北歐最大「驕傲遊行」瑞典登場，「亞洲同婚第一國」台灣隊展現多元性別平權軟實力

（中央社）北歐規模最大的斯德哥爾摩驕傲遊行因為疫情停辦兩年，6日重回瑞典首都街頭，各重要團體、企業與政黨都共襄盛舉。台灣隊伍參加遊行，備受矚目，讓各界看到台灣引以為傲的多元性別平權文化。

斯德哥爾摩驕傲週（Stockholm Pride）從1日開始為期1週，今（2022）年以「是時候表態了」（Dags att bekänna färg）為主題的驕傲週活動在6日的驕傲遊行（Pride Parade）中達到最高峰。

今年的斯德哥爾摩驕傲大遊行是疫情之後首次回到街頭，加上6月發生的奧斯陸同志夜店攻擊事件，以及9月即將舉行大選，使得此次驕傲大遊行更具重要性，吸引許多民眾參與。

各主要政黨也組隊加入遊行行列，各黨主席也參加系列活動辯論，對多元性別議題表態。總理安德森（Magdalena Andersson）也現身遊行現場，為各遊行隊伍歡呼。

除此之外，以色列、美國、英國等國家使館也上街表達對多元性別議題的支持；而近來因為戰火肆虐而受到世界矚目的烏克蘭隊伍也現身驕傲大遊行行列中，表達對愛與和平的嚮往。

此外，近期台灣因中國的武力威嚇而頻繁登上瑞典媒體版面，也讓今年台灣隊伍格外引人注目。

台灣的遊行隊伍是由在瑞典的僑胞自發組織與駐瑞典代表處合作，並有台灣「彩虹平權大平台」的協助與支持，第2次出現在斯德哥爾摩驕傲大遊行，打出「亞洲同婚第一國」的名號，是整場遊行一百多個隊伍裡面唯一的東亞隊伍。

隊伍中除了台灣人也有瑞典人，更有高齡70歲的瑞典夫妻加入遊行，用行動支持台灣。駐瑞典代表姚金祥也參與遊行共襄盛舉。

除了有大型花車播放台灣熱門歌曲之外，還有台灣三太子助陣，相當引人注目，展現台灣的軟實力，也將最原汁原味的台灣文化呈現給在場民眾，讓人認識台灣引以為傲的民主自由與平權價值。

而台灣對烏克蘭的強力支持，也引來烏克蘭民眾主動與台灣隊伍合照、互相打氣。

遊行主辦人之一的僑胞劉先生表示：「2019年，台灣成為亞洲第一也是目前唯一同志婚姻合法化的國家，這項歷史的里程碑向世界宣示我們的民主自由、開放包容走在全球最前線，驕傲地讓民主前線國如瑞典知道，我們享有共同的多元與自由，用文化與價值做最好的外交。」

Photo Credit: 中央社 台灣隊以「亞洲同婚第一國」為號召，展現台灣人對多元與自由價值的信念，駐瑞典代表姚金祥（左邊舉旗者）也參與遊行共襄盛舉。（台灣隊提供）

在瑞典，驕傲大遊行除了是各性別族群能夠自在展現自我的場合之外，也是重要的政治表態場合，許多重要組織、企業、工會都走上街頭，支持多元性別族群，甚至包括軍、警、消、教會等一般被視為對多元性別議題較不友善的組織都現身在遊行當中。

始於1998年的斯德哥爾摩驕傲週是全北歐規模最大的驕傲活動，活動宗旨在於讓各種性傾向的族群能夠被看見，並創造人們可以自由表達各性別族群文化的場域。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航