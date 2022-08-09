【關鍵眼中盯】飛彈穿越台灣上空不需發布通知嗎？我們為什麼要幫「國防布」護航？
我們想讓你知道的是
想想當年台灣人民對「國防布」的氣憤與對真相的追求，今天怎麼會變得樂於為不主動公布解放軍飛彈資料的國防部護航？如果那些理由為真，那我們是不是該建起一座長城「屏蔽」所有境外發布的國防資訊，以免影響戰略或騷動民心？
回顧共軍飛彈演習的第一日，當天下午台灣只有一則報導寫出「據知情人士證實，除了東北與西南外，亦有導彈飛越台灣本島」，其他媒體均無相關資訊，大家也沉浸在看解放軍笑話的歡愉中，直到晚間日本防衛省發布監測報告，台灣人才發現8月4日演習當天，至少有四枚飛彈穿越台北上方。
事件發生後，有人擔憂也有人想藉機添亂，而後續的討論方向主要是兩個：要不要攔截飛彈？該不該發警報？
要不要攔截答案其實很單純——之前發生類似經驗的日本沒有攔，而且當天越過台灣的飛彈高度超過100公里，以我們的現有設備也攔截不到，因此只要國軍都有妥善追蹤軌跡，「讓導彈飛」反而對我們有朝一日的攔截工作大有幫助。
到今天還堅持要攔截飛彈的人，我們大可不必理他。但要不要發布警報就有討論空間了。
如果日本沒發布通知，我們能知道有飛彈穿越台灣嗎？
之前北韓試射導彈飛過日本上空時，日本政府就有在特定地區發布警報——換句話說，境外飛彈路過國土上空發警報並非不合理。
回到台灣，觀察飛彈穿台消息走漏後後幾個政論節目的討論，反對發警報的人有一派說當時正好是台股盤中，警報一發可能要掉600點；也有人以當下安定民心為要務為由，表示發警報只會造成民眾慌亂。
先不說這般論述幾乎要把台灣當成911時後布希的美國國安局、保密防諜時代的鐵幕國民黨，就算當下不響警報、不發簡訊，國防部為什麼不在下午三點半共軍宣布演習結束、股市也收盤之後，把相關報告公布給民眾？卻是在大家一片嘲笑解放軍「回家趕過七夕」後，由日本防衛省口中知道這件事？
這讓我想到兩年前共軍開始密集以軍機騷擾台灣時，國防部做過一件很怪的事。
當時正值美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台前一週，那陣子台灣人除了確診數之外，每天還要看共機到台灣附近「觀光」的次數。也是從那時候開始，「共軍會不會犯台」的討論開始喧囂直上。
然而中共越喊、共機越來，台灣人卻也變得越來越團結，或許就是在這樣的風向之下，當時國防部從善如流的設立了「即時軍事動態」專區，每天提供數據和架次的詳細資料，並不斷對內對外堅定喊話。
奇怪的是，專區上線一週後，國防部突然停止公布數據五天——即使當時根據軍事迷觀察，每天仍有共機接觸台灣海域。兩年後的今天，我們還是不知道為什麼當時國防部當時要蓋牌，又為什麼突然決定要繼續公布。
當時我們對國防部要求「真相」，現在為什麼可以輕輕放下？
雖然狀況有點不同，但別忘了台灣近來公民與民主力量復興的起火點，就是洪仲丘事件裡國防部掩蓋事實的劣跡，而2013年「白衫軍」的動能與組織，也帶進了2014年初的太陽花學運，徹底翻轉了台灣的政治。
想想當年台灣人民對「國防布」的氣憤與對真相的追求，今天不管任何理由，怎麼會變得樂於以「要安定民心」為由，為不主動公布解放軍飛彈資料的國防部來護航呢？如果這樣的說法合理，難道我們要譴責發布訊息的日方？還是要建起一座長城，在台灣內網「屏蔽」所有境外發布的國防資訊，以免「騷動民心」？
這個事件和很多事情都一樣，都彰顯出執政者必須知道民眾有在監督他們的重要。因為唯有盯著他們的一舉一動，執政者才會戒慎恐懼，才會離真正的公開透明更接近一些；反之，如果人們不斷放任放縱——像是不追究兩年前共機監視資料要給不給的背後動機是什麼——他們有一天就會連真正重要的資訊都不給我們。
不論是為了安定民心還是方便偵蒐，如果沒有日本的那份資料，我們永遠不會知道有飛彈從大氣層外穿過台灣。民眾真的不需要知道這件事嗎？如果我們又一次輕輕放下，不論誰執政都會食髓知味，台灣人離當時在總統府前面高舉的「真相」兩字，又要變得更遠一些了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
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註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
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