嬰幼兒在接種疫苗時，若出現打第1劑為4歲，但接種第2劑已年滿5歲，或打第2劑為4歲，但接種第3劑已年滿5歲，上述對象應如何選擇接種嬰幼兒劑型或幼兒劑型。其餘輝瑞BNT嬰幼兒疫苗接種細節將由指揮中心統一說明。

食藥署曾於8月1日發布新聞稿表示，經審查輝瑞BNT疫苗在6個月至4歲兒童所進行的一項第一、二、三期臨床試驗結果，試驗結果顯示6個月至4歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性方面，與其他年齡組別相比，沒有新增的安全性疑慮。

食藥署表示，在臨床試驗中，6個月至未滿2歲兒童接種任一劑疫苗最常見的不良反應包括躁動、食慾下降、注射部位壓痛、注射部位發紅、發燒和注射部位腫脹等，而2至4歲兒童最常見的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、注射部位發紅、發燒和頭痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航