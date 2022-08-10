台大認定林智堅論文抄襲，蔡英文呼籲全黨團結「支持同志捍衛自己的清白」

昨天台大學術倫理審定會認定桃園市長參選人林智堅論文抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。民進黨今（10）日召開中執會，黨主席蔡英文在中執會致詞時公開表態挺林智堅，呼籲黨內面對政治攻擊要「團結一致」；而前副總統陳建仁受訪時談及此事，也表示台大「很突然」，並表示此事在未來一定會真相大白，還給林智堅清白。不過民進黨內已開始有不同聲音傳出，包括前立委鄭寶清發文表示，希望「保住民進黨」。

蔡英文力挺林智堅：支持他捍衛自己的清白

蔡英文表示，面對年底大選，面臨政治攻擊是民進黨的日常。民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，大家深刻理解，只要民進黨團結，就一定能克服重重挑戰。

蔡英文說，大家長久以來與林智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意。在林智堅的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市。

她提到，昨天台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納。大家也看到，有許多人，包括許多黨內的人士，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。

蔡英文說，「我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白」，她指出，更重要的是，在民主社會，一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相。

蔡英文強調，對外團結自信，面對挑戰。對內也要請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。

而陳建仁今天出席活動受訪時則表示，台大昨日突然發表林智堅論文案的結論，但對於當事人的論證，並沒有充分的納入，所以林智堅今天有提出捍衛個人權利的看法，這些一定要以事實為證據，來做更好的判斷，才是合理的，這件事情在未來一定會真相大白，還給林智堅清白。

黨內開始有擔憂聲音傳出，名嘴爆：藍營正在找一下個目標

不過有消息傳出，稍早有民進黨立委在黨團群組發難，質疑現在的辯論方向「當人民沒有判斷能力」，喊跟台大對幹恐是火上加油。因為林智堅未出席台大學倫會審查，又以日前凌晨的電子郵件表示沒有陳述意見機會，否定台大的審查，認為此事不應該如此處理。

而原本也有意爭取黨內提名的前立委鄭寶清，今天稍早本來在臉書上發文寫道：「我希望，論文不是抄的。我希望，球員們沒有受傷。」並曬出一張列了2個選項的圖片，在「保住民進黨」的選項前方打勾，似乎暗指要「換堅」。此舉引起綠營支持者不滿，批評他宛如「桃園高嘉瑜」一樣背骨（台語）。

新北市中和區議員參選人李正皓則在臉書上爆料，國民黨有高人在背後操盤，要讓民進黨「屍橫遍野」，已蒐集所有陳明通過去指導過的民進黨重要人士論文，有電子檔的就全文下載，沒有電子檔就派人到國家圖書館逐頁掃描，再用特殊軟體轉成文字檔，就是為了比對所有的論文，目前所有比對已經完成，「國民黨正磨刀霍霍，尋找第二個林智堅」。

而林智堅另外一篇也有爭議的中華大學碩士班論文則可能在下週審查結果出爐，屆時民進黨是否仍會力挺林智堅，仍有待觀察。

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核稿編輯：翁世航