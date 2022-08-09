北歐最大「驕傲遊行」瑞典登場，「亞洲同婚第一國」台灣隊展現多元性別平權軟實力
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台灣的遊行隊伍是由在瑞典的僑胞自發組織與駐瑞典代表處合作，並有台灣「彩虹平權大平台」的協助與支持，第2次出現在斯德哥爾摩驕傲大遊行，打出「亞洲同婚第一國」的名號，是整場遊行一百多個隊伍裡面唯一的東亞隊伍。
（中央社）北歐規模最大的斯德哥爾摩驕傲遊行因為疫情停辦兩年，6日重回瑞典首都街頭，各重要團體、企業與政黨都共襄盛舉。台灣隊伍參加遊行，備受矚目，讓各界看到台灣引以為傲的多元性別平權文化。
斯德哥爾摩驕傲週（Stockholm Pride）從1日開始為期1週，今（2022）年以「是時候表態了」（Dags att bekänna färg）為主題的驕傲週活動在6日的驕傲遊行（Pride Parade）中達到最高峰。
今年的斯德哥爾摩驕傲大遊行是疫情之後首次回到街頭，加上6月發生的奧斯陸同志夜店攻擊事件，以及9月即將舉行大選，使得此次驕傲大遊行更具重要性，吸引許多民眾參與。
各主要政黨也組隊加入遊行行列，各黨主席也參加系列活動辯論，對多元性別議題表態。總理安德森（Magdalena Andersson）也現身遊行現場，為各遊行隊伍歡呼。
除此之外，以色列、美國、英國等國家使館也上街表達對多元性別議題的支持；而近來因為戰火肆虐而受到世界矚目的烏克蘭隊伍也現身驕傲大遊行行列中，表達對愛與和平的嚮往。
此外，近期台灣因中國的武力威嚇而頻繁登上瑞典媒體版面，也讓今年台灣隊伍格外引人注目。
台灣的遊行隊伍是由在瑞典的僑胞自發組織與駐瑞典代表處合作，並有台灣「彩虹平權大平台」的協助與支持，第2次出現在斯德哥爾摩驕傲大遊行，打出「亞洲同婚第一國」的名號，是整場遊行一百多個隊伍裡面唯一的東亞隊伍。
隊伍中除了台灣人也有瑞典人，更有高齡70歲的瑞典夫妻加入遊行，用行動支持台灣。駐瑞典代表姚金祥也參與遊行共襄盛舉。
除了有大型花車播放台灣熱門歌曲之外，還有台灣三太子助陣，相當引人注目，展現台灣的軟實力，也將最原汁原味的台灣文化呈現給在場民眾，讓人認識台灣引以為傲的民主自由與平權價值。
而台灣對烏克蘭的強力支持，也引來烏克蘭民眾主動與台灣隊伍合照、互相打氣。
遊行主辦人之一的僑胞劉先生表示：「2019年，台灣成為亞洲第一也是目前唯一同志婚姻合法化的國家，這項歷史的里程碑向世界宣示我們的民主自由、開放包容走在全球最前線，驕傲地讓民主前線國如瑞典知道，我們享有共同的多元與自由，用文化與價值做最好的外交。」
在瑞典，驕傲大遊行除了是各性別族群能夠自在展現自我的場合之外，也是重要的政治表態場合，許多重要組織、企業、工會都走上街頭，支持多元性別族群，甚至包括軍、警、消、教會等一般被視為對多元性別議題較不友善的組織都現身在遊行當中。
始於1998年的斯德哥爾摩驕傲週是全北歐規模最大的驕傲活動，活動宗旨在於讓各種性傾向的族群能夠被看見，並創造人們可以自由表達各性別族群文化的場域。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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