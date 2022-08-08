衛福部專家會議決議：輝瑞BNT嬰幼兒疫苗施打間隔不縮短，3劑之間需間隔4週、8週
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李秉穎在專家會議後接受媒體聯訪時表示，會議中討論內容包含接種細部建議、嬰幼兒在接種疫苗時，若出現打第1劑為4歲，但接種第2劑已年滿5歲，或打第2劑為4歲，但接種第3劑已年滿5歲，上述對象應如何選擇接種嬰幼兒劑型或幼兒劑型。其餘輝瑞BNT嬰幼兒疫苗接種細節將由指揮中心統一說明。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情，指揮中心日前預測確診數最快將在1-2週後回升。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議今（8）日下午開會，決議6個月至未滿5歲嬰幼兒輝瑞BNT疫苗施打間隔不縮短，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週，並建議以同一廠牌完成應接種劑次。
依據指揮中心新聞稿，依據疫苗臨床試驗結果顯示，完整接種3劑輝瑞BNT疫苗可降低感染COVID-19之風險。雖然目前國內疫情持平穩定，惟邊境管制政策逐漸開放後，社區感染風險提升，應盡速建立幼童免疫保護力，建議滿6個月至未滿5歲之幼兒除其他已建議之疫苗外亦可接種輝瑞BNT疫苗，以降低感染後住院、重症（腦炎、MIS-C）及死亡風險。
指揮中心表示，參酌疫苗臨床試驗及食藥署核准之該疫苗適應症與劑量及其他國家預防接種政策，建議接種3劑基礎劑，每劑3微克（mcg），第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週，並建議以同一廠牌完成應接種劑次。
指揮中心提醒，有關幼兒輝瑞BNT疫苗接種作業實施時間，指揮中心將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。
《中央社》報導，ACIP召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎日前曾表示，若國內疫情急速升溫，就可能考慮縮短施打間隔，但他今天會後提到，現階段疫情嚴重程度沒有到需要修改地步，第1、2劑間隔4週，2至3劑間隔8週，共需12週。
李秉穎在專家會議後接受媒體聯訪時表示，會議中討論內容包含接種細部建議、嬰幼兒在接種疫苗時，若出現打第1劑為4歲，但接種第2劑已年滿5歲，或打第2劑為4歲，但接種第3劑已年滿5歲，上述對象應如何選擇接種嬰幼兒劑型或幼兒劑型。其餘輝瑞BNT嬰幼兒疫苗接種細節將由指揮中心統一說明。
食藥署曾於8月1日發布新聞稿表示，經審查輝瑞BNT疫苗在6個月至4歲兒童所進行的一項第一、二、三期臨床試驗結果，試驗結果顯示6個月至4歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性方面，與其他年齡組別相比，沒有新增的安全性疑慮。
食藥署表示，在臨床試驗中，6個月至未滿2歲兒童接種任一劑疫苗最常見的不良反應包括躁動、食慾下降、注射部位壓痛、注射部位發紅、發燒和注射部位腫脹等，而2至4歲兒童最常見的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、注射部位發紅、發燒和頭痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。
新聞來源
- 輝瑞嬰幼兒疫苗施打間隔不縮短 不建議混打（中央社）
- ACIP專家針對滿6個月至未滿5歲幼兒Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗提供接種建議，提升免疫保護力（指揮中心新聞稿）
- 衛福部食藥署專案核准Pfizer-BioNTech幼兒疫苗用於6個月至4歲幼兒（食藥署新聞稿）
延伸閱讀
- 世界各國「兒童疫苗」政策一次看：歐盟等國批准莫德納與BNT，美日韓只開放BNT
- 5-11歲兒童即將開打輝瑞BNT疫苗，9個QA一次看：保護力有多少？可能的副作用有哪些？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。