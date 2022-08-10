台大認定林智堅論文抄襲，蔡英文呼籲全黨團結「支持同志捍衛自己的清白」
我們想讓你知道的是
林智堅另外一篇也有爭議的中華大學碩士班論文則可能在下週審查結果出爐，屆時民進黨是否仍會力挺林智堅，仍有待觀察。
昨天台大學術倫理審定會認定桃園市長參選人林智堅論文抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。民進黨今（10）日召開中執會，黨主席蔡英文在中執會致詞時公開表態挺林智堅，呼籲黨內面對政治攻擊要「團結一致」；而前副總統陳建仁受訪時談及此事，也表示台大「很突然」，並表示此事在未來一定會真相大白，還給林智堅清白。不過民進黨內已開始有不同聲音傳出，包括前立委鄭寶清發文表示，希望「保住民進黨」。
蔡英文力挺林智堅：支持他捍衛自己的清白
蔡英文表示，面對年底大選，面臨政治攻擊是民進黨的日常。民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，大家深刻理解，只要民進黨團結，就一定能克服重重挑戰。
蔡英文說，大家長久以來與林智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意。在林智堅的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市。
她提到，昨天台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納。大家也看到，有許多人，包括許多黨內的人士，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。
蔡英文說，「我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白」，她指出，更重要的是，在民主社會，一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相。
蔡英文強調，對外團結自信，面對挑戰。對內也要請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。
而陳建仁今天出席活動受訪時則表示，台大昨日突然發表林智堅論文案的結論，但對於當事人的論證，並沒有充分的納入，所以林智堅今天有提出捍衛個人權利的看法，這些一定要以事實為證據，來做更好的判斷，才是合理的，這件事情在未來一定會真相大白，還給林智堅清白。
黨內開始有擔憂聲音傳出，名嘴爆：藍營正在找一下個目標
不過有消息傳出，稍早有民進黨立委在黨團群組發難，質疑現在的辯論方向「當人民沒有判斷能力」，喊跟台大對幹恐是火上加油。因為林智堅未出席台大學倫會審查，又以日前凌晨的電子郵件表示沒有陳述意見機會，否定台大的審查，認為此事不應該如此處理。
而原本也有意爭取黨內提名的前立委鄭寶清，今天稍早本來在臉書上發文寫道：「我希望，論文不是抄的。我希望，球員們沒有受傷。」並曬出一張列了2個選項的圖片，在「保住民進黨」的選項前方打勾，似乎暗指要「換堅」。此舉引起綠營支持者不滿，批評他宛如「桃園高嘉瑜」一樣背骨（台語）。
新北市中和區議員參選人李正皓則在臉書上爆料，國民黨有高人在背後操盤，要讓民進黨「屍橫遍野」，已蒐集所有陳明通過去指導過的民進黨重要人士論文，有電子檔的就全文下載，沒有電子檔就派人到國家圖書館逐頁掃描，再用特殊軟體轉成文字檔，就是為了比對所有的論文，目前所有比對已經完成，「國民黨正磨刀霍霍，尋找第二個林智堅」。
而林智堅另外一篇也有爭議的中華大學碩士班論文則可能在下週審查結果出爐，屆時民進黨是否仍會力挺林智堅，仍有待觀察。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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